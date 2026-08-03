Colombia
Agregar Infobae enGoogle

ONU condena asesinato de líder indígena Nasa en Valle del Cauca y pide reforzar la protección de la comunidad

El organismo internacional instó a las autoridades a fortalecer la coordinación institucional, garantizar justicia para las víctimas y adoptar medidas que eviten nuevos hechos de violencia contra el resguardo Kwe’sx Yu Kiwe

Las autoridades realizarán una Mesa de Derechos Humanos en Florida para analizar la situación de orden público y definir nuevas acciones institucionales -crédito Carlo Allegri/REUTERS
Las autoridades realizarán una Mesa de Derechos Humanos en Florida para analizar la situación de orden público y definir nuevas acciones institucionales -crédito Carlo Allegri/REUTERS
Guardar

La muerte de tres integrantes del pueblo Nasa en el municipio de Florida, Valle del Cauca, provocó un nuevo llamado de organismos nacionales e internacionales para reforzar las medidas de protección de las comunidades indígenas y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

La Oficina de la ONU Derechos Humanos en Colombia rechazó el ataque ocurrido el pasado 1 de agosto y expresó su preocupación por la violencia que golpeó al resguardo Kwe’sx Yu Kiwe. Además de condenar la masacre, pidió fortalecer las acciones institucionales para garantizar la seguridad de sus autoridades, líderes y habitantes.

La ONU Derechos Humanos pidió fortalecer la protección de las autoridades, líderes y comunidades del resguardo Kwe’sx Yu Kiwe- crédito @ONUHumanRights/X
La ONU Derechos Humanos pidió fortalecer la protección de las autoridades, líderes y comunidades del resguardo Kwe’sx Yu Kiwe- crédito @ONUHumanRights/X

Entre las víctimas se encuentra Julián Mauricio Gutiérrez Grajales, gobernador mayor del resguardo Kwe’sx Yu Kiwe, reconocido líder del pueblo Nasa y defensor de derechos humanos. También fueron asesinados Yeiner Andrés Cruz Quitumbo, integrante de la guardia indígena que participaba en labores de protección colectiva y diferencial del resguardo, y Hamilton Daniel Dagua, comunero del pueblo Nasa.

PUBLICIDAD

Durante el mismo ataque resultó herido Jhon Fredy Lemus Ferro, integrante de la guardia indígena vinculado a las labores de protección colectiva y diferencial que desarrolla esa comunidad. Frente a estos hechos, la ONU Derechos Humanos insistió en la necesidad de fortalecer la coordinación entre las autoridades nacionales, departamentales y territoriales para responder a los riesgos que enfrenta el pueblo Nasa.

“Llamamos a todas las autoridades competentes a seguir fortaleciendo la coordinación nación-territorio e interinstitucional, así como la coordinación interjurisdiccional y el diálogo intercultural”, aseguró la organización en su comunicado. El organismo también pidió avanzar en medidas orientadas a prevenir nuevas vulneraciones contra los derechos individuales y colectivos de esta comunidad, además de reforzar las acciones dirigidas a combatir la impunidad.

PUBLICIDAD

El ataque armado en Florida dejó tres víctimas, entre ellas Julián Mauricio Gutiérrez Grajales, Yeiner Andrés Cruz Quitumbo y Hamilton Daniel Dagua - crédito @Indepaz / X
El ataque armado en Florida dejó tres víctimas, entre ellas Julián Mauricio Gutiérrez Grajales, Yeiner Andrés Cruz Quitumbo y Hamilton Daniel Dagua - crédito @Indepaz / X

“Expresamos nuestra solidaridad con las familias de las víctimas, el resguardo Kwe’sx Yu Kiwe, el Pueblo Nasa y sus estructuras de gobierno y organizativas y reiteramos nuestra disposición en seguir acompañando a este Pueblo Indígena y a las autoridades competentes en pro del respeto, la defensa y la protección de los derechos humanos”, agregó.

Asimismo, la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia solicitó que el caso avance con garantías de justicia, verdad y reparación para las víctimas, e insistió en que tanto los autores materiales como los intelectuales sean identificados, juzgados y sancionados. Tras conocerse el crimen, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, convocó un Consejo de Seguridad Extraordinario para evaluar la situación y definir las primeras acciones institucionales frente al atentado.

Como resultado de esa reunión, la mandataria anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien suministre información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque ocurrido en Florida. “Tras conocer el atroz atentado que dejó tres personas asesinadas, entre ellas el gobernador del Resguardo Kwesx Yu Kiwe, hoy citamos un Consejo de Seguridad Extraordinario, en el que definimos una bolsa de recompensa de hasta $50 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables”, manifestó Toro a través de su cuenta en la red social X.

