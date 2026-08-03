Karol G, Aria Vega, Feid, Charli XCX, The Strokes y más: estos son los lanzamientos destacados de julio

Karol G estrenó Matadora en la primera fecha de su gira 'Viajando por el mundo Tropitour' - crédito Visuales IA / Instagram

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Cada mes, la industria musical renueva su catálogo con una serie de estrenos que atraviesan géneros, generaciones y fronteras. Artistas colombianos e internacionales se reportaron durante julio con producciones que van desde el dancehall y el afrobeats hasta el pop alternativo, el regional mexicano y la música electrónica.

Entre los lanzamientos más destacados del mes, el despecho, el deseo, la identidad y la nostalgia marcaron el tono de una agenda que reunió nombres consolidados y voces emergentes a lo largo y ancho del continente.

Con ese panorama, Infobae Colombia hace un repaso por lo más destacado en materia de estrenos musicales a nivel nacional e internacional durante julio de 2026.

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DARMAND presenta “I Will”, su nueva apuesta de música electrónica

Diego Cáceres, director musical de The Mills y productor con créditos en proyectos de Disney, Marvel y la campaña de Kamala Harris, continúa su carrera como solista bajo el nombre DARMAND con este sencillo de música electrónica que aborda las consecuencias de construir relaciones sobre expectativas en lugar de momentos reales. La producción estuvo a su cargo junto a Denny White —conocido por su trabajo con Tiësto, Martin Garrix, OneRepublic y Kanye West— y Pablo Sola, referente de la música electrónica en Latinoamérica.

Betzabeth convierte una historia de desamor nacional en “La Culpa Fue Mía”

La artista conocida como “La Sirena Caribeña”, presenta este sencillo inspirado en la mediática ruptura sentimental de la creadora de contenido Sheila Gándara con Juanda Caribe, quien protagoniza el videoclip oficial.

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Lejos de narrar una historia particular, la canción convierte esa experiencia en una reflexión sobre el momento en que una mujer decide recuperar el control de su vida tras permanecer en una relación marcada por las promesas rotas.

Aria Vega lleva el Caribe colombiano al escenario global con “TOTOTO (+4)”

La artista barranquillera presenta este sencillo de alta energía construido sobre ritmos afrocaribeños y percusión contagiosa, como parte del universo que ella misma bautizó como Costeñita Core: una propuesta que trasciende la música para reivindicar la identidad, el lenguaje, la estética y la actitud del Caribe colombiano desde una mirada contemporánea.

“Esta canción es una celebración de todo lo que soy y de dónde vengo. Poder llevar un pedacito de Barranquilla a nuevos escenarios y compartir esa energía con el mundo es un sueño hecho realidad”, expresó la artista.

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Altafulla presenta “Perrito Callejero”

El artista barranquillero presenta este sencillo de sonidos urbanos con esencia caribeña que transforma con picardía una expresión popular en un relato ligero sobre quienes se enamoran con facilidad y sin culpa. Escrita por el propio Altafulla junto a Davo y Kano The Monster —quienes también se encargaron de la producción junto a Emme—, la canción interpreta a un personaje que acepta su forma de vivir el amor con naturalidad.

Juliana celebra la fuerza femenina en “La GuapA”

La artista colombiana presenta este himno de Latin Pop compuesto en Los Ángeles junto a Mauricio Rengifo, Andrés Torres y Juancho Muñoz —el mismo equipo creativo detrás de La Colombiana— en el que resignifica la palabra “guapa” más allá de la apariencia física para convertirla en sinónimo de valentía, capacidad y autoestima. “Es una canción que nunca había escrito, porque por fin, después de muchos años de trabajo interior y de mejorar la relación conmigo misma, puedo reconocerme como una mujer guapa”, explicó la artista.

