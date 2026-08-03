Deportes
Agregar Infobae enGoogle

El difícil momento que atraviesa Eduardo Vilarete: el histórico goleador será operado tras diagnóstico de cáncer

El exjugador de la Selección Colombia permanece hospitalizado en Bogotá tras el avance de un sarcoma en su pierna izquierda, una situación que llevó a los médicos a tomar una decisión para proteger su vida

Tras retirarse como jugador, el samario siguió vinculado al fútbol como cazatalentos del Unión Magdalena -crédito @SantyMartinezM/X
Tras retirarse como jugador, el samario siguió vinculado al fútbol como cazatalentos del Unión Magdalena -crédito @SantyMartinezM/X
Guardar

La historia de Eduardo Emilio Vilarete, uno de los delanteros más recordados del fútbol colombiano, atraviesa un momento difícil por una situación médica que obligará al exjugador a someterse a una cirugía en Bogotá. El procedimiento busca preservar su vida luego de que los especialistas identificaran la necesidad de retirar parte de su pierna izquierda.

La información fue confirmada por su hija Angélica Vilarete a Gol Caracol, quien explicó que el exfutbolista permanece hospitalizado y que la intervención será realizada este lunes 3 de julio. Según contó, hace cerca de tres meses fue detectado un sarcoma, un tipo de cáncer, en la extremidad del antiguo atacante. “En este momento mi padre se encuentra atravesando una situación complicada de salud, debido a que hace aproximadamente 3 meses se le descubrió un sarcoma (tipo de cáncer) en su pierna izquierda”, dijo la hija del goleador.

PUBLICIDAD

Vilarete dejó una huella en clubes como Unión Magdalena y Atlético Nacional, equipo con el que ganó dos títulos de liga -crédito @UnionMagdalena/X
Vilarete dejó una huella en clubes como Unión Magdalena y Atlético Nacional, equipo con el que ganó dos títulos de liga -crédito @UnionMagdalena/X

La familia del exdelantero explicó que inicialmente se intentó controlar la enfermedad con otro procedimiento médico. “En primera instancia se removió el tumor y se realizó una reconstrucción con cirugía plástica; desafortunadamente, durante la recuperación, reapareció más agresivo en el mismo punto”, relató sobre la permanencia de dicho mal en el cuerpo del exfutbolista.

Después de una evaluación médica, los especialistas determinaron que la opción más adecuada para proteger su vida era una amputación por encima de la rodilla. La decisión fue analizada por Vilarete, quien finalmente aceptó someterse al procedimiento. “Por lo anterior, realizaron junta médica y determinaron que la opción más viable para salvar su vida es la amputación de su pierna desde 5 centímetros arriba de su rodilla. A lo que él, luego de analizarlo, aceptó“, indicó.

PUBLICIDAD

Angélica Vilarete también explicó que el proceso no es sencillo para su padre, especialmente porque continuaba relacionado con el fútbol a través de su trabajo como cazatalentos del Unión Magdalena. Sin embargo, señaló que el acompañamiento médico y psicológico le permitió comprender la situación.

Eduardo Emilio Vilarete fue uno de los delanteros más destacados del fútbol colombiano durante las décadas de 1970 y 1980-crédito @reporterillo/X
Eduardo Emilio Vilarete fue uno de los delanteros más destacados del fútbol colombiano durante las décadas de 1970 y 1980-crédito @reporterillo/X

“Inicialmente fue muy fuerte todo, entendiendo que su vida laboral en el campo deportivo estaba activa a través de su trabajo en el Unión Magdalena. Sin embargo, luego de las charlas con los médicos y la asesoría psicológica de los especialistas de la clínica, empezó a entender mejor el tema”, contó Angélica Vilarete. Más allá de la situación actual, el nombre de Vilarete está ligado a una etapa importante del fútbol nacional. Nacido en Santa Marta, fue reconocido por su potencia física, su fortaleza en el juego aéreo y su capacidad para convertir goles.

Su carrera profesional comenzó en 1974 con Atlético Bucaramanga. Un año después alcanzó protagonismo al convertirse en el máximo goleador colombiano del campeonato con 18 anotaciones, rendimiento que lo ubicó entre las figuras más destacadas del torneo.

Durante su trayectoria vistió las camisetas de Unión Magdalena, Atlético Nacional, Bucaramanga, Pereira y Tolima. Con el conjunto antioqueño consiguió los títulos de liga de 1976 y 1981, además del Campeonato Regional-Zona Norte peruano con Deportivo Pacífico. El delantero también tuvo participación con la Selección Colombia. Hizo parte del Torneo Preolímpico de Brasil 1976, la Copa América de 1979 y las eliminatorias rumbo a los Mundiales de 1978 y 1982.