Dilian Francisca Toro convocó un Consejo de Seguridad Extraordinario y ordenó un equipo especializado de la Policía Nacional para apoyar la investigación - crédito @DilianFrancisca / X
Dilian Francisca Toro convocó un Consejo de Seguridad Extraordinario y ordenó un equipo especializado de la Policía Nacional para apoyar la investigación - crédito @DilianFrancisca / X

La gobernadora informó además que el lunes 3 de agosto se desarrollará una Mesa de Derechos Humanos en el municipio de Florida con participación del Gobierno nacional y de las secretarías departamentales de Paz Territorial, Asuntos Étnicos y Convivencia y Seguridad Ciudadana. El propósito de ese encuentro será revisar la situación de orden público en la zona y analizar las medidas que puedan adoptarse para fortalecer la respuesta institucional frente a los riesgos que enfrenta la comunidad indígena.

En su pronunciamiento, Toro reveló que Julián Mauricio Gutiérrez contaba con medidas colectivas de protección, denunció amenazas y esperaba la asignación de un esquema individual de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección. “Es especialmente grave señalar que el gobernador del Resguardo Kwesx Yu Kiwe contaba con medidas colectivas, se encontraba bajo amenazas y estaba a la espera de un esquema individual de protección por parte de la UNP, el cual no llegó”, afirmó la mandataria.

Temas Relacionados

Valle del CaucaResguardo indígena Kwe’sx Yu KiweONUMasacres ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Posesión de Abelardo de la Espriella EN VIVO: representante del Centro Democrático pidió al presidente electo derogar las Áreas de Reserva Temporal de Recursos Naturales

La carta de Ana Ligia Mora afirma que el Decreto 0044 de 2024 afecta cerca de 120.000 hectáreas con restricciones que pueden prorrogarse hasta cinco años o más

Posesión de Abelardo de la Espriella EN VIVO: representante del Centro Democrático pidió al presidente electo derogar las Áreas de Reserva Temporal de Recursos Naturales

Esta es la plataforma gratuita del Sena para aprender inglés: así puede inscribirse y acceder a los 13 niveles virtuales

La entidad habilitó el programa English Does Work con aprendizaje flexible desde cualquier dispositivo, con apoyo de instructores, recursos interactivos y contenidos orientados a contextos académicos, personales y laborales para mayores de 14 años

Esta es la plataforma gratuita del Sena para aprender inglés: así puede inscribirse y acceder a los 13 niveles virtuales

Gobierno Petro revisará si a las trabajadoras domésticas les pagan el salario mínimo y les cumplen con los aportes de salud y pensión

Nuevos lineamientos del Ministerio del Trabajo establecen cómo se acreditan garantías laborales, medidas preventivas y procedimientos de control en millones de hogares particulares

Gobierno Petro revisará si a las trabajadoras domésticas les pagan el salario mínimo y les cumplen con los aportes de salud y pensión

Abelardo de la Espriella definió su ministra de Ciencia a través del Banco de Talentos: este es su perfil

El presidente electo, en su quinta alocución como presidente electo, confirmó a Claudia Benavides Salazar como nueva titular de la cartera, con lo que completó el equipo de 18 ministros para el arranque de su administración

Abelardo de la Espriella definió su ministra de Ciencia a través del Banco de Talentos: este es su perfil

José Manuel Restrepo entregó balance de gira por Estados Unidos y arreció en sus críticas a Gustavo Petro: “Dejó en orfandad a todo el mundo”

El vicepresidente electo, que a mediados de julio estuvo en territorio norteamericano, explicó la intención del entrante Gobierno de tener por una agenda internacional más amplia, en la que se priorice la autonomía y la búsqueda de confianza con aliados clave, como la potencia norteamericana

José Manuel Restrepo entregó balance de gira por Estados Unidos y arreció en sus críticas a Gustavo Petro: “Dejó en orfandad a todo el mundo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

ENTRETENIMIENTO

Karol G, Aria Vega, Feid, Charli XCX, The Strokes y más: estos son los lanzamientos destacados de julio

Karol G, Aria Vega, Feid, Charli XCX, The Strokes y más: estos son los lanzamientos destacados de julio

Juan Carlos Vargas puso a sus seguidores a pensar en una reconciliación con Paola Rey: “Doy la vida por ella”

Un mal olor en una sala de cine obligó a los fans de ‘Spiderman New Day’ a evacuar: el autor no alcanzó a llegar al baño

Paola Jara compartió cómo mantiene la comunicación con Jessi Uribe en la distancia: han recurrido a la tecnología

Ryan Castro y Feid sorprendieron a los habitantes del Pedregal en Medellín con una breve presentación

Deportes

Video | Así fue la presentación de Colombia para ganar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Video | Así fue la presentación de Colombia para ganar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Teófilo Gutiérrez confirma su retiro: fecha, precios de boletería y detalles de su partido de despedida

El difícil momento que atraviesa Eduardo Vilarete: el histórico goleador será operado tras diagnóstico de cáncer

Jugador del Independiente Medellín confesó que no ha terminado el bachiller y ya es profesional en el fútbol

La jornada ‘sabatina’ de la segunda fecha en la Liga BetPlay 2026-II habría tenido la asistencia más baja de la historia