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El videoclip toma como referencia visual a las ranas venenosas de Colombia —país con la mayor diversidad de estas especies en el planeta— para representar que la feminidad también es poderosa. “Recuerdo mucho que cuando era chiquita y me caía, mi papá muy paisa me decía: ‘¡Levántese pues que usted es muy guapa!’. Desde niña, para mí ‘guapa’ también fue sinónimo de valor y entereza”, contó Juliana.

Karol G regresa a sus raíces urbanas con “Matadora”

La artista paisa presentó este sencillo por primera vez ante más de 60.000 personas durante la noche inaugural de su gira Viajando por el Mundo Tropitour en Chicago, tras condicionar su lanzamiento a alcanzar un millón de comentarios en redes sociales —meta que sus seguidores superaron en pocas horas. La canción, de marcado estilo urbano, gira en torno al coqueteo y la atracción, y ha sido recibida por su público como un regreso a la faceta más atrevida de su discografía. Matadora formará parte de un próximo álbum aún sin título ni fecha de lanzamiento confirmados.

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Feid anticipa ‘El Club de las 19′ Flores con “A Xon de Que”

El artista antioqueño presenta este sencillo de reggaetón nostálgico como primer adelanto de su próximo EP, previsto para el 19 de agosto. La canción aborda el desamor desde una mirada íntima, con una letra sobre los recuerdos que persisten cuando una relación termina, sobre una producción que alterna momentos melancólicos con un ritmo bailable.

Hamilton le canta al deseo y la conexión en “Beso a Beso”

El artista cartagenero presenta este sencillo de afrobeats melódico con tintes urbanos que se mueve entre lo íntimo y lo bailable, construido alrededor de la química entre dos personas. El videoclip, dirigido por Fugitivo y producido por Elevate Films, muestra distintas formas de vivir el amor desde lo cotidiano y lo emocional.

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Juan Duque inaugura su proyecto ‘Verraco Vibe’ con “Songo Sorongo”

El artista antioqueño presenta este sencillo de reggaetón old school con bajos contundentes y vibración fiesteras como punto de partida de Verraco Vibe, su nueva propuesta musical centrada en la autenticidad y el orgullo latino.

La canción, grabada en un ambiente informal en Marinilla junto a su familia, gira en torno a una expresión propia de Antioquia: hacer cosas de novios sin serlo y sin que nadie se entere.

“Songo Sorongo es para los desatinados, los recocheros y para quien quiera pasar chimba entendiendo la vibra. Lo hice desde lo que soy, en un parche en Marinilla con mis primos, riéndonos, tomándonos algo y solo viviendo el momento”, explicó el artista.

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Emyl Rusev regresa con “Ando (Bye, ya me voy…)”

El artista de origen búlgaro radicado en Colombia presenta este nuevo sencillo tras el impacto de Así de Rico (Va Uno a Ver y Ve), el tema que grabó junto a Juliana y Juan Duque y que se convirtió en uno de los himnos de la celebración de la selección Colombia durante el Mundial 2026.

La nueva canción, compuesta junto al compositor brasileño Arthur y producida por Husa y Toby, mezcla pop bailable con versos en español y guiños melódicos a las raíces búlgaras del artista.

Uno de los elementos distintivos de la producción es el uso de sonidos creados con la voz, recurso inspirado en Pharrell Williams. El videoclip, dirigido por Emanuel Vega y grabado en Medellín, incluyó la participación de la abuela del artista, de 83 años.

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Silvestre Dangond y Elena Rose se juntan por primera vez en “Efectos Secundarios”

El cuatro veces ganador del Latin Grammy y la cantautora venezolana presentan su primera colaboración, una canción que retrata la euforia de un nuevo amor sobre una producción que equilibra la fuerza interpretativa del artista guajiro con la sensibilidad y versatilidad de Rose.

“Desde hace mucho tiempo admiro profundamente a Elena. Es una artista con un talento inmenso, una compositora brillante y una intérprete que transmite verdad en cada canción”, señaló Dangond. La cantautora correspondió: “Aunque venimos de géneros distintos, siento que hablamos el mismo lenguaje: creemos en la música como un espacio para acompañar, inspirar y dejar algo bonito en el corazón de quienes nos escuchan”.

