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Un mal olor en una sala de cine obligó a los fans de ‘Spiderman New Day’ a evacuar: el autor no alcanzó a llegar al baño

Hasta el momento se desconoce el origen; si se trató de una persona que no alcanzó a llegar al baño o alguien quiso jugar una broma pesada, desatando el caos al interior del recinto cerrado

El video quedó registrado en redes sociales cuando ya todos estaban fuera de la sala de cine - crédito @atnoticias_col_/IG

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Los asistentes a una sala de cine en Bocagrande en Cartagena, vivieron una experiencia un tanto desagradable para el olfato, pues mientras disfrutaban de la película Spiderman: Un nuevo día, uno de los asistentes no logró atender el llamado de la naturaleza y no pudo contener sus esfínteres, soltando una flatulencia.

Aunque nunca revelaron de quién se trató, en redes sociales se hizo viral el video en el que los asistentes evacuaron la sala de cine en el centro comercial Plaza Bocagrande, ya que el olor era tan fuerte que algunas personas no pudieron terminar de ver la función.

El hecho generó rechazo entre los asistentes a la sala de cine; sin embargo, hay quienes dicen que no se trató de una persona, sino que alguien, por querer jugar una broma, habría lanzado lo que comúnmente se conoce como “pedo químico”, provocando malestar entre los fans de Spiderman.

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Grupo de personas sentadas en butacas de cine cubriendo sus narices con pañuelos y manos; una pantalla proyecta imágenes, palmeras a los costados.
En una sala de cine de Cartagena, asistentes debieron evacuar por el mal olor por una flatulencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Comentarios como: “Ya no hay respeto, pero no creo que alguien esté tan podrido para evacuar toda una sala”; “Debió ser alguien jugando y le salió mal”; “Oye ven acá y por qué nadie está hablando del cuerpazo de ese Spiderman del video”; “Joder a toda una sala de cine de esa manera, solo Dios sabe qué comió esa persona”, entre otros.

En redes sociales recuerdan una situación similar que ocurrió en un bus que se movilizaba dentro de la ciudad, pues el automotor debió detener su marcha para que los pasajeros bajaran debido al mal olor que generaba esta situación y el encierro por la cantidad de personas que viajaban en el mismo.

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Yeferson Cossio acusado de lanzar pedo químico en avión: el paisa se defendió

La madrugada del 11 de marzo, un incidente inusual interrumpió la rutina de un vuelo de Avianca que viajaba de Bogotá a Madrid. Según la aerolínea, Yeferson Cossio, conocido influenciador, activó un artefacto que generó un olor químico en la cabina mientras la aeronave cruzaba el Atlántico. La molestia obligó a la tripulación a intervenir de inmediato para preservar la seguridad y el orden en el avión.

Avianca fundamentó la decisión en cláusulas del contrato de transporte que protegen la seguridad, el orden y la disciplina dentro de la cabina - crédito Avianca / X
Avianca fundamentó la decisión en cláusulas del contrato de transporte que protegen la seguridad, el orden y la disciplina dentro de la cabina - crédito Avianca / X

El hecho ocurrió aproximadamente una hora antes del aterrizaje. De acuerdo con el propio Cossio, el objeto en cuestión era un “stink bomb” que llevaba en su equipaje de mano y se activó de forma accidental, sin ninguna intención de provocar ni de llamar la atención.

“Se activó de manera accidental un elemento que llevaba en mi equipaje de mano”, detalló el influenciador en un comunicado oficial, en el que además aseguró que el olor tuvo un efecto transitorio y fue neutralizado rápidamente con un ambientador.

En medio de las especulaciones, Cossio negó que la situación formara parte de una broma o que tuviera fines de producción para redes sociales. El influenciador fue enfático al afirmar: “No fue una broma ni hizo parte de ninguna producción, grabación, sketch o estrategia de contenido”. Además, recalcó que no había ningún equipo audiovisual a bordo ni personal grabando material para Internet.

La versión ofrecida enfatiza que la sustancia implicada no representó un riesgo para la seguridad del vuelo y que su efecto fue pasajero y controlable por la tripulación en pocos minutos - crédito Gina Fonseca, Legal Manager
La versión ofrecida enfatiza que la sustancia implicada no representó un riesgo para la seguridad del vuelo y que su efecto fue pasajero y controlable por la tripulación en pocos minutos - crédito Gina Fonseca, Legal Manager

La intervención de la tripulación fue inmediata y, tras seguir las instrucciones del personal, Cossio ofreció disculpas por lo sucedido. Subrayó que el artefacto no es inflamable, no genera combustión y no representa “un riesgo real para la integridad de la aeronave ni para la continuidad del vuelo”. También señaló que el efecto del olor no superó los tres minutos, minimizando el impacto sobre los pasajeros y el personal a bordo.

Ante la controversia, el influenciador reiteró su rechazo a cualquier interpretación que vinculara el incidente con sus contenidos habituales de humor o bromas en redes sociales. En palabras de su comunicado, “rechazo de manera categórica la versión según la cual esto fue una broma o una acción pensada para generar contenido”.

El episodio generó comentarios en redes y medios, mientras Cossio insistió en que todo se debió a un accidente involuntario y que no existió intención de alterar la tranquilidad del vuelo.

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