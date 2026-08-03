Video | Así fue la presentación de Colombia para ganar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

El Equipo Colombia, integrado por Ángel Barajas, Camilo Vera, Yan Zabala, Thomás Mejía y Jorman Álvarez, alcanzó el primer lugar con amplia margen - crédito Centro Caribe Sports

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La selección Colombia masculina de gimnasia artística conquistó este domingo la medalla de oro por equipos en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El conjunto nacional, integrado por Ángel Barajas, Camilo Vera, Thomás Mejía, Yan Dairo Zabala y Jorman Álvarez, finalizó en lo más alto de la clasificación con un puntaje de 239.350, suficiente para superar con amplia diferencia a Puerto Rico (231.300) y México (228.750), que completaron el podio.

El resultado representa un nuevo paso adelante para la gimnasia artística colombiana, que además mejoró lo realizado en la edición de San Salvador 2023, cuando el equipo nacional había conseguido la medalla de bronce, por detrás de México y Cuba. En esta ocasión, Colombia no solo se quedó con el título regional, sino que confirmó el crecimiento de una generación que también aseguró presencia en todas las finales individuales por aparatos.

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El equipo colombiano construyó su victoria con presentaciones sólidas en los seis instrumentos del programa masculino. En suelo obtuvo una calificación de 39.350, en caballo con arzones registró 37.750, en anillas alcanzó 37.900, en salto logró 41.200, en barras paralelas consiguió 42.200 y cerró con 40.100 en barra fija.

Ángel Barajas, Camilo Vera, Thomas Mejía Darío Zabala y Jorman Álvarez ganaron el oro por Equipos en la Gimnasia Arstística de los Juegos Centroamericanos y del Caribe - crédito Comité Olímpico Colombiano

Jorman Álvarez, una de las figuras

Aunque Jorman Álvarez solo pudo aportar puntuaciones en anillas y barras paralelas debido a inconvenientes durante la competencia, el rendimiento colectivo permitió que Colombia mantuviera una ventaja considerable sobre sus principales rivales.

Puerto Rico, considerado uno de los favoritos para disputar el oro, terminó segundo con 231.300 puntos. El equipo boricua se vio afectado por la actuación de Nelson Guilbe, quien únicamente logró completar su rutina en caballo con arzones. México, por su parte, finalizó con 228.750 unidades, condicionado por los errores de Cristian Ramírez y Juan Pablo Porras en varias de sus presentaciones. Guatemala ocupó la cuarta posición y Cuba cerró el grupo de los cinco mejores equipos.

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El título por equipos era uno de los principales objetivos trazados por el cuerpo técnico colombiano, encabezado por los entrenadores Jossimar Calvo y Jairo Ruiz Casas, quienes ahora centran su atención en las pruebas individuales y las finales por aparatos, donde la delegación nacional buscará ampliar su cosecha de medallas.

Además, Colombia aseguró representantes en todas las finales por aparatos. En suelo competirán Camilo Vera y Thomás Mejía; en caballo con arzones estarán Vera y Yan Dairo Zabala; en anillas avanzaron Vera y Barajas; en salto clasificó Camilo Vera; en barras paralelas estarán Barajas, Zabala, Vera y Jorman Álvarez; mientras que en barra fija competirán Barajas y Zabala.

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Ángel Barajas es un gimnasta artístico colombiano que hizo historia al ganar la medalla de plata en la barra fija en los Juegos Olímpicos de París 2024 - crédito Comité Olímpico Colombiano

Tras la competencia, el entrenador Jairo Ruiz Casas destacó el rendimiento de sus dirigidos, aunque reconoció que todavía existe margen para mejorar. “Los resultados de la general individual, 80.800 de Camilo Vera y 79.150 de Ángel Barajas, están por debajo de sus mejores notas”, explicó el técnico.

Ruiz también reveló que Vera llegó a la competencia tras superar una molestia física. “En Camilo hay que resaltar que lo paramos ocho días previo a los Juegos por Video | Así fue la presentación de la selección Colombia de gimnasia artística para ganar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026molestia lumbar y eso no lo dejaba trabajar. Se tuvo que mantener con terapia intensiva mañana y tarde, logrando recuperarlo”, afirmó.

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Los colombianos dominaron la final con 239.350 puntos, superando a Puerto Rico y México, para subir a lo más alto del podio Los colombianos dominaron la final con 239.350 puntos, superando a Puerto Rico y México, para subir a lo más alto del podio

Los colombianos dominaron la final con 239.350 puntos, superando a Puerto Rico y México, para subir a lo más alto del podio - crédito Comité Olímpico Colombiano

Sobre la presentación de Ángel Barajas, el entrenador señaló que el gimnasta tuvo algunos errores durante la competencia. “Falló en la segunda línea de suelo y falló dos veces el esquema de arzones. El esquema de barras no es el que tiene planificado, pero lo hizo completo”, comentó.

Para Ruiz Casas, la diferencia estuvo en el alto nivel mostrado por Colombia, especialmente en barras paralelas. “Colombia hizo 239.350; para conseguir ese puntaje, Puerto Rico, el rival más fuerte, era muy difícil superarlo. Las notas de los nuestros en paralelas fueron sobre 14 y tener notas con ese promedio es altísimo”, explicó.

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