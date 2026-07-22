El humorista Lucumí, de ‘Sábados Felices’, vivió un angustiante atraco mientras almorzaba con su familia en Tuluá

Lucumí, humorista de 'Sábados Felices', recordó a su familia - crédito X

El humorista colombiano Hugo Neimer González, conocido en el mundo artístico como Lucumí, fue víctima de un atraco masivo mientras almorzaba con su familia en un restaurante de Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca.

Varios hombres armados entraron al establecimiento comercial, intimidaron a los clientes y ejecutaron el robo mientras González compartía con sus seres queridos, de acuerdo con información recopilada por El Tiempo.

Incluso, se menciona que al integrante del reconocido programa de televisión Sábados Felices le habrían hurtado una cadena de oro. Al resto de comensales les habrían robado sus objetos personales de alto valor, según reseñaron las autoridades en declaraciones citadas por el medio de comunicación.

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Tras el asalto, el artista y sus acompañantes salieron del restaurante y, más tarde, confirmaron que estaban en buen estado de salud.

El propio humorista explicó a medios locales que la situación fue angustiante, aunque agradeció que el hecho no dejara heridos.