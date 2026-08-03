Colombia
Agregar Infobae enGoogle

La Secretaría de Hacienda de Bogotá fijó el calendario para reportar la información exógena de 2025: estos son los contribuyentes que deben declarar

La resolución publicada por la entidad advierte que exceder el día hábil asignado por la numeración o presentar datos erróneos e inconsistentes puede derivar en multas previstas en el régimen tributario del Distrito Capital

La Secretaría Distrital de Hacienda habilitó canales digitales y presenciales para facilitar el pago del impuesto predial en Bogotá en 2026 - crédito Alcaldía de Bogotá
La información exógena en Bogotá se presentará entre el 13 y el 26 de octubre de 2026 según el último dígito del NIT o la cédula - crédito Alcaldía de Bogotá
Guardar

La Secretaría de Hacienda de Bogotá definió el calendario oficial y las condiciones para la presentación de la información exógena correspondiente al año gravable 2025, en cumplimiento de la Resolución DDI-024115 del 27 de julio de 2026.

Con esa medida, la Dirección de Impuestos de Bogotá busca fortalecer la fiscalización y el control sobre las operaciones económicas y tributarias de personas naturales, jurídicas y demás entidades obligadas, que deberán reportar detalladamente sus transacciones realizadas en la capital.

El reporte de información exógena es fundamental para que la administración tributaria efectúe cruces de datos, identifique inconsistencias y refuerce las acciones de control sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales en el Distrito Capital. El proceso, que involucra a un amplio espectro de contribuyentes, será exclusivamente virtual y se realizará a través de la Plataforma de Información Digital Online (Pido).

PUBLICIDAD

- crédito Alcaldía de Bogotá
La Dirección de Impuestos de Bogotá usará la información exógena para cruzar datos, detectar inconsistencias y reforzar el control tributario - crédito Alcaldía de Bogotá

Calendario oficial para el reporte de información exógena 2025

La Resolución establece que la presentación de los reportes deberá realizarse entre el 13 y el 26 de octubre de 2026, según el último dígito del número de identificación tributaria (NIT o cédula) del obligado. El cronograma es el siguiente:

  • Último dígito 0: 13 de octubre de 2026
  • Último dígito 1: 14 de octubre de 2026
  • Último dígito 2: 15 de octubre de 2026
  • Último dígito 3: 16 de octubre de 2026
  • Último dígito 4: 19 de octubre de 2026
  • Último dígito 5: 20 de octubre de 2026
  • Último dígito 6: 21 de octubre de 2026
  • Último dígito 7: 22 de octubre de 2026
  • Último dígito 8: 23 de octubre de 2026
  • Último dígito 9: 26 de octubre de 2026

La fecha límite corresponde al último día hábil asignado según la numeración, y no cumplir con este plazo puede acarrear sanciones contempladas en el régimen tributario vigente.

¿Qué es la información exógena y quiénes deben reportarla?

La información exógena comprende datos sobre operaciones económicas que personas naturales, jurídicas y otras entidades deben entregar periódicamente a la autoridad tributaria local. En el ámbito nacional, estos reportes se presentan ante la Dian; en Bogotá, ante la Dirección de Impuestos Distrital.

PUBLICIDAD

Los impuestos prediales pueden pagarse en SuperCade CAD - crédito Alcaldía de Bogotá
El reporte de información exógena deberá hacerse solo por vía virtual a través de la plataforma PIDO de la Secretaría de Hacienda de Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

Este sistema permite comparar, verificar y cruzar información tributaria, esencial para detectar inconsistencias, identificar riesgos y combatir la evasión. La resolución detalla los sujetos obligados y las condiciones específicas para cada grupo, entre los que se encuentran:

  • Contribuyentes de Industria y Comercio (ICA) que hayan obtenido ingresos brutos iguales o superiores a 3.500 UVT en 2025.
  • Contribuyentes del Régimen Simple de Tributación, bajo las condiciones señaladas para cada reporte.
  • Entidades públicas nacionales y territoriales, del orden central y descentralizado, sin importar el monto de ingresos.
  • Personas jurídicas, consorcios, uniones temporales, sociedades de hecho y personas naturales comerciantes con ingresos superiores a 3.500 UVT y que realicen compras de bienes o servicios en Bogotá.
  • Agentes y sujetos de retención del ICA, así como entidades que practican retenciones por tarjetas de débito y crédito.
  • Bancos, cooperativas y entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, administradores de fondos de inversión, sociedades fiduciarias.
  • Operadores de telefonía móvil, inmobiliarias, aseguradoras, afianzadoras, prestadores de servicios turísticos, empresas multinivel y contratos de colaboración empresarial.
  • Agencias y empresas vinculadas a modelos webcam, publicidad, mercadeo de influenciadores y aplicaciones móviles que conectan usuarios y conductores.
  • Inmobiliarias y aseguradoras que administren inmuebles en Bogotá para arrendamiento.
  • Grandes contribuyentes de impuestos distritales.

Cada persona o entidad debe revisar con detalle la resolución para identificar sus obligaciones, los conceptos a informar y los diseños de registro pertinentes.

¿Cómo se reporta la información exógena?

