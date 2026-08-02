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Ryan Castro y Feid sorprendieron a los habitantes del Pedregal en Medellín con una breve presentación

Los reguetoneros presentaron un adelanto de su nueva colaboración musical, así como temas que cada uno tiene en sus trabajos discográficos, durante el inicio de las celebraciones de la Feria de las Flores

Los artistas se robaron las miradas y sorprendieron a más de uno con su presentación - crédito @stiven_88r/TikTok

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El barrio Pedregal, en la comuna 6 de Medellín, se convirtió el sábado 1 de agosto de 2026 en un escenario musical del género urbano cuando Ryan Castro y Feid aparecieron sin previo aviso en una terraza del sector para anunciar su primera colaboración conjunta.

El anuncio central de la jornada fue la confirmación de un videoclip compartido, cuyo estreno oficial quedó fijado para los próximos días, ya que ninguno de los dos confirmó la fecha oficial del lanzamiento. Los dos artistas, ambos nacidos en Medellín, interpretaron en ese mismo lugar la canción que forma parte del proyecto.

Castro y el Ferxxo habían dado pistas de su aparición en el reconocido sector de la capital antioqueña, pues horas antes de la aparición en público, a la expareja de Karol G se le vio caminando por las calles del barrio, aparentemente ultimando detalles del evento.

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El reguetonero sorprendió con su aparición por el sector de la capital antioqueña acompañado de una joven - crédito @awooclips/TikTok

Una multitud tomó las calles de la comuna 6

La convocatoria no fue planificada ni anunciada, pero la presencia de los dos cantantes bastó para que cientos de personas se concentraran en las calles aledañas a la terraza. El sector se llenó de fanáticos que llegaron a pie para presenciar la presentación de cerca.

Las autoridades locales acompañaron la jornada para garantizar el orden durante el evento improvisado.

El momento llega en medio de una etapa activa para ambos

La aparición en Pedregal se produjo días después de que Feid debutara en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde interpretó A Xon de Qué y reveló la portada de El Club de las 19 Flores, su próximo EP previsto para el 19 de agosto. Esa producción es el segundo capítulo de un proyecto dividido en cuatro entregas que culminará en un álbum completo.

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Cuánto cuesta el bolso de Ryan Castro - crédito @ryancastro/IG
Cuánto cuesta el bolso de Ryan Castro - crédito @ryancastro/IG

Por su parte, Ryan Castro cerró julio con otro frente creativo: participó como director creativo invitado de Agua Bendita en Colombiamoda 2026, donde presentó la colección Felina junto a las fundadoras de la firma, Mariana Hinestroza y Catalina Álvarez.

La colaboración entre los dos artistas llega, entonces, en un momento de alta actividad para ambos dentro y fuera de la música.

Esta presentación de los paisas generó opiniones en redes sociales con mensajes de los cuales destacaron: “Sigo sin entender por qué este tipo de cosas no le pasan a uno”; “En Bogotá eso no se puede hacer jajaja, pero falta sí que hace”; “Lugares donde me emperra no haber estado”, entre otros.

Calendario de la Feria de las Flores 2026

La Feria de las Flores 2026 convertirá a Medellín en el centro de celebración nacional entre el 31 de julio y el 9 de agosto. El evento proyecta cifras récord en turismo, con una expectativa de gasto de 60,6 millones de dólares y una ocupación hotelera que podría llegar al 75%. Se prevé la llegada de hasta 74.000 visitantes internacionales y cerca de 288.000 llegadas por transporte terrestre.

La agenda incluye más de 200 actividades, entre ellas cinco desfiles, con especial énfasis en el Desfile de Silleteros, que tendrá lugar el 9 de agosto con la participación de 535 silleteros.

La ocupación hotelera proyectada entre el 70 % y el 75 % refleja el impacto económico de la Feria de las Flores en Medellín - crédito Alcaldía de Medellín
La ocupación hotelera proyectada entre el 70 % y el 75 % refleja el impacto económico de la Feria de las Flores en Medellín - crédito Alcaldía de Medellín

Los tablados musicales estarán distribuidos por toda la ciudad y se esperan hasta 40.000 asistentes en cada uno. Además, el evento ofrecerá festivales gastronómicos, exposiciones de orquídeas y actividades inclusivas para personas con movilidad reducida y niños con neurodiversidad.

Para disfrutar de la feria, las autoridades recomiendan usar transporte público, planificar la llegada a los desfiles y protegerse del clima variable de la ciudad. Más de la mitad de las graderías serán de acceso libre. El lema de esta edición, “Medellín Te quiere celebrando lo que somos”, busca fortalecer el sentido de pertenencia y la proyección internacional de la ciudad.

El cierre tendrá un homenaje a las víctimas del invierno, con todos los silleteros portando una cinta negra.

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