Por fuerte temblor que afectó a Colombia, alcaldía de Bogotá ordenó cierres en estaciones de Transmilenio: verifican afectación en obras del metro

El presidente Abelardo De La Espriella informó un balance preliminar de 111 fallecidos y 87 heridos por el sismo en Colombia - crédito Andres Camilo Valencia/REUTERS

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La cifra de 111 fallecidos, presentada por el presidente Abelardo De La Espriella, marcó la magnitud humana del terremoto que estremeció a Colombia en la mañana del lunes 10 de agosto. El jefe de Estado detalló que a las 12:30 p. m. se contabilizaban también 87 heridos y daños severos en viviendas e infraestructura.

El fenómeno ocurrió a las 7:34 a. m., con una magnitud de 7,4, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El epicentro se localizó en San José del Palmar, departamento de Chocó. La profundidad fue de 103 kilómetros, una característica que, de acuerdo con la entidad, influyó en la extensión de los daños reportados.

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Según la entidad, el sismo fue percibido por más de 12.000 personas en 900 centros poblados, quienes enviaron sus reportes mediante el formulario digital “Sismo sentido”. Además, la entidad confirmó que hubo percepción del movimiento telúrico en Panamá y Venezuela. La máxima intensidad reportada fue de 7 en la escala local, asociada a “daño severo”.

Medidas en Bogotá y respuesta institucional

Desde la Alcaldía de Bogotá se anunció el cierre temporal del Vagón C y acceso norte de la estación Avenida Jiménez del sistema de transporte público.

La Alcaldía de Bogotá cerró de forma preventiva el Vagón C y el acceso norte de la estación Avenida Jiménez en la Troncal Caracas para inspeccionar la infraestructura de la obra del Metro - crédito Felipe Restrepo Acosta/Wikipedia

“Tras el sismo de hoy, y para garantizar la seguridad de todos, informamos las siguientes medidas en la Troncal Caracas: Cierre temporal del Vagón C y acceso norte de la estación Av. Jiménez donde las autoridades competentes realizarán una revisión e inspección exhaustiva a la infraestructura de la obra del Metro”, indicaron desde la administración local.

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La Empresa Metro de Bogotá y autoridades especializadas revisarán cuidadosamente la infraestructura antes de restablecer el servicio. El restablecimiento de operaciones se anunciará una vez concluyan las inspecciones y se confirmen condiciones óptimas de seguridad.

De acuerdo con el reporte de las 1:26 p.m., en Bogotá no se reportan heridos ni fallecidos tras el sismo. Así como lo explicó Guillermo Escobar, director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger): “De manera grata hacia la comunidad, tenemos que decir que no hay ninguna persona herida, no hay ninguna persona con muerte o con afectación grave en su infraestructura. Con todas las entidades, Bomberos, Defensa Civil, Salud, Movilidad, Cruz Roja, seguimos haciendo todo este monitoreo”.

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Hasta las 12:45 p. m., el Servicio Geológico Colombiano registró 21 réplicas en San José del Palmar y Sipí - crédito Alcaldía

El funcionario agregó que: “Ya vamos en ciento cinco solicitudes de verificación de las condiciones de su habitabilidad en diferentes localidades del Distrito Capital. Cuenten con que el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo, la Alcaldía Mayor, en cabeza de nuestro señor alcalde, seguimos atendiendo todos los requerimientos de la ciudadanía”.

Por su parte, el acalde Bogotá, Carlos Fernando Galán confirmó que en la capital: “hemos habilitado 6 puntos de acopio para recibir donaciones para las ciudades más afectadas por el sismo. Se necesita: agua potable, cobijas, mantas, colchonetas, alimentos no perecederos, artículos de higiene personal y suministros de primeros auxilios. Por favor, si puede donar, hágalo”.

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Réplicas y zonas afectadas

Desde el momento del terremoto hasta las 12:45 p. m., el SGC identificó 21 réplicas en la región de San José del Palmar y en Sipí (Chocó). Las magnitudes oscilaron entre 1,4 y 4,8, con profundidades inferiores a 100 kilómetros.

La afectación material incluyó 1.575 viviendas averiadas, 37 destruidas por completo y 61 edificios colapsados, de acuerdo con el balance oficial. También se reportaron daños en 18 centros de salud, 52 centros educativos y 17 centros comunitarios.

En cuanto a la movilidad y conectividad, 18 vías resultaron averiadas. El presidente De La Espriella señaló que seis aeropuertos sufrieron daños en su infraestructura y suspendieron los vuelos comerciales. Una terminal aérea adicional registró problemas en la pista.

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El terremoto que tuvo epicentro en San José del Palmar, Chocó, generó daños estructurales graves y dejó un saldo preliminar de víctimas mortales y heridos, además de afectar la infraestructura de transporte, salud y educación en varias regiones del país. Las autoridades mantienen la atención en zonas afectadas, mientras equipos técnicos evalúan los daños y coordinan acciones de respuesta.