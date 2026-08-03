Gobierno Petro revisará si a las trabajadoras domésticas les pagan el salario mínimo y les cumplen con los aportes de salud y pensión

En Colombia hay cerca de 703.000 a 750.000 trabajadores en el sector doméstico remunerado, según datos del Ministerio de Trabajo y el Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana - crédito Ministerio del Trabajo

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La inspección del trabajo doméstico en Colombia tendrá reglas unificadas con la Circular 0089 del Ministerio del Trabajo, una directriz que ordena revisar contratos, pagos, afiliación a seguridad social y condiciones de protección dentro de los hogares. La nueva meida fija cómo deberán actuar los inspectores en las viviendas particulares: exige contrato escrito y su registro ante las autoridades, verificación del salario y las prestaciones, afiliación a salud, pensiones y administradora de riesgos laborales (ARL), además de protocolos para prevenir violencia, acoso y malos tratos. También establece que el ingreso al domicilio, por regla general, requiere consentimiento previo e informado del empleador.

El documento plantea “unificar y estandarizar los procedimientos” de inspección del trabajo doméstico remunerado en Colombia. Según este, la medida busca que este sector tenga “las mismas garantías que cualquier otro sector productivo”, en desarrollo de la Ley 2466 de 2025.

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El alcance cubre al personal interno y externo dedicado a labores de aseo, cocina, lavado, planchado y cuidado de niños, adultos mayores o personas con discapacidad. La circular presenta esta formalización como una herramienta para enfrentar la informalidad histórica en el sector.

La directriz se apoya en la Constitución, el Código Sustantivo del Trabajo y convenios internacionales ratificados por Colombia. También menciona la Ley 2365 de 2024, la Ley 584 de 2023, el Decreto 0721 de 2013 y la circular 0048 de 2026 del propio ministerio.

Antonio Sanguino es el ministro del Trabajo de Colombia - crédito Ministerio del Trabajo

Qué deberán revisar los inspectores sobre la relación laboral

Los inspectores deberán comprobar que exista contrato de trabajo escrito y que la relación laboral esté registrada ante las autoridades. La circular también menciona el Registro Nacional de Trabajadores de Colombia dentro de esa verificación documental. La revisión incluirá, como lo establece el Código Sustantivo del Trabajo, el pago del salario mínimo legal vigente, o su proporción por días, además de:

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Auxilio de transporte.

Prima de servicios.

Cesantías.

Intereses sobre cesantías.

Vacaciones.

Horas extras.

Recargos nocturnos.

Trabajo en domingos o festivos.

La circular incorpora además el respeto de la jornada máxima legal de 42 horas semanales a partir del 15 de julio de 2026. Si hay actuaciones disciplinarias, el empleador deberá tramitarlas por escrito y con garantía del derecho de defensa y del debido proceso.

Cuando la inspección detecte ausencia de formalización, los funcionarios deberán instruir al empleador para corregir la situación dentro de un plazo determinado. Ese mecanismo se articula con acuerdos de formalización laboral para subsanar la infracción antes de otras medidas.

Afiliación, cotizaciones y prevención de riesgos en el servicio doméstico

La directriz exige afiliación y cotización desde el inicio de la relación laboral a salud, pensiones, riesgos laborales y caja de compensación. La obligación aplica tanto a los que trabajan a tiempo completo como a quienes prestan servicios por días:

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Salud: la circular señala que ningún ingreso base de cotización puede ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Para personas trabajadoras de tiempo parcial o por días con ingresos que no superen ese umbral, el texto indica que pueden permanecer en el régimen subsidiado o en el contributivo como beneficiarias, según la Ley 2466 de 2025.

Pensiones: el empleador debe afiliar y cotizar al fondo elegido por la persona trabajadora. Para quienes laboran por días, la norma contempla cotizaciones parciales por semanas: una entre uno y siete días, dos entre ocho y 14, tres entre 15 y 21 y cuatro cuando se superan los 21 días trabajados en el mes.

Afiliación a una administradora de riesgos laborales (ARL): es obligatoria para toda persona trabajadora doméstica, sin importar la modalidad de contratación. El empleador debe escoger la entidad, afiliar directamente a la persona trabajadora y asumir el pago total de la cotización.

