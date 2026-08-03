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Así es como las cancelaciones de los vuelos encarecen el costo real de las vacaciones de millones de colombianos

Hoteles, transporte y actividades no planificadas impactan el bolsillo de las personas viajan durante la alta movilidad de mitad de año, confirmó informe

La Aerocivil proyectó que más de seis millones de pasajeros se movilizaron por los aeropuertos del país entre el 5 de junio y el 6 de julio de 2026 - crédito Carlos Ortega/EFE
La Aerocivil proyectó que más de seis millones de pasajeros se movilizaron por los aeropuertos del país entre el 5 de junio y el 6 de julio de 2026 - crédito Carlos Ortega/EFE
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Las cancelaciones y retrasos aéreos en las vacaciones de mitad de año en Colombia reflejaron un costo menos visible al viaje que hacen millones de personas y ganaron peso en una temporada de alta movilidad. Estos elevaron el costo de las vacaciones porque pueden obligar a pagar hotel, comida, transporte, nuevas conexiones y actividades ya abonadas. Dichos imprevistos pueden sumar entre $250.000 y $800.000 por viajero y, en rutas internacionales, superar el $1.000.000.

El país movilizó más de 13.800.000 de pasajeros en el primer trimestre de 2025, según la Aeronáutica Civil (Aerocivil) Colombia, con un alza del 3,5% frente al mismo periodo del año anterior. Dicho dinamismo favorece el turismo y la conectividad, pero también expone a más viajeros a demoras, cancelaciones y congestión operativa, sobre todo en temporadas de alta demanda como mitad y fin de año.

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A ese panorama se suman factores climáticos y operacionales que siguen afectando la puntualidad de los vuelos en aeropuertos estratégicos del país. Los efectos van más allá del tiempo de espera en la terminal y repercuten en el costo total del trayecto.

El precio promedio de un tiquete aéreo nacional en Colombia ronda los $250.000 y $350.000 por trayecto, dependiendo de la ruta y la anticipación de compra, según Kayak - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El precio promedio de un tiquete aéreo nacional en Colombia ronda los $250.000 y $350.000 por trayecto, dependiendo de la ruta y la anticipación de compra, según Kayak - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cuánto pueden costar los imprevistos de un vuelo

La mayoría de los viajeros organiza sus vacaciones con base en tiquetes, alojamiento y alimentación. Sin embargo, los gastos ligados a los imprevistos durante el trayecto aéreo suelen quedar fuera del presupuesto inicial.

Un retraso o una cancelación puede derivar en noches de hotel no previstas, reprogramación de conexiones aéreas, alimentación y transporte adicional en aeropuertos. También puede implicar la pérdida de actividades turísticas ya pagadas y efectos laborales por retrasos en el regreso.

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En la práctica, de acuerdo con Universal Assistance, estos episodios pueden encarecer de forma importante el costo total de un viaje. En destinos internacionales, las alternativas suelen ser más costosas y más limitadas durante la temporada alta.

Por qué aumentan las demoras en temporada alta

Dice la compañía que las demoras y cancelaciones no son un fenómeno exclusivo de Colombia, pero su impacto se intensifica en mercados con alta estacionalidad turística y crecimiento acelerado del tráfico aéreo.

La práctica de Avianca y Price Res fue catalogada como una estrategia para usar su posición dominante en el mercado de transporte aéreo y favorecer a su división de turismo - crédito Colprensa
En Colombia operan alrededor de 387 rutas aéreas regulares, conectando decenas de destinos nacionales e internacionales con el apoyo de unas 40 aerolíneas - crédito Colprensa

En el país, la combinación de mayor demanda, expansión de rutas internacionales y condiciones climáticas ha elevado la probabilidad de interrupciones operativas durante los picos de viaje.

Por supuest, apunta que “eso ha hecho que más viajeros enfrenten esperas prolongadas o cambios de itinerario de última hora. El efecto alcanza tanto el gasto total del viaje como la percepción de la experiencia turística”.

Cómo responde la asistencia al viajero ante los retrasos

Varias compañías del sector ampliaron el enfoque más allá de la cobertura médica tradicional. Ahora incorporan soluciones orientadas a mitigar el impacto de las disrupciones en la experiencia de viaje.

En ocasiones, las cancelaciones permiten la devolución del dinero - crédito Luisa González/Reuters
En ocasiones, las cancelaciones permiten la devolución del dinero - crédito Luisa González/Reuters

La country manager de Universal Assistance, Luz Doris Bustamante, afirmó que “hoy la conversación sobre protección en viajes ya no se limita a la salud del viajero. También incluye la capacidad de responder ante eventos operativos como retrasos y cancelaciones, que se han vuelto más frecuentes en temporadas de alta movilidad aérea”.

Opción de moda

Dentro de las opciones ahora está de moda el VIP Delay. El servicio permite acceder a salas VIP en aeropuertos cuando el vuelo presenta demoras de más de 60 minutos, con alimentos e internet mientras se reanuda la operación aérea. Más allá del confort, este tipo de alternativas refleja un cambio en la industria de asistencia al viajero. La gestión del tiempo de espera pasa a ocupar un lugar central en el valor de estos servicios.

El aumento de las “disrupciones” aéreas impulsa además una discusión más amplia sobre el valor del tiempo en los viajes. Para el turismo y los servicios asociados, la presión también pasa por reducir el impacto económico de la espera y la fricción en la experiencia del viajero.

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