El videoclip, filmado en Miami, presenta a los dos artistas en escenarios luminosos rodeados de flores, en una propuesta visual que refuerza el tono despreocupado de la canción.

Soley y Fariana se unen en “El Pozo”

La artista bogotana y una de las voces más reconocidas de la escena urbana latina presentan esta colaboración construida sobre ritmos de dancehall y una energía de perreo que celebra la seducción y la libertad femenina. La pista, producida por Jotta y compuesta junto a La Queen Medina, surgió de un encuentro entre ambas en San Andrés a comienzos de año.

El videoclip, dirigido por Ronny Xavier y grabado en Medellín, recupera la estética visual de los años 2000 y presenta a las dos artistas en una coreografía acompañada por dos bailarines.

Zaider llega a la pista con “Chiquitica Culona”

Tras posicionarse en el número uno de Spotify Colombia con Sin Tanto Visaje, el artista presenta este tema de dancehall con base afro, producido por Golden, que gira en torno al coqueteo y la atracción en la pista de baile. “La letra es un coqueteo claro, ese que le dedicas a la mujer que te gusta desde hace tiempo y que en el momento en el que todo por fin fluye se la puedes cantar directo en medio de la pista de baile”, explicó el artista. El videoclip fue filmado en Medellín.

Kei Linch y Valka exploran las huellas del amor en “En la Piel”

Las dos artistas colombianas presentan este sencillo construido sobre una base de guitarras de carácter bohemio, en el que fusionan sus estilos y voces para repasar las decisiones, las pérdidas y los recuerdos que dejan los grandes amores. El lanzamiento llega después de Bluzz, la colaboración de Kei Linch con Oblivion’s Mighty Trash, y en medio del anuncio de su participación en el Festival Cordillera 2026.

El videoclip, dirigido por Nanimac y grabado en Medellín, sitúa a las dos artistas en una atmósfera íntima, entre copas de vino y botellas vacías, que acompaña la carga emocional de la letra.

Pipe Bueno cambia el ruego por dignidad en “Perdón”

El artista de regional colombiano presenta este sencillo de despecho en el que invierte la narrativa tradicional del desamor: en lugar de pedir perdón por fallar, lo hace por haber dado demasiado. Se trata del primer sencillo de su próximo álbum, previsto para septiembre, que promete continuar el cruce entre la música regional colombiana y los sonidos del regional mexicano.

El videoclip, filmado en España, recorre Barcelona, Alicante, la Costa Brava y Palma de Mallorca en una pieza de tono cinematográfico que muestra al artista dejando atrás una historia que ya no lo define.

Jessi Uribe reconstruye una noche de excesos en “¿Qué Pasó Ayer?”

El santandereano presenta este sencillo de humor y picardía que narra la historia de alguien que despierta tras una noche de tragos sin recordar nada de lo sucedido. Producida por El Burrito y Simón Vauri, con mezcla y master de Juan Esteban Duque, la canción convierte esas anécdotas de guayabo y recuerdos borrosos en un tema pensado para cantar entre amigos. El videoclip fue grabado en la discoteca Bora Bora de Medellín y recrea una noche de fiesta, pasión e infidelidad que el protagonista debe reconstruir pieza por pieza.

Lido Pimienta presenta ‘Caribenya’, su nuevo álbum de estudio

La artista colombo-canadiense lanza un disco que sintetiza sus influencias en una propuesta que mezcla las sinfonías clásicas de La Belleza y la electro-cumbia de Miss Colombia con melodías ambientales, sensibilidad pop y riddims de dembow. El álbum, grabado con colaboradores como el colectivo mexicano Turbo Sonidero y Arrabalero de Grupo Jejeje, toma su nombre de un acrónimo entre “Caribe” y “Enya”, la cantante irlandesa de la que Pimienta es fanática y cuya música escucha mientras compone.

