Jugador del Independiente Medellín confesó que no ha terminado el bachiller y ya es profesional en el fútbol

Jhan Mena disputó los 90 minutos ante Deportivo Pasto. Marcó 1 gol (su primer gol oficial en la liga) en dos remates intentados - crédito eyeball.football/Instagram

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Con apenas 20 años, Jhan Carlos Mena Hinestroza comienza a abrirse camino en el Deportivo Independiente Medellín. El lateral izquierdo, que recientemente renovó su contrato con el club antioqueño, contó detalles de su historia de vida, su crecimiento en el fútbol profesional y los sacrificios que tuvo que hacer para llegar al primer equipo. En diálogo con Caracol Radio, el futbolista confesó, entre otras cosas, que no terminó sus estudios de bachillerato porque dejó su pueblo para perseguir el sueño de convertirse en futbolista.

Mena nació el 16 de marzo de 2006 en Riosucio, Chocó, un municipio ubicado aproximadamente a una hora de Quibdó. En la entrevista con Caracol Radio, recordó sus orígenes y explicó cómo comenzó su camino en el deporte. “Nací en Riosucio, Chocó. Mi pueblo queda como a una hora de Quibdó. Tengo 20 años y juego como lateral izquierdo”, comentó el defensor.

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Según relató, durante sus primeros años actuaba como extremo izquierdo, hasta que un entrenador cambió el rumbo de su carrera. “Comencé jugando como extremo izquierdo, pero Sebastián Botero fue quien me pasó a lateral. Me gustó mucho ese cambio y los profesores me dicen que tengo mucho potencial en esa posición”, afirmó durante la conversación con la emisora.

Fotografía de la titular ante Deportivo Cali, por parte del DIM, de la que hizo parte Jhan Mena - crédito Dimayor

¿Cómo es Amaranto Perea como director técnico?

El joven también habló sobre la influencia que ha tenido Amaranto Perea en su proceso de formación dentro del Medellín. Para Mena, el entrenador ha sido una persona fundamental tanto en el aspecto deportivo como en el personal. “Amaranto Perea es una excelente persona. Es un entrenador que siempre habla con uno, le transmite tranquilidad y confianza. Me dice que soy un buen jugador y eso motiva mucho”, señaló en Caracol Radio.

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El defensor atraviesa uno de los mejores momentos de su corta carrera. Además de consolidarse en el primer equipo, recientemente firmó la renovación de su vínculo contractual con el club paisa. “Ya tengo contrato con el DIM, gracias a Dios. Acabé de renovarlo y estoy muy feliz por eso”, manifestó el futbolista.

Mena también confirmó que ese nuevo acuerdo vino acompañado de una mejora económica, reflejo del crecimiento que ha tenido dentro de la institución. “Sí, me aumentaron el salario con esa renovación”, dijo.

Deportivo Cali ganó su primer partido y perdió en su debut como visitante en la Liga BetPlay II-2026 - crédito Deportivo Cali

Jhan Mena llegó solo a Medellín y ya logró la renovación de su contrato

Lejos de las canchas, el lateral reveló algunos aspectos de su vida cotidiana. Actualmente vive solo en Medellín y, aunque aprovecha los servicios de alimentación que ofrece el club, también aprendió a desenvolverse en la cocina. “Yo vivo solo. En el club desayuno y almuerzo, pero la comida de la noche la preparo yo”, explicó.

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Incluso detalló algunos de los platos que suele cocinar cuando llega a casa después de los entrenamientos. “Hago arepa con huevo, arroz, pescado o pollo. Todo lo que pueda cocinar lo hago. Soy bueno cocinando”, comentó en la entrevista con Caracol Radio.

Él es Jhan Mena, quien ya acumula cuatro partidos como futbolista profesional y renovó contrato con el club en julio de 2026 - crédito DIM

En cuanto a su círculo más cercano dentro del plantel, Mena aseguró que mantiene una amistad muy especial con otro joven futbolista del Medellín. “Mi mejor amigo es Andrés Felipe Ávila. Estuvimos juntos en la casa hogar, llegamos al Medellín al mismo tiempo y desde ahí nos entendimos muy bien”, recordó.

El defensor también habló sobre su familia. Contó que está conformada por cinco integrantes y que él es el menor de los hombres. “Somos cinco en mi familia. Yo soy el menor de los hombres y después de mí vienen mis dos hermanas”, relató.

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Sin embargo, una de las confesiones que más llamó la atención durante la entrevista tuvo que ver con su formación académica. Mena reconoció que no logró terminar el colegio debido a que dejó su municipio para incorporarse al proceso deportivo de Medellín. “No he terminado el colegio. Salí de mi pueblo para venir a jugar y no seguí estudiando”, confesó.