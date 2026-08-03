Abelardo de la Espriella definió su ministra de Ciencia a través del Banco de Talentos: este es su perfil

El presidente electo designó a la pastusa de nacimiento y manizalita de adopción como ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación y estacó que, al igual que cerca de 300.000 colombianos, Benavides Salazar se postuló a través del Banco de Talentos - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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El presidente electo Abelardo de la Espriella confirmó en su quinta alocución virtual, efectuada el domingo 2 de agosto, el nombramiento de Claudia Benavides Salazar como ministra de Ciencia y Tecnología: una designación que, según explicó, salió del Banco de Talentos y que le permitió completar el equipo de 18 ministros con el que prevé arrancar su administración.

El anuncio cerró la lista de su gabinete inicial y dejó formalizada la llegada de Benavides Salazar a la cartera. De la Espriella sostuvo que la selección se hizo a través del mecanismo que viene promocionando para integrar perfiles a su Gobierno y en el que ha recibido casi de 300.000 solicitudes de los colombianos que quieren unirse a su administración, que empezará el 7 de agosto.

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En su alocución, el presidente electo Abelardo de la Espriella destacó la trayectoria académica de la nueva ministra - crédito suministrada a Infobae Colombia

“Se inscribió en nuestra plataforma y de allí, sin haberla visto nunca en mi vida, salió su nombre. Y después de dos entrevistas que le hice decidí nombrarla ministra”, afirmó el mandatario entrante en relación con este nombramiento, en el que destacó el carácter meritocrático de su llegada. “Una ‘nunca’ que demuestra que aquí sí hacemos las cosas, no solo de manera diferente, sino correcta”, destacó.

En el video de su presentación, se destacó su nombramiento como el “primer gran logro” del citado banco, que tiene como misión proveer al Estado de perfiles para iniciar el cuatrienio. Un periodo en el que De la Espriella tiene como principal desafío la reestructuración de diferentes dependencias, entre ellas este ministerio, desde el que busca posicionar al país como un centro de inteligencia artificial.

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¿Quién es la nueva ministra de Ciencia?

Benavides, nacida en Pasto y adoptada por Manizales, asumirá la titularidad del ministerio con una trayectoria superior a 25 años en el ámbito académico y de gestión. Cuenta con un doctorado en Competitividad e Innovación por la Universidad de Deusto, una maestría en Creatividad e Innovación de la Universidad Autónoma de Manizales, y formación en Ingeniería Industrial por la Universidad Nacional.

Además, completó el programa Mujeres en Juntas Directivas en el Colegio de Estudios Superiores de Administración (Cesa), fortaleciendo así su perfil en liderazgo y toma de decisiones. En su experiencia profesional, la mujer ha ocupado cargos destacados como directora ejecutiva en la Fundación Universidad Empresa Estado Eje Cafetero (Fueeec), donde estuvo más de 18 años.

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Ella es Claudia Benavides Salazar, designada ministra de Ciencia del Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito suministrada a Infobae Colombia

En su trayectoria académica, la nueva titular de la cartera de Ciencia ejerce desde hace 26 años como docente en la Universidad de Caldas y, desde el presente año se desempeñaba como docente de doctorado en la Universidad Autónoma de Manizales. En síntesis, según se conoció, su carrera se ha caracterizado por la vinculación entre innovación, docencia y liderazgo institucional.

Con esta designación, Benavides enfrenta el desafío de recuperar la confianza de la comunidad científica, transformar el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y asegurar que el conocimiento brinde protección social a las comunidades, además de facilitar su transferencia efectiva al sector productivo. Al menos así se expuso en su presentación en sociedad como la designada ministra.

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“En la era del Tigre, el ministerio se convertirá en el motor de la transformación productiva del país, con reglas claras y una política de Estado consolidada. La innovación llegará a las empresas y los territorios”, se reafirmó en su anuncio, con el que se cumple, además, con la ley de paridad: que exige a la entrante administración que al menos el 50% del gabinete sea integrado por mujeres.

El presidente electo Abelardo de la Espriella ya completó su gabinete, a cinco días de tomar posesión del cargo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Estos serán los ministros de Abelardo de la Espriella

Interior: Rodrigo Lara Restrepo

Cancillería: Omar Bula Escobar

Hacienda: Miguel Gómez Martínez

Defensa: General (r) Jorge Eduardo Mora

Justicia: Iván Cancino

Salud: Ana María Vesga

Trabajo: Natalia López Fuentes

Agricultura: Indalecio Dangond Baquero

Minas y Energía: María Nohemí Arboleda

Comercio: Mauricio Gómez Amín

Educación: Viviane Morales

Ambiente: Fabio Arjona Hincapié

Vivienda: Jaime Andrés Beltrán

TIC: Alexandra Falla

Transporte: Elsa Noguera

Culturas: Paola Holguín Moreno

Deporte: Juliana Gutiérrez Zuluaga

Ciencia: Claudia Benavides Salazar