Esta es la plataforma gratuita del Sena para aprender inglés: así puede inscribirse y acceder a los 13 niveles virtuales

El programa English Does Work del Sena ofrece 13 niveles de inglés para fortalecer el perfil profesional en un mercado laboral competitivo - crédito Alcaldía de Bogotá

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El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) lanzó la plataforma Zajuna para ofrecer a todos los colombianos la oportunidad de aprender inglés de forma gratuita, virtual y flexible, respondiendo a la creciente demanda de competencias bilingües en el ámbito laboral.

A través del programa English Does Work, los usuarios pueden acceder a 13 niveles de formación en inglés, diseñados para adaptarse al conocimiento previo de cada aprendiz y fortalecer su perfil profesional en un mercado cada vez más competitivo.

La estrategia de bilingüismo del Sena, integrada en la plataforma Zajuna, está dirigida a personas mayores de 14 años que residan en Colombia o en el exterior. Cada nivel comprende 48 horas de formación y permite avanzar desde un nivel básico hasta uno intermedio, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (Mcerl).

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La estrategia de bilingüismo del Sena está dirigida a mayores de 14 años que vivan en Colombia o en el exterior - crédito Sena

De acuerdo con la entidad, los cursos incluyen recursos interactivos, actividades prácticas y acompañamiento docente, lo que facilita el aprendizaje autónomo y la aplicación del idioma en contextos reales.

¿Cómo funciona la formación en inglés del Sena?

El programa English Does Work está compuesto por 13 niveles progresivos. Antes de iniciar, los usuarios pueden presentar una prueba de clasificación en la plataforma, para ingresar directamente al nivel que corresponda a sus conocimientos. Cada curso fortalece habilidades de lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral, incorporando contenidos temáticos relevantes para el entorno académico, personal y laboral.

El acceso es completamente virtual, lo que significa que los participantes pueden ingresar a los cursos desde cualquier dispositivo con conexión a internet, en el horario que mejor se ajuste a su disponibilidad. A lo largo del proceso, cuentan con el apoyo de instructores que resuelven dudas lingüísticas y técnicas, y la posibilidad de asistir a sesiones explicativas o consultar grabaciones para reforzar el aprendizaje.

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Cada nivel de inglés en Zajuna tiene 48 horas de formación y permite avanzar de un nivel básico a uno intermedio según el Mcerl - crédito Sena

Pasos para inscribirse en la plataforma Zajuna del Sena

Para aprovechar esta oferta gratuita de formación en inglés, los interesados deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio web oficial: Dirigirse a zajuna.sena.edu.co. Seleccionar la opción “Bilingüismo”: En el menú principal, hacer clic en la sección dedicada al programa English Does Work. Elegir el nivel de inglés: Escoger el nivel más adecuado según el conocimiento previo, o realizar la prueba de clasificación para ubicar el punto de partida correcto. Inscribirse en el curso: Hacer clic en “Inscríbete” en el nivel elegido. Registrar datos personales o iniciar sesión: Si el usuario ya cuenta con una cuenta activa, debe iniciar sesión con su tipo y número de documento de identidad y la contraseña de Sofia Plus. Si es la primera vez, completar el formulario de registro con los datos requeridos. Confirmar la inscripción: La información sobre el acceso al curso llegará al correo electrónico registrado.

La plataforma Zajuna también permite explorar la oferta educativa completa del Sena, incluyendo formación técnica, tecnológica y cursos cortos en distintas áreas, todo bajo la modalidad virtual y sin ningún costo para el usuario.

La plataforma Zajuna permite presentar una prueba de clasificación para ingresar al nivel de inglés acorde con los conocimientos previos - crédito Sena

Ventajas y recomendaciones del programa English Does Work

Flexibilidad total de horarios : los cursos pueden ser tomados en cualquier momento del día, permitiendo que los aprendices organicen su avance según su disponibilidad.

Recursos interactivos y apoyo docente : el aprendizaje se apoya en herramientas tecnológicas y en la orientación de instructores capacitados, quienes acompañan el proceso y resuelven inquietudes.

Formación integral y práctica: los contenidos están diseñados para que los usuarios apliquen el inglés en situaciones cotidianas, académicas y laborales, mejorando así sus posibilidades de inserción y desempeño en el mercado laboral.

Cobertura nacional e internacional: cualquier colombiano puede inscribirse, sin importar el lugar de residencia, incluso quienes viven fuera del país.

El Sena recordó que las inscripciones a los cursos de inglés se realizan únicamente a través de la plataforma Zajuna o del portal oficial del Sena. Las convocatorias se abren periódicamente; en caso de no encontrar cupos disponibles, se recomienda consultar el portal días después y estar atentos al correo electrónico registrado para recibir información sobre próximas aperturas.

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