La circular también ordena reportar accidentes de trabajo y practicar exámenes médicos de ingreso y periódicos. A eso se suma la identificación de riesgos físicos, químicos, ergonómicos, mecánicos, eléctricos, locativos, biológicos, psicosociales y públicos, junto con medidas preventivas, capacitación y entrega de elementos de protección personal.

Si una persona tiene varios empleadores, cada uno deberá cotizar en proporción a los días efectivamente trabajados. Los inspectores podrán exigir planillas Pila y certificados de afiliación para verificar que los aportes se hicieron de forma correcta y oportuna.

La ley obliga a los empleadores a pagar un salario mínimo mensual a las trabajadoras dométicas - crédito Colprensa

Cómo funcionará la inspección en un domicilio particular

La circular dedica un apartado a la tensión entre la inviolabilidad del domicilio y la protección de los derechos laborales. Por regla general, el ingreso del inspector al hogar requiere consentimiento previo, informado y voluntario de la persona empleadora. Si no existe autorización para entrar, la norma habilita la modalidad de “inspección desde la puerta”. La alternativa permite revisar documentos desde el exterior o citar a las partes ante la Inspección del Trabajo.

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El texto de esta admite una excepción cuando exista peligro inminente para la vida, la integridad física o la dignidad de la persona trabajadora doméstica. En ese punto, la circular también indica en otro apartado que el ingreso puede requerir autorización judicial en los casos que así lo disponga la ley.

Además, la actuación inspectiva deberá:

Iniciar con la identificación plena del funcionario, mediante credencial vigente, chaleco institucional con distintivos visibles y código QR de verificación.

La visita tendrá que hacerse en equipos de al menos dos funcionarios y dejar un acta detallada con fecha, hora, modalidad de inspección, documentos revisados, hallazgos, medidas preventivas, acuerdos y firmas.

La circular añade principios de:

Privacidad.

Confidencialidad.

No revictimización.

Enfoque diferencial y de género,

Buena fe.

Cooperación.

Progresividad y favorabilidad.

En casos de trabajo forzoso, trabajo infantil o violencia grave, contempla inspecciones conjuntas con la Policía Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y la Fiscalía.

Enfoque preventivo antes de las sanciones

El Ministerio del Trabajo sostiene que la circular “promueve un enfoque de inspección pedagógica y preventiva” antes de imponer sanciones económicas. Bajo ese criterio, los funcionarios deberán priorizar acuerdos de formalización laboral y seguimiento para que el hogar corrija irregularidades en plazos definidos.

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El valor mínimo de una hora de trabajo doméstico en Colombia es de $8.338, calculado sobre el salario mínimo legal vigente de $1.750.905 y la jornada máxima de 42 horas semanales - crédito Colprensa

Dicho esquema también incluye la revisión de protocolos para prevenir y atender violencia y acoso, incluida la violencia basada en género y el acoso sexual. La circular exige que esas rutas de atención y denuncia sean accesibles, que el protocolo se anexe al contrato y que la inspección garantice confidencialidad para las víctimas.

Durante visitas y entrevistas, los funcionarios podrán indagar por:

Gritos.

Humillaciones.

Amenazas.

Sobrecarga de tareas.

Lenguaje denigrante.

Control sobre la vida personal o contactos físicos no consentidos.

El texto del documento recuerda además la estabilidad laboral reforzada por seis meses para víctimas, conforme a la ley vigente. La circular reconoce también la libertad sindical, el diálogo social y la negociación colectiva en igualdad de condiciones con otros sectores. Los inspectores deberán verificar que la afiliación sindical no motive despidos ni discriminación y que no existan obstáculos para la organización propia del sector doméstico.

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Como parte de su aplicación, la norma incorpora anexos técnicos de uso obligatorio para el personal inspector. Entre ellos figuran:

Guías de seguridad y salud en el trabajo.

Autoinspección.

Afiliación a la seguridad social.

Atención e inspección de derechos laborales.

Erradicación de violencia y acoso.

Instructivo paso a paso para la afiliación a la Pila.

Con esta directriz, la inspección laboral en los hogares pasa a un marco más reglado y uniforme. La circular apunta a reforzar la formalización y la vigilancia de derechos en un sector que arrastra altos niveles de informalidad.