Luis Díaz, Real Madrid, Rigoberto Urán y otras personalidades del deporte se solidarizaron con las víctimas del sismo en Colombia

Residentes y equipos de rescate buscan entre los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto que azotó Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (AP Foto/Santiago Saldarriaga)

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Un sismo de 7,4 sacudió Colombia a las 7:34 del lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y dejó un balance preliminar de 21 muertos, además de daños graves en edificaciones de Cali, Manizales y Quibdó, mientras las autoridades seguían verificando afectaciones en varias ciudades del país.

El primer reporte de Asocapitales indicó que Pereira registraba 18 fallecidos, Manizales dos y Quibdó uno. En paralelo, el Servicio Geológico Colombiano reportó dos réplicas iniciales de magnitudes 2,8 y 4,8, y más tarde informó a las 10:01 a. m. un nuevo movimiento de magnitud 3,8 en San José del Palmar.

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Según el Servicio Geológico Colombiano, el temblor tuvo una profundidad de 96 kilómetros y fue percibido en Bogotá, Medellín, Cali, Pereira y Manizales. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres difundió otro reporte con una magnitud de 6,6 y una profundidad de 79 kilómetros, y señaló que mantenía comunicación con autoridades territoriales y entidades del sistema nacional de gestión del riesgo para verificar posibles afectaciones.

A través de su cuenta de X, la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia, confirmó que ya se cuentan al menos 70 víctimas mortales en cinco departamentos tras el fuerte terremoto vivido en horas de la mañana.

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Asimismo, la asociación agradeció al presidente Abelardo de la Espriella por la declaratoria de desastre nacional, que permitirá movilizar recursos para mitigar la emergencia en todo el territorio.

“El Gobierno Nacional declaró la situación de ‘desastre nacional’ ante la magnitud de la emergencia ocasionada por el sismo con epicentro en Chocó, que deja más de 70 personas fallecidas en el país, 29 de ellas en ciudades capitales”, señaló Asocapitales.

El terremoto de magnitud 7,4 que se sintió este lunes 10 de agosto en Colombia y afectó con fuerza a departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Manizales motivó mensajes públicos de solidaridad de futbolistas como Luis Díaz y Jhon Arias

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Storie de Luis Díaz tras el sismo en Colombia que deja más de 100 personas muertas - crédito Instagram

Luis Díaz escribió: “Mucha fuerza para todos los afectados por el temblor en Colombia. Mi corazón y mis pensamientos están con ustedes. Que Dios los bendiga y los proteja siempre”.

En la misma línea, Jhon Arias, oriundo de Quibdó, envió un mensaje dirigido a su ciudad y a las comunidades impactadas: “Colombia, estamos con ustedes. Hoy quiero enviar toda mi solidaridad a mi gente de Quibdó, mi ciudad, y a todas las comunidades afectadas por el sismo ocurrido este lunes 10 de agosto, particularmente en Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero. Estoy con ustedes y estoy totalmente dispuesto a ayudar y a poner todo mi apoyo a disposición de quienes hoy más lo necesiten”.

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Mensaje de Jhon Arias en Instagram con líneas de atención en caso de emergencias - crédito Instagram

Arias también recordó líneas de emergencia “activas para auxiliar a quienes lo necesiten”: 123, Línea Única de Emergencias; 119, Bomberos de Quibdó; 132, Cruz Roja; 144, Defensa Civil Colombiana. “Mantengámonos unidos, atentos a las recomendaciones de las autoridades y compartamos únicamente información oficial. Mi corazón está con mi gente”, concluyó.

El Real Madrid fue uno de los clubes que envió una nota de solidaridad al pueblo colombiano a través de su página web: “El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva quieren expresar sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas y a todo el pueblo de Colombia tras el terremoto que ha sufrido este querido país en las últimas horas. Desde el Real Madrid queremos hacerles llegar nuestra solidaridad y deseamos la más pronta recuperación de los heridos, a quienes transmitimos todo nuestro cariño”.

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Mensaje de solidaridad de los clubes brasileros por el sismo en Colombia - crédito X

Otros clubes como Vasco da Gama y Athletico Paranaense de Brasil, los dos con mayor cantidad de jugadores colombianos en su nómina en el Brasileirao, también expresaron su apoyo a través de redes sociales.

Rigoberto Urán también hizo público su tristeza e invitó a la solidaridad para “volver a salir adelante tras lo sucedido: “Mi corazón está con las familias que perdieron a sus seres queridos y con todos los afectados por este terremoto. Colombia es un país fuerte y solidario. Entre todos vamos a ayudar, nos vamos a levantar y vamos a salir adelante”.