“Realmente admiro la forma en que se mantiene al margen de los asuntos de todos y que no está asociada con la maldad en ninguna forma; es solo una agradable dama católica irlandesa, viviendo en su castillo con sus gatos, sus perros y su piano tocando su música”, explicó la artista acerca de la inspiración de la irlandesa en esta producción.

Bacilos y Beni evocan el romance analógico en “Amor de los 90s”

La agrupación colombiana se une al cantante y compositor cartagenero Beni en este merengue de verano que contrasta los rituales del amor predigital —cartas perfumadas, llamadas al teléfono fijo, flores y nervios ante los suegros— con la inmediatez de la era de las redes sociales. La composición es obra de Jorge Villamizar junto a Avi, ganador del American Songwriter 2025 y conocido por su trabajo con Camilo y Evaluna Montaner, mientras que la producción quedó en manos de Gangsta, reconocido por su trabajo con Maluma, Ryan Castro y Kapo.

“Cuando escuchamos la voz de Beni supimos que era el complemento perfecto para esta historia, tiene una manera muy genuina de interpretar”, señaló Villamizar.

Nesi presenta ‘Pretty Bitch’, su primer EP de estudio

La artista puertorriqueña, conocida por su participación en Yo Perreo Sola de Bad Bunny en 2020, lanza este proyecto de nueve canciones que mezcla trap, drill y rap melódico en un repertorio construido desde el empoderamiento y la libertad de expresión.

El EP está encabezado por La Tienes, colaboración con Baby Rasta en la que dos generaciones del reggaetón convergen en una sola pista. El resto del proyecto transita entre la vulnerabilidad de cortes más melódicos y la contundencia de canciones como Cacho y Perr4 C4ra, mostrando la capacidad de Nesi para moverse entre distintos matices sin perder una identidad propia dentro de una escena del trap puertorriqueño en la que es una de las pocas mujeres que la lideran desde la isla.

Los Caligaris amplían ‘Caligaris Sí!’ con una edición de lujo

La banda cordobesa relanza su más reciente álbum con dos bonus tracks que incorporan nuevas colaboraciones: Te Falta Algo, junto a la banda chilena Santaferia, y Hoy Te Soñé, con Olivia Wald. Ambos temas se publicaron también como sencillos independientes y el primero llegó acompañado de videoclip oficial.

Kapanga y Los Cafres celebran tres décadas con “Hoy Reggae”

La banda argentina suma a Guillermo Bonetto, de Los Cafres, ahora en versión de estudio tras haber sido interpretado juntos en vivo. La canción transmite un mensaje de esperanza y celebración de la vida, construido alrededor de la idea de que siempre es momento de amar. El tema formará parte del próximo álbum de Kapanga, que este año celebra su aniversario número 30 con una serie de colaboraciones y conciertos que incluyen su aparición en el Festival Cordillera, en septiembre próximo.

El videoclip alterna imágenes de los artistas de niños con escenas junto a sus hijos, reforzando la sensación de calma y continuidad que recorre la canción.

Francisca Valenzuela rompe con los mitos de la maternidad en ‘Maldita’

La cantante y compositora chilena, nominada al Latin Grammy, presenta su nuevo álbum a través de Frantastic Records, una producción grabada en su estudio casero en Santiago junto al productor Francisco Victoria, construida alrededor de su experiencia en el posparto. “Hice todo el álbum con el cabello recogido en un moño desordenado, una sudadera manchada de leche materna y probablemente de vómito de bebé, entre siestas, biberones y cambios de pañal”, describió la artista.

El disco, de atmósfera oscura y elegante, mezcla piano, arreglos de cuerdas y art-pop en una exploración de las emociones contradictorias que acompañan la maternidad. Los adelantos previos, Bugambilia, Malacara y SOS, anticiparon ese territorio sonoro desde distintos ángulos: la incomodidad emocional de la nueva maternidad, el empoderamiento teatral y la exploración de la ambición y la desesperación.

