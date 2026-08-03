El difícil momento que atraviesa Eduardo Vilarete: el histórico goleador será operado tras diagnóstico de cáncer

Tras retirarse como jugador, el samario siguió vinculado al fútbol como cazatalentos del Unión Magdalena -crédito @SantyMartinezM/X

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La historia de Eduardo Emilio Vilarete, uno de los delanteros más recordados del fútbol colombiano, atraviesa un momento difícil por una situación médica que obligará al exjugador a someterse a una cirugía en Bogotá. El procedimiento busca preservar su vida luego de que los especialistas identificaran la necesidad de retirar parte de su pierna izquierda.

La información fue confirmada por su hija Angélica Vilarete a Gol Caracol, quien explicó que el exfutbolista permanece hospitalizado y que la intervención será realizada este lunes 3 de julio. Según contó, hace cerca de tres meses fue detectado un sarcoma, un tipo de cáncer, en la extremidad del antiguo atacante. “En este momento mi padre se encuentra atravesando una situación complicada de salud, debido a que hace aproximadamente 3 meses se le descubrió un sarcoma (tipo de cáncer) en su pierna izquierda”, dijo la hija del goleador.

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Vilarete dejó una huella en clubes como Unión Magdalena y Atlético Nacional, equipo con el que ganó dos títulos de liga -crédito @UnionMagdalena/X

La familia del exdelantero explicó que inicialmente se intentó controlar la enfermedad con otro procedimiento médico. “En primera instancia se removió el tumor y se realizó una reconstrucción con cirugía plástica; desafortunadamente, durante la recuperación, reapareció más agresivo en el mismo punto”, relató sobre la permanencia de dicho mal en el cuerpo del exfutbolista.

Después de una evaluación médica, los especialistas determinaron que la opción más adecuada para proteger su vida era una amputación por encima de la rodilla. La decisión fue analizada por Vilarete, quien finalmente aceptó someterse al procedimiento. “Por lo anterior, realizaron junta médica y determinaron que la opción más viable para salvar su vida es la amputación de su pierna desde 5 centímetros arriba de su rodilla. A lo que él, luego de analizarlo, aceptó“, indicó.

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Angélica Vilarete también explicó que el proceso no es sencillo para su padre, especialmente porque continuaba relacionado con el fútbol a través de su trabajo como cazatalentos del Unión Magdalena. Sin embargo, señaló que el acompañamiento médico y psicológico le permitió comprender la situación.

Eduardo Emilio Vilarete fue uno de los delanteros más destacados del fútbol colombiano durante las décadas de 1970 y 1980-crédito @reporterillo/X

“Inicialmente fue muy fuerte todo, entendiendo que su vida laboral en el campo deportivo estaba activa a través de su trabajo en el Unión Magdalena. Sin embargo, luego de las charlas con los médicos y la asesoría psicológica de los especialistas de la clínica, empezó a entender mejor el tema”, contó Angélica Vilarete. Más allá de la situación actual, el nombre de Vilarete está ligado a una etapa importante del fútbol nacional. Nacido en Santa Marta, fue reconocido por su potencia física, su fortaleza en el juego aéreo y su capacidad para convertir goles.

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Su carrera profesional comenzó en 1974 con Atlético Bucaramanga. Un año después alcanzó protagonismo al convertirse en el máximo goleador colombiano del campeonato con 18 anotaciones, rendimiento que lo ubicó entre las figuras más destacadas del torneo.

Durante su trayectoria vistió las camisetas de Unión Magdalena, Atlético Nacional, Bucaramanga, Pereira y Tolima. Con el conjunto antioqueño consiguió los títulos de liga de 1976 y 1981, además del Campeonato Regional-Zona Norte peruano con Deportivo Pacífico. El delantero también tuvo participación con la Selección Colombia. Hizo parte del Torneo Preolímpico de Brasil 1976, la Copa América de 1979 y las eliminatorias rumbo a los Mundiales de 1978 y 1982.

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Eduardo Emilio Vilarete será sometido a una operación quirúrgica el próximo lunes -crédito @reporterillo/X

Con más de 200 goles oficiales, Vilarete se consolidó como uno de los delanteros más importantes de su generación. Aunque dejó las canchas como jugador, permaneció vinculado al deporte mediante su labor de búsqueda de talentos para Unión Magdalena.

Su trayectoria deportiva dejó una huella entre los aficionados del fútbol colombiano, especialmente por la época en la que se destacó como goleador y por los equipos que defendió durante su carrera profesional. Ahora, familiares, seguidores y personas cercanas esperan una evolución favorable después del procedimiento médico al que será sometido en Bogotá. El exjugador es recordado por su talento dentro de las canchas y por la continuidad de su vínculo con el fútbol desde otros espacios.

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