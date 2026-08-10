Colombia reconoció la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán: “Protegerse frente a amenazas externas”

Las banderas de Colombia e Israel ondean juntas, lo que señala el establecimiento de relaciones diplomáticas durante el Gobierno De la Espriella - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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El Gobierno de Colombia, a través de la Cancillería de Colombia, informó que reconoce la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán.

Según la comunicación oficial, la decisión responde al análisis de la situación de seguridad en Oriente Medio y la relevancia estratégica de este territorio para la defensa israelí.

La Cancillería de Colombia señaló que Israel ha enfrentado amenazas persistentes en sus fronteras, con un aumento de la tensión en los últimos años.

La Cancillería de Colombia confirmó que la decisión responde al análisis de la situación de seguridad en Oriente Medio y la relevancia estratégica de este territorio para la defensa israelí - crédito @CancilleriaCol/X

Los atentados del 7 de octubre son citados como ejemplo de los desafíos actuales para la población israelí. Según la Cancillería, el control sobre los Altos del Golán es considerado un elemento clave para la protección y defensa nacional de Israel frente a riesgos externos.

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“Ante la persistente inestabilidad regional en Oriente Medio y considerando la importancia estratégica de los Altos del Golán para la seguridad de Israel, el Gobierno de Colombia reconoce la soberanía israelí sobre este territorio, así como el derecho de ese Estado a protegerse frente a amenazas externas”, indicó la Cancillería.

El texto destacó que Colombia reconoce el derecho de Israel a resguardar su seguridad ante posibles amenazas y sitúa la estabilidad regional como un aspecto relevante para la seguridad internacional. Esta posición representa una definición clara de la política exterior colombiana en torno a un tema debatido durante décadas en distintos ámbitos multilaterales y regionales.

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“Durante décadas, Israel ha enfrentado desafíos de seguridad persistentes y de carácter existencial a lo largo de sus fronteras. Estas amenazas se han intensificado de manera significativa en los últimos años, culminando en los horribles atentados terroristas del 7 de octubre, que pusieron de manifiesto la gravedad y la naturaleza cambiante de los peligros que enfrenta el pueblo israelí”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

La situación de los Altos del Golán ha sido objeto de atención en la agenda internacional durante años. El comunicado expresa que la decisión de reconocer la soberanía israelí se adopta “ante la persistente inestabilidad regional en Oriente Medio y considerando la importancia estratégica de los Altos del Golán para la seguridad de Israel”.

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Finalmente, Colombia expresó que esta postura reafirma su compromiso con la búsqueda de una paz estable y duradera en Oriente Medio y su interés en contribuir a la seguridad y cooperación internacional en la zona.

Colombia expresó que esta postura reafirma su compromiso con la búsqueda de una paz estable y duradera en Oriente Medio y su interés en contribuir a la seguridad y cooperación internacional en la zona - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Con esta decisión, Colombia reafirma su compromiso con la búsqueda de una paz estable y duradera en Oriente Medio”, indicó la Cancillería.

¿Qué son los Altos del Golán?

Los Altos del Golán conforman una meseta situada en el suroeste de Siria, bajo control de Israel desde 1967. Según informó The New Arab, Israel ocupó este territorio tras la guerra de los Seis Días y, en 1981, aprobó su anexión de manera unilateral, decisión rechazada por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como “nula y sin valor jurídico internacional”.

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La extensión de los Altos del Golán abarca cerca de 1.200 kilómetros cuadrados. Este territorio presenta un valor estratégico fundamental en términos de seguridad y recursos hídricos. De acuerdo con la Cancillería de Colombia, la meseta controla accesos clave a Israel, como la región de Galilea y el lago Tiberíades, además de la carretera hacia Damasco, capital siria. En agosto de 2026, el gobierno colombiano reconoció la soberanía israelí sobre esta zona, argumentando su relevancia para la defensa nacional de Israel y la protección de su población.

La ONU mantiene la posición de que los Altos del Golán siguen siendo territorio sirio ocupado. El secretario general António Guterres indicó en julio de 2026 que “las violaciones a la soberanía y la integridad territorial de Siria deben cesar. Los Altos del Golán son territorio sirio”, declaración recogida por Ahram Online.

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Antonio Guterres, secretario general de la ONU - crédito Yiannis Kourtoglou/REUTERS/

En la actualidad, la región permanece bajo fuerte vigilancia militar israelí y se desarrollan proyectos de fortificación a lo largo de la frontera, según datos de The New Arab. Autoridades israelíes justifican estas acciones como medidas para impedir incursiones armadas y reforzar la seguridad. Por su parte, el gobierno de Siria y funcionarios de la ONU reclaman la retirada de Israel y el respeto a las resoluciones internacionales que ratifican la pertenencia siria del territorio.