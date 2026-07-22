Autoridades ofrecen millonaria recompensa por alias Espartaco, cabecilla del ELN que delinque en el Pacífico colombiano

Imagen de referencia - Alias Espartaco fue señalado como cabecilla del frente Manuel Hernández El Boche del ELN en los límites entre Risaralda y Chocó - crédito Jair Coll/Reuters

El Ministerio de Defensa Nacional de Colombia anunció una serie de recompensas por información que conduzca a la captura de algunos cabecillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que continúan liderando acciones armadas contra la población colombiana.

Entre los objetivos mencionados por la cartera se encuentra un hombre identificado como alias Espartaco, señalado como cabecilla del frente Manuel Hernández El Boche del grupo guerrillero, que delinque en los límites entre los departamentos de Risaralda y Chocó.

Por este hombre, que también tiene los sobrenombres de Ricardo y El Cholo, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 70 millones de pesos para quien brinda información sobre su paradero.

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El anuncio coincide con los combates recientes entre el Ejército y el ELN en la vía entre Pueblo Rico y Santa Cecilia. El coronel Luis Alfonso Palomino, comandante del Batallón San Mateo, sostuvo que el sospechoso es el objetivo principal de las operaciones militares en esa zona.

“Este hombre es el cabecilla que está delinquiendo en los límites entre Risaralda y Chocó y pertenece al frente Manuel Hernández El Boche. Ese es el objetivo principal”, indicó el alto oficial en declaraciones a La FM.

De acuerdo con los reportes de inteligencia citados por el medio digital 360Noticias, alias Espartaco se encuentra entre los responsables de coordinar acciones armadas de esa estructura y de controlar corredores usados para la movilidad de hombres armados y economías ilegales entre ambos departamentos.

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Además, la fuerza pública también busca a alias Anthony, descrito por las autoridades como un mando medio de esa organización. “Estamos casi 100% seguros de que tiene la intención o ha ingresado al departamento de Risaralda, y es por quien vamos en este momento”, indicó el coronel Palomino a los medios de comunicación.

Por último, el oficial señaló que los reportes se recibirán bajo reserva y permitirán acceder a las recompensas establecidas por el Ministerio de Defensa.