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Abelardo de la Espriella volverá a Boyacá como presidente: ya comprometió su primera semana de mandato

El mandatario electo tendría una agenda regional para escuchar las necesidades de la población, en un departamento donde logró más de 400.000 mil votos durante la segunda vuelta presidencial

Abelardo de la Espriella recibió un amplio respaldo electoral en Boyacá, donde se impuso en la mayoría de municipios del departamento -crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
Abelardo de la Espriella recibió un amplio respaldo electoral en Boyacá, donde se impuso en la mayoría de municipios del departamento -crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
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El departamento de Boyacá será uno de los primeros territorios que recibiría la visita de Abelardo de la Espriella después de asumir la Presidencia el 7 de agosto de 2026. El mandatario electo tendría previsto realizar una jornada regional para escuchar directamente las inquietudes de la población y conocer las necesidades de las comunidades.

La información fue divulgada por Faustino García, coordinador departamental del movimiento Defensores de la Patria en Boyacá, quien señaló que sostuvo una conversación con De la Espriella y recibió la instrucción de comunicar a los simpatizantes del movimiento los planes para el departamento.

Faustino García, coordinador de Defensores de la Patria en Boyacá, anunció que la visita presidencial aún tiene pendientes las fechas y lugares de realización -crédito @CaracolRadioTun/X
Faustino García, coordinador de Defensores de la Patria en Boyacá, anunció que la visita presidencial aún tiene pendientes las fechas y lugares de realización -crédito @CaracolRadioTun/X

“Una vez posesionado el 7 de agosto de 2026, tiene previsto en forma prioritaria trabajar, como así lo prometió en campaña, una semana en tierras boyacenses en donde escuchará todas las inquietudes y propuestas que se requieren para atender las necesidades de la población”, señala el comunicado firmado por García. Aunque todavía no existe una fecha confirmada ni se define el municipio donde se desarrollará el encuentro, el coordinador departamental indicó que entregará la información oficial cuando se establezcan los detalles de la agenda presidencial.

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“Tan pronto me dé a conocer las fechas y municipios que visitará, les estaré informando inmediatamente”, indicó Faustino García en el documento dirigido a los simpatizantes del movimiento político. La llegada de De la Espriella a Boyacá tendría como escenario un departamento donde obtuvo uno de sus respaldos electorales más amplios durante la segunda vuelta presidencial. El dirigente logró imponerse en 119 de los 123 municipios boyacenses, consolidando una victoria mayoritaria en el territorio.

Los resultados electorales dejaron a De la Espriella como el ganador departamental con 404.057 votos, equivalentes al 60,22% de los sufragios depositados en Boyacá. La diferencia le permitió convertirse en el candidato con mayor respaldo en esta región del país. El apoyo se reflejó en gran parte del mapa político del departamento. En ciudades como Duitama, el presidente electo obtuvo 36.015 votos, superando los 35.416 sufragios alcanzados por Iván Cepeda. En Sogamoso también logró una ventaja con 38.009 votos frente a los 35.358 de su competidor.

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La agenda del presidente electo en Boyacá estará enfocada en escuchar propuestas e inquietudes de las comunidades -crédito Juan David Duque/REUTERS
La agenda del presidente electo en Boyacá estará enfocada en escuchar propuestas e inquietudes de las comunidades -crédito Juan David Duque/REUTERS

Otro de los municipios donde De la Espriella tuvo una diferencia importante fue Chiquinquirá. Allí consiguió un total de 18.637 votos, mientras que Cepeda obtuvo 11.739 sufragios, resultado que reafirmó la tendencia favorable para el dirigente del movimiento Defensores de la Patria en esa zona del departamento. El único gran centro urbano donde no logró quedarse con la mayoría fue Tunja. En la capital boyacense, Cepeda obtuvo 57.009 votos frente a los 47.609 alcanzados por De la Espriella. Además de Tunja, los otros municipios donde el candidato opositor logró imponerse fueron Cubará, Paz de Río y Nobsa.

Con ese balance, De la Espriella consiguió una presencia electoral dominante en Boyacá, al quedarse con la mayoría de municipios del departamento y recibir más de 400 mil apoyos ciudadanos durante la segunda vuelta presidencial celebrada este año.

Así mismo, tras los comicios, el presidente electo ya visitó territorio boyacense. El pasado 9 de julio de 2026 llegó a Chiquinquirá para participar en una actividad religiosa en el Santuario de la Virgen del Rosario. Según explicó en ese momento, su visita tenía un propósito espiritual y estaba relacionada con una promesa que aseguró haber realizado durante la campaña electoral. La jornada incluyó una misa campal en homenaje a Nuestra Señora del Rosario, que reunió a numerosos asistentes.

Hugo Guevara estuvo con Abelardo de la Espriella en la basílica de Chiquinquirá
En Chiquinquirá, De la Espriella tuvo una de sus mayores diferencias electorales y meses atrás visitó el municipio para participar en una actividad religiosa - crédito @USEmbassyBogota/X

El acto religioso fue presidido por monseñor Ramón Alberto Rolón, obispo de la Diócesis de Chiquinquirá, y contó con la presencia de miembros de la comunidad eclesiástica, incluidos frailes dominicos que participaron de la ceremonia con sus tradicionales hábitos blancos durante toda la celebración litúrgica.

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