Ladrones presentan “No Que No”, adelanto de su tercer álbum de estudio

La banda tapatía, activa desde 2021 y formada por el productor Alan Ledesma bajo el sello independiente Alzada, lleva tres años construyendo una propuesta que mezcla metal, hip-hop y regional mexicano con guitarras de nueve cuerdas, una fusión que ellos mismos bautizaron como “Flow Pesado”. Con dos álbumes previos —Flow Pesado (2024) y Mexican Pesado (2025)— y presentaciones en México, Estados Unidos y varias ciudades de América Latina, la agrupación firmó este año con Rise Records/BMG para el lanzamiento de Arriba La L, su tercer disco de estudio, previsto para el 28 de agosto.

No Que No es el segundo sencillo de ese álbum y llega un mes después del tema que da nombre al disco. Construido sobre letras de actitud y coros diseñados para ser coreados, el tema plantea un himno a la resistencia ante quienes intentan opacar.

Yard Act publica su tercer álbum, ‘You’re Gonna Need a Little Music’

La banda de Leeds lanzó el 17 de julio su tercer álbum de estudio, vía Island Records. El disco de 11 canciones fue el primero que la banda escribió de forma colectiva en estudio, en un proceso del que surgieron cerca de 50 composiciones. Líricamente, el cantante James Smith construyó el álbum en torno a la fragmentación de la realidad compartida en la era de las redes sociales y el hiperindividualismo.

“El álbum trata sobre las realidades múltiples y cómo el individualismo nos ha llevado, en el mundo moderno, a cuestionar si existe siquiera una realidad compartida, porque ahora todo el mundo cree lo que quiere”, explicó en un comunicado. El primer sencillo fue Redeemer.

The Strokes publica ‘Reality Awaits’, su primer álbum en seis años

Los neoyorkinos lanzaron el 24 de julio Reality Awaits, su séptimo álbum de estudio y el primero desde The New Abnormal (2020).

El disco de nueve canciones es el más oscuro y político de su catálogo: el cantante Julian Casablancas dirige su mirada al consumismo, la desigualdad, la inteligencia artificial y el desgaste de la solidaridad colectiva. Going Shopping, primer adelanto, fue publicado en junio con un video protagonizado por el actor Walton Goggins, y plantea la pregunta de cuánto cuesta mirar hacia otro lado. El otro sencillo previo al lanzamiento fue Falling Out of Love, publicado en mayo.

Cypress Hill lanza ‘Dios Bendiga’, su primer álbum completamente en español

Tras más de tres décadas en la historia del hip-hop y cuatro años sin material de larga duración, la agrupación presenta este disco a través de HYBE Latin America como un homenaje a sus raíces latinas. Bajo la dirección musical del percusionista Eric Bobo y con producción del DJ Flict —conocido por su trabajo con Snoop Dogg y Lauryn Hill—, el álbum reúne colaboraciones con Alemán, Trueno, Mellow Man Ace, Poe Leos, Sick Jacken, La Santa Grifa y Guapo, entre otros. El repertorio va desde Wacha Trucha, un llamado a la solidaridad comunitaria junto al rapero mexicano Alemán, hasta Campeones, un himno con ritmos de cumbia grabado con Mellow Man Ace, miembro fundador de la agrupación.

Como parte del lanzamiento, la banda presentó el videoclip de Estamos Listos, dirigido por Sergio de Ávila y Jerome Lehoucq. El disco también marca el inicio del Dios Bendiga: Once Upon a Time in South America Tour, gira que recorrerá cinco países del continente y arrancará en Bogotá el próximo 5 de noviembre en el Movistar Arena.

Charli xcx presenta ‘Music, Fashion, Film’, su nuevo álbum de estudio

La artista británica lanza un disco que llega con aclamación unánime de la crítica, gracias a un sonido que se distanció del tono bailabe de BRAT para abrazar atmósferas y tratamientos más similares a los que se escucharon en la banda sonora que compuso para Wuthering Heights. Esta producción incorpora los sencillos previos Camera, Wink Wink, SS26 y Rock Music, y presenta en su portada, fotografiada por Aidan Zamiri, a John Cale, Marc Jacobs y Martin Scorsese.

