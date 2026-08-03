Juan Carlos Vargas puso a sus seguidores a pensar en una reconciliación con Paola Rey: “Doy la vida por ella”

Los actores se convirtieron en una de las parejas más famosas del país, por lo que su ruptura sorprendió a muchos - crédito cortesía Canal RCN

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El actor Juan Carlos Vargas confirmó detalles de su vida sentimental y sorprendió a sus seguidores al hablar de Paola Rey, pues conservan una sólida amistad, pese a que en agosto de 2025 dieron a conocer que llevaban dos años separados.

En una entrevista con el programa de entretenimiento La Red, explicó que no tiene nueva pareja y que el amor que tiene para dar lo concentra en sus hijos. En medio de la conversación también aclaró que el vínculo con Paola Rey sigue muy fuerte, pues la considera como su familia, aunque descartó que existan proyectos de retomar la relación.

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Vargas dijo que la relación tardó dos años y medio en un proceso de separación. Sin embargo, describió que no tienen problemas, pues el estado actual del vínculo es cercano.

Vargas es consciente de que sus seguidores sienten mucho interés por lo que pasó desde su ruptura con Rey, con la que tuvo una relación de 20 años y que es la madre de sus hijos Oliver (nacido en julio de 2013) y Leo (mayo de 2018).

Antes de abordar el tema de la reconciliación, el actor reveló detalles de su presente emocional, en el que descartó estar abriéndose a una relación de pareja y describió ese aspecto como un terreno mentalmente cerrado.

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Paola Rey y Juan Carlos Vargas continúan manteniendo una relación cercana - crédito @paolareyactriz/Instagram

Así lleva su vida el actor Juan Carlos Vargas

Ante la consulta directa sobre una nueva oportunidad en el amor por parte del periodista Jhoncito Preguntón, Vargas trazó la línea entre paternidad y vida de pareja: “En este momento el amor son mis hijos y como que el amor de pareja lo tengo un poco bloqueado en mi mente. No me veo en este momento de pareja con alguien, me cuesta trabajo”.

En la conversación con el reportero de La Red, también se refirió a un aspecto frecuente que ha hecho parte de sus relaciones anteriores: “Yo no he necesitado más de quince minutos para enamorarme”.

Así, demostró que sus historias afectivas surgieron de manera inmediata y sin procesos largos. Ante este panorama, el actor no cerró la puerta a que vuelva a ocurrir, pero insistió en que, por ahora, el tema permanece bloqueado: “Vamos a ver si algún día me vuelve a pasar”.

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El actor Juan Carlos Vargas no está buscando el amor, pero no lo descarta - crédito cortesía Canal RCN

Qué ha pasado entre Juan Carlos Vargas y Paola Rey

Consultado por una posible reconciliación con la reconocida actriz, Vargas diferenció el afecto por la madre de sus hijos de la relación de pareja: “El amor nunca se va a acabar con Paola porque es la madre de mis hijos y es mi familia. Amor por Paola Rey, toda la vida. Otra cosa es la pareja (...) Y ahí está el amor. Ese amor no se va a acabar nunca porque ella es mi familia, es la mamá de mis hijos”.

El actor aseguró que esa relación se da en términos de lealtad y protección familiar que demuestran el fuerte vínculo que tuvieron: “Doy la vida por ella y estaré con ella para siempre”.

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Sobre el proceso de separación, el actor explicó lo siguiente: “Nosotros ya llevamos dos años y medio en un proceso de separación. Somos muy amigos. Si hay alguien en quien yo pueda confiar, es en ella. Por ella todo, y yo sé que ella conmigo igual. Pero bueno, esperemos a ver, a lo mejor se me cruza un amorcito”.

La reconocida actriz ganó 'MasterChef Celebrity' y posteriormente confirmó su separación - crédito cortesía Canal RCN

Los fanáticos continúan atentos a la vida de los actores que han protagonizado novelas de renombre, pues Paola Rey es recordada por su paso por producciones como Pasión de Gavilanes y La baby sister, mientras que su exesposo tuvo una exitosa aparición en Montecristo, La saga, negocio de familia y La Pola.

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