Colombia

‘Yo me llamo’ inició con fuerza y venció a ‘MasterChef Celebrity’: así quedó el rating tras el estreno de la nueva programación de Caracol y RCN

El ‘reality’ de imitación se quedó con el primer lugar en su estreno, mientras el formato de cocina debutó ocupando algunos puestos por debajo. Quedó abierta la pelea por el horario estelar

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Ilustración en acuarela de una ciudad con edificios, personas mirando pantallas de computadora y un televisor antiguo central con un gráfico de tendencia al alza.
‘Yo me llamo’ arrancó con fuerza y le ganó el primer pulso a ‘MasterChef Celebrity Colombia 2026’ (Imagen Ilustrativa Infobae)

La competencia por el horario estelar de la televisión colombiana volvió a encenderse el lunes 21 de julio con el estreno de las nuevas temporadas de Yo me llamo, por Caracol Televisión, y MasterChef Celebrity Colombia 2026, por el Canal RCN.

El primer pulso entre los dos formatos más esperados del segundo semestre dejó un claro ganador: el reality de imitación se quedó con el primer lugar del rating nacional, mientras que el concurso gastronómico debutó con cifras inferiores, aunque mantuvo una diferencia relativamente corta frente a su principal competencia directa.

Según el reporte oficial de IBOPE, Yo me llamo se convirtió en el programa más visto del día al registrar 8,56 puntos de rating personas y 21,03 puntos en hogares, una cifra que le permitió superar ampliamente a las producciones del horario prime y consolidarse como el líder del inicio de temporada.

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El estreno del reality de Caracol estuvo acompañado de importantes novedades, pues además del regreso de Amparo Grisales y César Escola como jurados, la producción también presentó oficialmente al cantante vallenato Elder Dayán Díaz como nuevo integrante de la mesa de evaluación y marcó el regreso de Aurelio Cheveroni, que vuelve a tener voz y voto durante las audiciones de adultos.

‘MasterChef Celebrity Colombia 2026’ debutó en el cuarto lugar del ranking diario con 5,61 puntos de rating personas y 11,59 en hogares - crédito IBOPE
‘MasterChef Celebrity Colombia 2026’ debutó en el cuarto lugar del ranking diario con 5,61 puntos de rating personas y 11,59 en hogares - crédito IBOPE

La conducción continúa a cargo de Laura Acuña y Melina Ramírez, mientras que la edición de este año promete mayor presencia digital, el regreso de Yo me llamo Mini y un premio de 500 millones de pesos para el ganador de la categoría principal.

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Detrás del concurso de imitación apareció Noticias Caracol de las 7:00 p. m., que ocupó la segunda posición con 6,88 puntos en personas y 17,23 en hogares, seguido por la repetición de la novela Vecinos, que alcanzó 5,99 puntos en personas y 15,07 en hogares, consolidando otra noche favorable para la programación del canal de la familia Santo Domingo.

Por su parte, el estreno de MasterChef Celebrity Colombia 2026 ocupó el cuarto lugar del ranking diario con 5,61 puntos en rating personas y 11,59 en hogares, ubicándose por debajo de los tres programas de Caracol que encabezaron la jornada.

Aunque el reality culinario no logró imponerse en su debut, las cifras mostraron un comportamiento competitivo para una primera emisión y dejaron abierta la posibilidad de crecimiento durante los próximos capítulos.

La nueva temporada del formato gastronómico llegó con una nómina integrada por actores, deportistas, presentadores e influenciadores como Lina Tejeiro, Sebastián Villalobos, Luciano D’Alessandro, Verónica Orozco, Julieta Piñeres, Emiro Navarro, Iván Marín, Marcela Carvajal, Robert Farah, Hugo Gómez, Martha Restrepo, Virginia Lizcano, Emmanuel Restrepo, Diana Mina y Luisa Vergara, entre otros.

Precisamente, el primer episodio dejó varios momentos que rápidamente comenzaron a comentarse en redes sociales, pues durante la prueba inaugural algunos participantes fueron elogiados, otros recibieron fuertes llamados de atención y también hubo quienes sufrieron accidentes menores en la cocina, mientraspor parte del jurado conformado por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y la chef mexicana Belén Alonso.

La gran protagonista de la noche fue la comediante Luisa Vergara, quien conquistó al jurado con un plato dulce bautizado “Kintsugi”, inspirado en la técnica japonesa que consiste en reparar piezas de cerámica utilizando oro para resaltar las fracturas en lugar de ocultarlas. Gracias a esa preparación obtuvo el primer Pin de Inmunidad de la temporada.

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