Johnny Marr lanza “Ophelia”

El emblemático cantautor británico (reconocido por su labor como guitarrista en The Smiths) publicó el segundo adelanto de su quinto álbum de estudio en solitario, The Age of Everything, previsto para el 2 de octubre vía BMG.

La canción, construida sobre guitarras centelleantes que se abren en un coro de sonido panorámico, toma como punto de partida el personaje de Ofelia de Hamlet, de William Shakespeare, aunque Marr aclaró que la inspiración fue más personal que literaria. “El personaje de Ofelia es desconcertante, pero tiene una nobleza y una fuerza reales que me recuerdan a alguien en mi vida”, dijo el músico en un comunicado.

Protomartyr presenta “Sounds We Cannot Hear” y anuncia nuevo LP

La banda de Detroit anunció su séptimo álbum de estudio, Hotel Usona, con lanzamiento el 25 de septiembre vía Domino. Junto al anuncio compartieron el primer adelanto, acompañado de un videoclip protagonizado por el comediante Nate Varrone.

El disco, de nueve canciones grabadas con el productor Dave Fridmann en Tarbox Road Studios (Nueva York), imagina a Estados Unidos como un hotel en decadencia donde cada canción abre la puerta de una habitación ocupada por un huésped en apuros. El frontman Joe Casey construye la letra del tema en torno a la parálisis lenta de la vida moderna.

The Hu publica su tercer álbum, ‘Hun’, y estrena el video de “Horsemen”

El cuarteto mongol The Hu lanzó el 24 de julio Hun, su tercer álbum de estudio, vía Better Noise Music. El título —que significa “humano” en mongol— sintetiza el concepto central del disco: las experiencias colectivas que comparten todos los seres humanos.

“El concepto de Hun surge de las experiencias universales que atravesamos colectivamente como humanos en este mundo. Nuestra esperanza es recordarle al oyente la importancia de la introspección", explicó Jaya, uno de sus miembros, en un comunicado.

King Gizzard and the Lizard Wizard anuncia ‘Alien Metal’ y publica dos adelantos

La banda australiana anunció el 8 de julio su 28.º álbum de estudio, previsto para más adelante en el verano vía su propio sello p(doom) Records. El disco nació de una sesión improvisada de una hora con un sintetizador modular —al que la banda bautizó “Nathan”— y fue grabado íntegramente con ese instrumento, sin guitarras ni baterías convencionales. Esta idea es una derivación de las “rave shows” que realizaron durante 2025, en las que prescindieron de sus instrumentos habituales para actuar solamente con equipos de síntesis modular.

El resultado es descrito en el comunicado de lanzamiento como “un viaje en constante evolución por el techno, el hardcore, el house y el jungle, filtrado por la lente psicodélica inconfundible de King Gizzard”. El 8 de julio publicaron el single Level 5, con video de Hayden Somerville; mientras que el 28 de julio lanzaron el tema titular, Alien Metal.

Ariana Grande publica ‘petal’, su octavo álbum de estudio

Aún con la polémica por su condición física en redes sociales, la norteamericana lanzó su nuevo LP con 12 canciones marca un giro respecto a la efervescencia de Eternal Sunshine (2024), con un tono más oscuro y confrontacional para examinar su relación con la fama, el escrutinio público y la pérdida de privacidad.

El único sencillo previo al lanzamiento, Hate That I Made You Love Me, debutó en el número 1 del Billboard Hot 100, siendo la décima vez que Grande encabeza ese chart. Por su parte, la canción titular funciona como carta de ruptura con el estrellato pop. El disco fue producido junto a Max Martin e Ilya Salmanzadeh, y Grande escribió todas las letras. “Toma partes muy distintas de mí y, al mismo tiempo, es muy experimental y diferente para mí”, dijo la artista en declaraciones para Apple Music.