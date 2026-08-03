Despacho de Gustavo Petro explicó qué pasó con el presidente en el remodelado aeropuerto de Tolú: no se bajó del avión

La visita de Gustavo Petro al aeropuerto de Tolú quedó sin acto protocolario después de que la aeronave permaneció unos 20 minutos en tierra y volvió a despegar - crédito @petrogustavo/X

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La Presidencia de la República respondió el domingo 2 de agosto a la controversia generada por la inauguración de la ampliación del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo, en Tolú (Sucre), en donde el presidente Gustavo Petro llegó a bordo del avión presidencial, pero no descendió de la aeronave y, por ende, no saludó a los presentes, lo que causó una serie de comentarios en las redes sociales.

La explicación oficial, según registró en sus redes sociales el jefe de prensa Andrés Hernández, sostuvo que el aterrizaje y posterior despegue del avión presidencial formaron parte del acto protocolario previsto para la apertura de la terminal aérea, sin contemplar la participación directa del mandatario en el evento sobre la pista. Una nueva controversia a menos de cinco días de la entrega de su cargo.

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A través de sus redes sociales, Andrés Hernández, jefe de prensa de Palacio, se refirió a la polémica que salpica al presidente saliente Gustavo Petro, y su presencia breve en el ampliado aeropuerto de Tolú - crédito @AndresCamiloHR/X

“La actividad consistió en aterrizar y despegar el avión presidencial. A bordo estaba el señor presidente y esa fue la actividad que se tenía prevista desde un inicio y las indicaciones que dieron al equipo de prensa de la Presidencia: mostrar la pista aterrizando y despegando el avión”, expresó Hernández, que le respondió en la red X a las observaciones de la periodista Diana Saray Giraldo.

La escena, como era de esperarse, llamó la atención, ya que tras aterrizar, la aeronave permaneció aproximadamente 20 minutos en la plataforma, mientras autoridades locales, invitados y medios aguardaban la llegada del mandatario a la pista. Finalmente, el avión volvió a despegar sin que el presidente Petro fuera visto fuera del aparato, lo que dio lugar a cuestionamientos al suceso.

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La Presidencia insistió en que “cualquier otra actividad nunca estuvo contemplada”, con lo que desmintió versiones sobre un supuesto cambio de agenda o una decisión de último momento del presidente. Hernández reiteró que el acto se desarrolló conforme a lo planeado, y que la presencia de Petro a bordo del avión, sin descender, respondía a lo estipulado en la agenda oficial.

La nueva pista del aeropuerto de Tolú permitirá el aterrizaje de aviones como los Airbus320 - crédito Iván Figueroa/Presidencia

La nueva polémica que salpicó al presidente Gustavo Petro, pese a explicaciones oficiales

Y es que entre las explicaciones que circularon, se mencionó la falta de obras complementarias, como el cerramiento definitivo del aeropuerto y la ausencia de suministro de combustible para jets, condiciones que aún no estaban resueltas para la fecha de la inauguración. Además, la terminal carecería de iluminación adecuada, lo que generó especulaciones sobre motivos de seguridad operacional.

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Durante la tarde del sábado 1 de agosto, el avión presidencial aterrizó en el renovado aeropuerto, cuyas obras de ampliación incluyen ahora una pista de 2.200 metros de largo y 45 metros de ancho. Esta infraestructura representa una transformación respecto a la pista anterior, que solo alcanzaba los 1.300 metros; en mejoras que permitirán la operación de aviones como el Airbus A320.

El propio jefe de Estado reconoció desde su cuenta de X que aún falta la finalización del cerramiento de la pista y la disposición de una empresa que suministre combustible para jets. “Aterrizo en el avión presidencial en la pista aérea de Tolú, hecha en mi gobierno. Falta el cerramiento de la pista, ya adjudicado, y la empresa que ponga la gasolina para jet, que debería ser Ecopetrol”, publicó Petro.

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Con este mensaje en sus redes sociales, el Gustavo Petroe se refirió a las ventajas de la ampliación del aeropuerto de Tolú - crédito @petrogustavo/X

Es válido destacar que la ampliación del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo forma parte de un plan para fortalecer la conectividad aérea del Caribe colombiano y dinamizar el turismo y la economía regional. Con la nueva pista, la capacidad operativa del aeropuerto se amplía considerablemente, pues anteriormente solo recibía aeronaves con hasta 72 pasajeros; y ahora podrá recibir mayor volumen.

“Que aviones más grandes puedan volar al aeropuerto de Tolú, puede desarrollar el turismo del golfo de Morrosquillo de manera sustancial. Ya no miramos el golfo de Morrosquillo como rutas de traquetos en el Caribe o como playas de recreo para el turismo antioqueño, sino que podemos dimensionar un turismo internacional en el golfo de Morrosquillo", expresó el jefe de Estado en sus redes sociales.

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A su vez, el cronograma de la obra también estuvo bajo la lupa. El proyecto, presentado por la Aerocivil como una obra lista para el 31 de julio de 2026, acumuló más retrasos de los previstos, aunque fue inaugurada sin estar al 100%, lo que no pasó desapercibido por los críticos de Petro, que aprovecharon el incidente que generó ruido para enfilar sus críticas hacia el jefe de Estado y su comitiva.