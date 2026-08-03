ONU condena asesinato de líder indígena Nasa en Valle del Cauca y pide reforzar la protección de la comunidad

Las autoridades realizarán una Mesa de Derechos Humanos en Florida para analizar la situación de orden público y definir nuevas acciones institucionales -crédito Carlo Allegri/REUTERS

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La muerte de tres integrantes del pueblo Nasa en el municipio de Florida, Valle del Cauca, provocó un nuevo llamado de organismos nacionales e internacionales para reforzar las medidas de protección de las comunidades indígenas y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

La Oficina de la ONU Derechos Humanos en Colombia rechazó el ataque ocurrido el pasado 1 de agosto y expresó su preocupación por la violencia que golpeó al resguardo Kwe’sx Yu Kiwe. Además de condenar la masacre, pidió fortalecer las acciones institucionales para garantizar la seguridad de sus autoridades, líderes y habitantes.

La ONU Derechos Humanos pidió fortalecer la protección de las autoridades, líderes y comunidades del resguardo Kwe’sx Yu Kiwe- crédito @ONUHumanRights/X

Entre las víctimas se encuentra Julián Mauricio Gutiérrez Grajales, gobernador mayor del resguardo Kwe’sx Yu Kiwe, reconocido líder del pueblo Nasa y defensor de derechos humanos. También fueron asesinados Yeiner Andrés Cruz Quitumbo, integrante de la guardia indígena que participaba en labores de protección colectiva y diferencial del resguardo, y Hamilton Daniel Dagua, comunero del pueblo Nasa.

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Durante el mismo ataque resultó herido Jhon Fredy Lemus Ferro, integrante de la guardia indígena vinculado a las labores de protección colectiva y diferencial que desarrolla esa comunidad. Frente a estos hechos, la ONU Derechos Humanos insistió en la necesidad de fortalecer la coordinación entre las autoridades nacionales, departamentales y territoriales para responder a los riesgos que enfrenta el pueblo Nasa.

“Llamamos a todas las autoridades competentes a seguir fortaleciendo la coordinación nación-territorio e interinstitucional, así como la coordinación interjurisdiccional y el diálogo intercultural”, aseguró la organización en su comunicado. El organismo también pidió avanzar en medidas orientadas a prevenir nuevas vulneraciones contra los derechos individuales y colectivos de esta comunidad, además de reforzar las acciones dirigidas a combatir la impunidad.

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El ataque armado en Florida dejó tres víctimas, entre ellas Julián Mauricio Gutiérrez Grajales, Yeiner Andrés Cruz Quitumbo y Hamilton Daniel Dagua - crédito @Indepaz / X

“Expresamos nuestra solidaridad con las familias de las víctimas, el resguardo Kwe’sx Yu Kiwe, el Pueblo Nasa y sus estructuras de gobierno y organizativas y reiteramos nuestra disposición en seguir acompañando a este Pueblo Indígena y a las autoridades competentes en pro del respeto, la defensa y la protección de los derechos humanos”, agregó.

Asimismo, la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia solicitó que el caso avance con garantías de justicia, verdad y reparación para las víctimas, e insistió en que tanto los autores materiales como los intelectuales sean identificados, juzgados y sancionados. Tras conocerse el crimen, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, convocó un Consejo de Seguridad Extraordinario para evaluar la situación y definir las primeras acciones institucionales frente al atentado.

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Como resultado de esa reunión, la mandataria anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien suministre información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque ocurrido en Florida. “Tras conocer el atroz atentado que dejó tres personas asesinadas, entre ellas el gobernador del Resguardo Kwesx Yu Kiwe, hoy citamos un Consejo de Seguridad Extraordinario, en el que definimos una bolsa de recompensa de hasta $50 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables”, manifestó Toro a través de su cuenta en la red social X.

Dilian Francisca Toro convocó un Consejo de Seguridad Extraordinario y ordenó un equipo especializado de la Policía Nacional para apoyar la investigación - crédito @DilianFrancisca / X

La gobernadora informó además que el lunes 3 de agosto se desarrollará una Mesa de Derechos Humanos en el municipio de Florida con participación del Gobierno nacional y de las secretarías departamentales de Paz Territorial, Asuntos Étnicos y Convivencia y Seguridad Ciudadana. El propósito de ese encuentro será revisar la situación de orden público en la zona y analizar las medidas que puedan adoptarse para fortalecer la respuesta institucional frente a los riesgos que enfrenta la comunidad indígena.

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En su pronunciamiento, Toro reveló que Julián Mauricio Gutiérrez contaba con medidas colectivas de protección, denunció amenazas y esperaba la asignación de un esquema individual de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección. “Es especialmente grave señalar que el gobernador del Resguardo Kwesx Yu Kiwe contaba con medidas colectivas, se encontraba bajo amenazas y estaba a la espera de un esquema individual de protección por parte de la UNP, el cual no llegó”, afirmó la mandataria.