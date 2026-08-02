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Paola Jara compartió cómo mantiene la comunicación con Jessi Uribe en la distancia: han recurrido a la tecnología

La pareja decidió adquirir el accesorio con el que acortarán la distancia para poder mantenerse en contacto y así poder mantener viva la llama del amor debido a los compromisos en otros países o ciudades

La cantante mostró el que será su nuevo mejor amigo en los viajes de Jessi Uribe - crédito @paolajarapj/IG

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Paola Jara y su esposo Jessi Uribe encontraron en un pequeño robot rodante la solución a los meses que pasan en países distintos por sus giras. Pero el primer intento no salió como esperaban, y la escena se volvió viral.

La cantante publicó en su cuenta de Instagram un video en el que el SpyMate —un robot compacto con cámara y micrófono que se maneja desde una aplicación móvil— debía servirles de puente para una videollamada con presencia física.

El bumangués, sin embargo, no logró dominar los controles, y el aparato giró hacia donde no debía entre carcajadas de los dos.

“La nueva forma de estar conectados”, escribió Paola mientras le pedía a Uribe que orientara la cámara hacia ella. “¿Te atrancaste o qué?”, le preguntó entre risas, ante lo que la audiencia respondió con una avalancha de comentarios.

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Qué es el SpyMate y para qué sirve

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Existen diferentes versiones de esta herraienta para acortar distancia en las parejas - crédito SpyMate Shop

El SpyMate es un robot telemático diseñado originalmente para vigilancia del hogar y monitoreo de mascotas, aunque una serie de videos virales lo convirtió en protagonista de las relaciones a distancia. Su versión PRO graba en resolución 2K, tiene un ángulo de visión de 107° y una batería de 5.000 mAh que dura hasta 25 días en reposo.

Se controla por Bluetooth a un radio de 10 metros, pero conectado a WiFi puede operarse desde cualquier parte del mundo. La aplicación es gratuita, sin suscripciones adicionales, y la conexión siempre se inicia desde el lado donde está el robot.

Mide 7,2 x 6,3 x 11 centímetros, pesa 640 gramos y se recarga en una base similar a la de una aspiradora robot entre 3 y 4 horas. Su precio parte desde 64,95 dólares en la versión PRO, aproximadamente 200.000 pesos colombianos.

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La distancia como constante en la pareja

En el mensaje, dirigido a Jessi Uribe, Paola Jara visibilizó la importancia de la presencia y apoyo de su pareja durante el embarazo - crédito @paolajarapj / IG
En el mensaje, dirigido a Jessi Uribe, Paola Jara visibilizó la importancia de la presencia y apoyo de su pareja durante el embarazo - crédito @paolajarapj / IG

Paola Jara y Jessi Uribe llevan años manejando una agenda que los separa con frecuencia. Ambos tienen compromisos de presentaciones en distintos países, lo que convierte la convivencia continua en algo difícil de sostener.

El video del SpyMate fue precisamente la respuesta de la pareja a esa realidad: un intento de darle presencia física a la llamada, más allá de la pantalla plana del celular. Que el experimento terminara en risas y confusión de controles no hizo sino sumar simpatía entre sus seguidores.

Mensajes como: “Lo que todos necesitamos cuando nuestra pareja se va”; “Pero qué necesidad, será que con videollamadas y WhatsApp no les basta”; “Tóxicos”, entre otros, llamaron la atención en la publicación.

Esto respondió Jessi Uribe sobre los problemas de su relación

Las especulaciones surgieron cuando sus seguidores notaron una disminución en las publicaciones en las que ambos aparecen juntos, especialmente tras el nacimiento de su hija Emilia. La familia se amplió con la llegada de la pequeña, lo que implicó nuevos compromisos y una reorganización en la dinámica cotidiana, dado que Uribe ya tenía cuatro hijos de una relación anterior.

El cantante de música popular abordó los comentarios sobre su vida en pareja y compartió los motivos detrás de los periodos en los que ambos deciden no mostrar contenido conjunto en redes sociales - crédito @enlamovidacol/ Instagram

La ausencia de imágenes conjuntas en redes sociales dio pie a comentarios sobre una posible crisis. Ante la insistencia, Jessi Uribe respondió directamente a través de sus redes, negando cualquier distanciamiento y asegurando: “No estamos separados y estamos muy felices; gloria a Dios, muy bien”.

El artista explicó que la decisión de no publicar contenido en pareja responde a una elección personal, orientada a proteger su vida privada y evitar la presión de la opinión pública.

De acuerdo con Uribe, el manejo de la exposición en redes sociales es tema de conversación frecuente con Paola Jara. Ambos prefieren alternar entre mostrar y reservar aspectos de su vida en común, sin que ello implique problemas en la relación. Además, continúan desarrollando proyectos profesionales juntos, como la producción de un álbum en colaboración.

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