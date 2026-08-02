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La jornada ‘sabatina’ de la segunda fecha en la Liga BetPlay 2026-II habría tenido la asistencia más baja de la historia

La jornada registró un promedio inferior a 1.452 espectadores por partido, muy por debajo de la media histórica del FPC

Los hinchas del Junior de Barranquilla manifestaron su inconformismo con el equipo, después de la derrota ante Millonarios 1-0 en condición de local - crédito Cuid Sports/X
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La segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-II dejó un dato que encendió las alarmas en el fútbol colombiano. Más allá de los resultados deportivos, la atención se centró en la escasa presencia de aficionados en los estadios durante la jornada del sábado 1 de agosto, que, de acuerdo con la información revelada en Caracol Radio, habría registrado el promedio de asistencia más bajo en la historia del Fútbol Profesional Colombiano.

Las cifras conocidas respaldan esa percepción. El compromiso entre Junior de Barranquilla y Millonarios, disputado en el estadio Romelio Martínez, reunió oficialmente a apenas 3.355 espectadores, con un recaudo por taquilla de $98.900.000. A ese dato se sumó el encuentro entre Independiente Medellín y Deportivo Cali, que se jugó completamente a puerta cerrada por la sanción que cumplía el conjunto antioqueño, mientras que el duelo entre Alianza Valledupar y Deportes Tolima contó con menos de 1.000 asistentes.

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Con esos registros, el promedio de asistencia de los tres encuentros sabatinos fue inferior a 1.452 espectadores por partido, incluso tomando como referencia el máximo posible para el duelo de Valledupar (999 aficionados). En consecuencia, el promedio real fue aún menor, una cifra muy distante de los estándares habituales del campeonato colombiano.

Los hinchas del Junior FC sueñan con la décima primera estrella en el escudo - crédito Junior FC
La segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-II habría tenido el promedio de asistencia más bajo de la historia, con menos de cuatro mil personas en promedio - crédito Junior FC

Promedio histórico de asistencia a los estadios del fútbol profesional colombiano

El dato toma mayor relevancia al compararlo con los registros históricos. Reportes publicados por El Tiempo en 2015 señalaban que el promedio más bajo registrado hasta entonces rondaba los 6.000 espectadores por jornada comparable. Además, según estadísticas de Transfermarkt, el promedio general de asistencia en el Fútbol Profesional Colombiano es de 9.835 aficionados por partido, es decir, cerca de siete veces más que el promedio obtenido durante la programación sabatina de la segunda fecha.

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La mayor sorpresa de la jornada fue, precisamente, la asistencia al partido entre Junior y Millonarios. Aunque el encuentro se disputó en el estadio Romelio Martínez, escenario con capacidad cercana a los 8.000 espectadores, se esperaba un lleno total debido a la presencia de uno de los clubes con mayor convocatoria del país y al atractivo deportivo del compromiso.

Deportivo Cali ganó su primer partido y perdió en su debut como visitante en la Liga BetPlay II-2026 - crédito Deportivo Cali
Deportivo Cali ganó su primer partido y perdió en su debut como visitante en la Liga BetPlay II-2026 - crédito Deportivo Cali

“La hinchada del Junior de Barranquilla solamente acompaña en las finales”

En Caracol Radio cuestionaron la escasa respuesta de la afición barranquillera. Durante la emisión de El Vbar Caracol, aseguraron que “el estadio tenía que estar lleno, sobre todo porque tiene una capacidad máxima de espectadores de 8 mil personas. Y aun así no se llenó. No superó los cuatro mil. El hincha del Junior es solo de finales, no acompaña a lo largo de la liga, y las directivas se lo merecen con el esfuerzo que hacen. La hinchada es desagradecida”.

Las cifras del partido respaldan el contraste entre la expectativa y la realidad. Apenas 3.355 aficionados ingresaron al escenario deportivo, una asistencia baja para un duelo entre dos instituciones históricas del campeonato y que habitualmente despierta un importante interés entre los seguidores del fútbol colombiano.

El cuadro tolimense remontó un partido complicado ante los de Valledupar-crédito Jorge Cuéllar/Colprensa
Deportes Tolima venció 2-1 a Alianza FC con goles de Luis Sandoval y Jorge Cabezas Hurtado - crédito Jorge Cuéllar/Colprensa

En el caso del encuentro entre Independiente Medellín y Deportivo Cali, la ausencia de público tuvo una explicación disciplinaria. El conjunto antioqueño cumplió la segunda fecha de sanción impuesta por la Mesa de Convivencia y Seguridad de Medellín, que obligó al equipo a actuar como local sin espectadores en el estadio Atanasio Girardot. Al escenario únicamente pudieron ingresar jugadores, cuerpos técnicos, personal logístico y medios de comunicación acreditados.

Por su parte, el partido entre Alianza Valledupar y Deportes Tolima tampoco logró atraer una cantidad significativa de aficionados. Con menos de 1.000 asistentes, se convirtió en otro de los factores que empujaron hacia abajo el promedio de la jornada.

El contraste con los promedios generales del campeonato es evidente. De acuerdo con Transfermarkt, la media de asistencia en la Dimayor se ubica en 9.835 personas por encuentro. Equipos como Millonarios y Atlético Nacional superan ampliamente esa cifra cuando juegan como locales, con registros que oscilan entre los 24.000 y más de 29.000 espectadores por partido. En el otro extremo aparecen clubes con convocatorias que suelen ubicarse entre 1.300 y 3.000 asistentes.

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