El envío de información será exclusivamente por vía electrónica a través de la plataforma Pido, disponible en https://www.haciendabogota.gov.co/es/sdh/plataforma. Los archivos pueden prepararse en Excel o en un archivo plano, cumpliendo las especificaciones técnicas y los diseños de registro definidos en la ficha técnica anexa a la resolución.

Conoce las fechas para pago del impuesto predial, vehicular e ICA para 2025 - crédito Alcaldía de Bogotá
Los contribuyentes de ICA con ingresos brutos iguales o superiores a 3.500 UVT en 2025 deberán reportar información exógena en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

Es indispensable:

  • Verificar si se es sujeto obligado.
  • Identificar los artículos y conceptos aplicables.
  • Preparar y validar los archivos con anticipación.
  • Revisar que la información esté completa y correcta.
  • Realizar el envío antes de la fecha límite.
  • Conservar el certificado generado por la plataforma como constancia del reporte.
  • El incumplimiento en la presentación, errores en los datos o información inconsistente pueden derivar en sanciones.

La Secretaría de Hacienda recomienda a los obligados consultar los videotutoriales oficiales sobre la instalación del módulo Storm User y la generación del archivo STR antes de iniciar el trámite. Además, recomienda evitar enlaces de dudosa procedencia y acceder únicamente por el portal institucional.

La entidad ofrece información y soporte a través de sus canales oficiales en redes sociales bajo el usuario @HaciendaBogota. La correcta y oportuna entrega de la información exógena permitirá a la administración distrital mejorar los controles y garantizar una mayor transparencia y eficiencia en la gestión tributaria de Bogotá.

Temas Relacionados

Secretaría de HaciendaFraude fiscalInformación exógena de 2025Impuestos BogotáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultado Sinuano Noche hoy 2 de agosto

Cada sorteo es una nueva posibilidad. ¿Será uno de los afortunados de la noche?

Resultado Sinuano Noche hoy 2 de agosto

Hallan sin vida en su casa de Itagüí a mujer que no llegó a trabajar: ofrecen $50 millones de recompensa

La Alcaldía anunció una millonaria recompensa para ubicar e individualizar al presunto responsable del ataque a puñaladas, mientras que la Fiscalía y la Policía avanzan con la ruta investigativa y acompañan a la familia en el proceso

Hallan sin vida en su casa de Itagüí a mujer que no llegó a trabajar: ofrecen $50 millones de recompensa

Posesión de Abelardo de la Espriella EN VIVO: representante del Centro Democrático pidió al presidente electo derogar las Áreas de Reserva Temporal de Recursos Naturales

La carta de Ana Ligia Mora afirma que el Decreto 0044 de 2024 afecta cerca de 120.000 hectáreas con restricciones que pueden prorrogarse hasta cinco años o más

Posesión de Abelardo de la Espriella EN VIVO: representante del Centro Democrático pidió al presidente electo derogar las Áreas de Reserva Temporal de Recursos Naturales

América de Cali ganó 7-0 por primera vez en su historia: los datos que deja esta goleada ante Boyacá Chicó

Los dobletes de Yeison Guzmán, Daniel Rosero, Kevin Ángulo y la anotación de Luis Quiñones certificaron el histórico resultado para el equipo caleño

América de Cali ganó 7-0 por primera vez en su historia: los datos que deja esta goleada ante Boyacá Chicó

Secuestraron al director musical de Los Bacanes del Sur: hombres armados lo subieron a una camioneta con rumbo a El Tambo

Las autoridades informaron que el caso ocurrió en la vereda Cajete, donde los responsables también se llevaron tres vehículos tras interceptar al artista, mientras comandos del Gaula y Goes iniciaron búsquedas en corredores viales

Secuestraron al director musical de Los Bacanes del Sur: hombres armados lo subieron a una camioneta con rumbo a El Tambo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

ENTRETENIMIENTO

Karol G, Aria Vega, Feid, Charli XCX, The Strokes y más: estos son los lanzamientos destacados de julio

Karol G, Aria Vega, Feid, Charli XCX, The Strokes y más: estos son los lanzamientos destacados de julio

Juan Carlos Vargas puso a sus seguidores a pensar en una reconciliación con Paola Rey: “Doy la vida por ella”

Un mal olor en una sala de cine obligó a los fans de ‘Spiderman New Day’ a evacuar: el autor no alcanzó a llegar al baño

Paola Jara compartió cómo mantiene la comunicación con Jessi Uribe en la distancia: han recurrido a la tecnología

Ryan Castro y Feid sorprendieron a los habitantes del Pedregal en Medellín con una breve presentación

Deportes

América de Cali ganó 7-0 por primera vez en su historia: los datos que deja esta goleada ante Boyacá Chicó

América de Cali ganó 7-0 por primera vez en su historia: los datos que deja esta goleada ante Boyacá Chicó

Video | Así fue la presentación de Colombia para ganar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Teófilo Gutiérrez confirma su retiro: fecha, precios de boletería y detalles de su partido de despedida

El difícil momento que atraviesa Eduardo Vilarete: el histórico goleador será operado tras diagnóstico de cáncer

Jugador del Independiente Medellín confesó que no ha terminado el bachiller y ya es profesional en el fútbol