Teófilo Gutiérrez confirma su retiro: fecha, precios de boletería y detalles de su partido de despedida

El jugador barranquillero anunció en sus redes sociales su partido de despedida llamado "The Last Dance" este 19 de diciembre el Metropolitano de Barranquilla ´- crédito Teo Gutiérrez

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Teófilo Gutiérrez confirmó que pondrá fin a su carrera como profesional y anunció que su partido de despedida se disputará el próximo 19 de diciembre de 2026 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, en un evento denominado “The Last Dance – El último baile del Rey de América”. El delantero oficializó la noticia mediante un video publicado en sus redes sociales.

El homenaje se llevará a cabo una vez finalice el segundo semestre de 2026, campaña en la que el atacante continúa defendiendo la camiseta del Junior de Barranquilla. Aunque todavía no se ha revelado el listado oficial de invitados, se espera la presencia de varios excompañeros y figuras del fútbol colombiano e internacional que compartieron equipo con el barranquillero durante su trayectoria.

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Con este anuncio llegará el cierre de una carrera que comenzó en 2007 con Junior y que convirtió a Teófilo Gutiérrez en uno de los futbolistas más influyentes de su generación.

Teófilo Gutiérrez suma más de 230 goles en su carrera profesional, destacando sus 103 anotaciones con el Junior de Barranquilla - crédito Colprensa/Junior

El show de despedida de Teo Gutiérrez

En el video con el que confirmó el evento, el atacante invitó a los aficionados a acompañarlo en una jornada que irá más allá del fútbol. “No solo habrá fútbol, también show, cantantes y mucha familia. Espero que lo disfruten con mucho amor”, expresó el delantero, quien recibirá el homenaje en el estadio donde vivió algunos de los momentos más importantes de su carrera.

Las puertas del escenario abrirán a las 2:00 p. m., mientras que el espectáculo comenzará a las 5:00 p. m. La organización ya dio a conocer los precios de la boletería para las diferentes localidades del Metropolitano.

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Las entradas tendrán valores entre 120.500 y 230.000 pesos. La localidad de Occidental Alta será la más costosa, con un precio de 230.000 pesos, seguida por Occidental Baja (208.100 pesos), Oriental Alta (186.200 pesos) y Oriental Baja (175.300 pesos). Por su parte, Norte Alta y Sur Alta costarán 131.500 pesos, mientras que Norte Baja y Sur Baja tendrán un valor de 120.500 pesos.

Teófilo Gutiérrez jugó 70 partidos y marcó 28 goles oficiales con la camiseta de CA River Plate entre 2013 y 2015, etapa en la que ganó la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores - crédito River Plate

Pálmares de Teo Gutiérrez con la camiseta del Junior de Barranquilla

Hablar de Teófilo Gutiérrez es hablar de uno de los máximos referentes en la historia reciente del Junior. En sus diferentes etapas con el conjunto barranquillero conquistó títulos de Liga y Copa Colombia, además de convertirse en uno de los futbolistas más determinantes de la institución gracias a su capacidad goleadora, visión de juego y protagonismo en los partidos decisivos.

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Su carrera también estuvo marcada por pasos en el fútbol internacional. Defendió las camisetas de clubes como Trabzonspor de Turquía, Racing Club, Cruz Azul, Sporting de Lisboa y River Plate. Con el conjunto argentino conquistó la Copa Sudamericana de 2014, la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana en 2015, logros que le permitieron ser elegido Rey de América en 2014.

Teófilo Gutiérrez jugó 52 partidos y marcó 15 goles con la selección Colombia, destacando en el Mundial de Brasil 2014 - crédito Colprensa

Con la selección Colombia también dejó una huella importante. Disputó el Mundial de Brasil 2014, varias ediciones de la Copa América y diferentes procesos de Eliminatorias. En total jugó 51 partidos con el equipo absoluto y marcó 15 goles, uno de ellos frente a Grecia en la Copa del Mundo de 2014. Además, hizo parte de la Selección Olímpica que participó en Río 2016.

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Llega al final de su trayectoria con 717 partidos, 229 goles, 113 asistencias y 18 títulos colectivos, registros que lo ubican entre los futbolistas colombianos más destacados de las últimas décadas.

Su apodo de “El Perfume” también quedó instalado en la memoria de los aficionados. El sobrenombre nació después de que un futbolista argentino relatara una anécdota en la que, durante un partido, Teófilo le dijo entre risas: “Ya que estás tan cerca, huele, huele: esto es puro perfume europeo, papi”, frase que terminó acompañándolo durante buena parte de su carrera.