Eduardo Emilio Vilarete será sometido a una operación quirúrgica el próximo lunes -crédito @reporterillo/X
Eduardo Emilio Vilarete será sometido a una operación quirúrgica el próximo lunes -crédito @reporterillo/X

Con más de 200 goles oficiales, Vilarete se consolidó como uno de los delanteros más importantes de su generación. Aunque dejó las canchas como jugador, permaneció vinculado al deporte mediante su labor de búsqueda de talentos para Unión Magdalena.

Su trayectoria deportiva dejó una huella entre los aficionados del fútbol colombiano, especialmente por la época en la que se destacó como goleador y por los equipos que defendió durante su carrera profesional. Ahora, familiares, seguidores y personas cercanas esperan una evolución favorable después del procedimiento médico al que será sometido en Bogotá. El exjugador es recordado por su talento dentro de las canchas y por la continuidad de su vínculo con el fútbol desde otros espacios.

Temas Relacionados

Eduardo VilareteAmputación piernaExfutbolista colombianoSelección ColombiaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Teófilo Gutiérrez confirma su retiro: fecha, precios de boletería y detalles de su partido de despedida

Teófilo Gutiérrez ha marcado un total de 229 goles como futbolista profesional, 103 de esas anotaciones, las hizo como jugador del Junior de Barranquilla

Teófilo Gutiérrez confirma su retiro: fecha, precios de boletería y detalles de su partido de despedida

Jugador del Independiente Medellín confesó que no ha terminado el bachiller y ya es profesional en el fútbol

El jugador en cuestión acumula un total de 180 minutos disputados, y ya marcó su primer gol como profesional en el triunfo frente al Deportivo Pasto, encuentro en el que anotó el tanto tras dos remates realizados

Jugador del Independiente Medellín confesó que no ha terminado el bachiller y ya es profesional en el fútbol

La jornada ‘sabatina’ de la segunda fecha en la Liga BetPlay 2026-II habría tenido la asistencia más baja de la historia

La jornada registró un promedio inferior a 1.452 espectadores por partido, muy por debajo de la media histórica del FPC

La jornada ‘sabatina’ de la segunda fecha en la Liga BetPlay 2026-II habría tenido la asistencia más baja de la historia

Video| El partido entre Jaguares de Córdoba y Atlético Nacional fue suspendido por disturbios en las tribunas: esto pasó

Atlético Nacional ganaba 3-0 en 38′ minutos, con anotaciones de Andrés Sarmiento, Alfredo Morelos y Marlos Moreno, cuando tuvo que ser suspendido

Video| El partido entre Jaguares de Córdoba y Atlético Nacional fue suspendido por disturbios en las tribunas: esto pasó

Independiente Santa Fe anunció cambio en la programación del partido contra Boyacá Chicó por la Liga BetPlay 2026-II

El compromiso por la cuarta fecha de la Liga BetPlay se disputará el sábado 8 de agosto en El Campin, pero tuvo una modificación en su hora

Independiente Santa Fe anunció cambio en la programación del partido contra Boyacá Chicó por la Liga BetPlay 2026-II
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

ENTRETENIMIENTO

Un mal olor en una sala de cine obligó a los fans de ‘Spiderman New Day’ a evacuar: el autor no alcanzó a llegar al baño

Un mal olor en una sala de cine obligó a los fans de ‘Spiderman New Day’ a evacuar: el autor no alcanzó a llegar al baño

Paola Jara compartió cómo mantiene la comunicación con Jessi Uribe en la distancia: han recurrido a la tecnología

Ryan Castro y Feid sorprendieron a los habitantes del Pedregal en Medellín con una breve presentación

Ghetto Kids sorprendieron con invitación a Shakira para que visite Uganda: “No podemos esperar para verte”

Yina Calderón aseguró que el problema de la gira de Karol G radica en su mejor amigo Daiky Gamboa: “No conecta con la gente”

Deportes

Se acabó el aroma del perfume: Teófilo Gutiérrez anunció su retiro del fútbol profesional, con un partido de despedida

Se acabó el aroma del perfume: Teófilo Gutiérrez anunció su retiro del fútbol profesional, con un partido de despedida

Jugador del Independiente Medellín confesó que no ha terminado el bachiller y ya es profesional en el fútbol

La jornada ‘sabatina’ de la segunda fecha en la Liga BetPlay 2026-II habría tenido la asistencia más baja de la historia

Video| El partido entre Jaguares de Córdoba y Atlético Nacional fue suspendido por disturbios en las tribunas: esto pasó

Independiente Santa Fe anunció cambio en la programación del partido contra Boyacá Chicó por la Liga BetPlay 2026-II