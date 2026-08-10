Piden declarar Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica tras sismo de 7,4 en Colombia: “Todo el Estado debe estar concentrado”

Temblor en Cali, la comunidad trabaja en la remoción del escombros - crédito Agencia EFE

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Dirigentes políticos pidieron al presidente Abelardo de la Espriella declarar el Estado de Emergencia Económica Social y Ecológica tras el sismo en Colombia de magnitud 7,4, con llamados que incluyen la aplicación del artículo 215 de la Constitución y la declaratoria de emergencia económica ante la magnitud de la calamidad.

La solicitud la encabezan Sara Castellanos senadora de Salvación Nacional, y Andrés Forero senador del Centro Democrático. Castellanos pidió invocar el artículo 215 de la Constitución para decretar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, mientras Forero reclamó la declaratoria de emergencia económica por la destrucción reportada en varias ciudades.

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A esa discusión se sumó Carlos Carrillo exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), quien pidió coordinación inmediata, una línea de mando clara y la posesión del nuevo director de la entidad.

Castellanos pidió al mandatario “hacer uso del artículo 215 de la Constitución y declarar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, ante la calamidad pública que enfrenta el país”.

Sara Castellanos pidió invocar el artículo 215 de la Constitución para decretar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica - crédito @sarag12/X

Forero planteó que “el gobierno debe declarar la emergencia económica” tras el terremoto.

Los argumentos para pedir medidas extraordinarias

La senadora de Salvación Nacional sostuvo que la respuesta estatal debe activarse a gran escala frente a la situación abierta por el sismo. También expresó apoyo a las personas afectadas.

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Forero respaldó esa línea con una descripción del daño. “El terremoto ha dejado una estela de destrucción en varias ciudades del país”, afirmó.

El senador añadió que “Colombia entera debe volcarse a las acciones de salvamento y a la reconstrucción”. Con ese planteamiento, ubicó la atención de la emergencia y la recuperación como prioridades inmediatas.

Andrés Forero reclamó la declaratoria de emergencia económica por la destrucción reportada en varias ciudades. - crédito @AForeroM/X

La respuesta institucional y la coordinación de la Ungrd

Carrillo centró su advertencia en la capacidad de reacción del Estado y en la necesidad de ordenar la cadena de mando. En su mensaje pidió que el nuevo director de la entidad asuma de inmediato.

“El presidente Abelardo de la Espriella debe posesionar de inmediato al nuevo director de la Ungrd, la respuesta a un evento de esta magnitud no permite comunicaciones rotas o ambigüedades en la línea de mando”, señaló.

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Carrillo añadió que más de 30 municipios reportaron haber sentido el movimiento. También mencionó estructuras afectadas y personas heridas.

El exfuncionario sostuvo que Colombia dispone de capacidades para atender una emergencia de este tipo. Mencionó a la Ungrd, los grupos de búsqueda y rescate urbano, la Cruz Roja, los bomberos, las Fuerzas Militares y la Defensa Civil Colombiana.

Carlos Carrillo centró su advertencia en la capacidad de reacción del Estado y en la necesidad de ordenar la cadena de mando - crédito @CarlosCarrilloA/X

El antecedente de Paratebueno y Medina

Como referencia, Carrillo recordó el sismo del año pasado en Paratebueno y Medina. Según indicó, ese episodio dejó más de 600 viviendas inhabitables e impactó gravemente a la población.

En su mensaje final, también expresó solidaridad con las personas afectadas y respaldo a alcaldes y gobernadores. Los llamados públicos apuntan a que el Estado concentre sus recursos en la atención de los daños y en la coordinación de la respuesta.

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¿Qué dijo Abelardo de la Espriella?

El presidente Abelardo de la Espriella informó en conferencia de prensa que, hasta las 12:30 p. m., el total de personas fallecidas por el sismo había llegado a 111. Señaló, además, la destrucción de miles de viviendas debido a la magnitud del fenómeno.

El jefe de Estado anunció que, cada dos horas, se difundirá un comunicado oficial para mantener informada a la población sobre la evolución de la emergencia, que afecta a familias en cinco departamentos.

Abelardo de la Espriella anunció que, cada dos horas, se difundirá un comunicado oficial para mantener informada a la población sobre la evolución de la emergencia, que afecta a familias en cinco departamentos - crédito Reuters

A las 7:34 de la mañana del lunes 10 de agosto, un temblor de magnitud 7,4 se registró en el departamento de Chocó, al occidente de Colombia, según datos del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El epicentro se localizó en San José del Palmar, con una profundidad de 96 kilómetros. Este evento activó alertas en distintas regiones del país y generó reportes de percepción en varias ciudades, de acuerdo con la información publicada por el SGC en su cuenta oficial de X.

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El sismo fue sentido en importantes capitales como Bogotá, Medellín, Cali, Pereira y Manizales. Más tarde, a las 10:01 a. m., el SGC informó de una réplica de magnitud 3.8 en la misma zona, con una profundidad de 88 kilómetros. Además, se identificaron al menos dos réplicas adicionales, una de 2.8 y otra de 4.8, según los reportes recientes.