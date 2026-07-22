Colombia

Petro criticó a la futura ministra de Educación y alertó sobre “consecuencias” para el país ante la llegada de De la Espriella: “No hay Patria milagro”

El mandatario saliente responsabilizó a sectores políticos y económicos por la reducción de recursos en educación pública, denunciando fraude electoral, manipulación social y advertencias sobre posibles retrocesos

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Gustavo Petro nuevamente lanzó fuertes pullas contra Abelardo de la Espriella - crédito Sergio Reyes/AP - Luisa González/Reuters
Gustavo Petro nuevamente lanzó fuertes pullas contra Abelardo de la Espriella - crédito Sergio Reyes/AP - Luisa González/Reuters

El Ministerio de Educación de Colombia comunicó a través de la red social X su compromiso con la transformación de la educación superior pública.

En su mensaje oficial, la cartera reconoció: “Colombia tiene una deuda de más de 30 años con la educación superior pública y con la juventud”.

En este contexto, la entidad presentó ante la bancada del Pacto Histórico el proyecto de reforma integral a la Ley 30, con el propósito de garantizar que acceder a la universidad pública sea “un derecho garantizado y no un privilegio”.

El Ministerio enfatizó la urgencia de saldar la deuda existente con los jóvenes del país, quienes durante décadas han enfrentado dificultades para ingresar y permanecer en instituciones públicas.

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Ministerio de Educación impulsa reforma para garantizar acceso universal a la universidad pública - crédito @Mineducacion/X
Ministerio de Educación impulsa reforma para garantizar acceso universal a la universidad pública - crédito @Mineducacion/X

Tras lo anterior, el presidente saliente Gustavo Petro se pronunció de manera contundente en su cuenta oficial de X, cuestionando el papel de sectores que, según él, han obstaculizado el avance de la educación pública.

“Corruptos y mafias asesinas se hacen al poder y al gobierno, generalizando la ignorancia y la brutalidad artificial del pueblo”, afirmó Petro, señalando responsables directos de lo que considera un retroceso en materia educativa.

El mandatario sostuvo que durante más de dos décadas se han retirado recursos clave para la educación, asegurando: “Por eso quitaron 300 billones a la educación del pueblo desde el año 2.000 y por eso con fraude electoral desde el extranjero, decidieron acabar con el gobierno que más dinero público le dió a la educación en Colombia”, haciendo referencia a las denuncias que ha venido presentando tras las elecciones del 21 de junio de 2026 donde Abelardo de la Espriella se consagró como el presidente electo de los colombianos.

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Gustavo Petro acusó a sectores de obstaculizar la educación y denunció recortes históricos en Colombia - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro acusó a sectores de obstaculizar la educación y denunció recortes históricos en Colombia - crédito @petrogustavo/X

Petro atribuyó la reducción presupuestal a políticas impulsadas por intereses ajenos a la población, y advirtió sobre el impacto negativo de esas decisiones.

En su pronunciamiento, lanzó críticas a Viviane Morales, próxima ministra de Educación designada por el gobierno de Abelardo de la Espriella. Afirmó: “Ahora la señora que se persigna todos los días, pero quitará los recursos a la inteligencia del pueblo… si usted recorta el crecimiento de los recursos para la educación pública, solo demostrará que odia al prójimo más pobre que usted, y no ama”.

El líder político utilizó referencias religiosas y culturales para destacar la importancia del acceso universal al conocimiento y la necesidad de preservar los avances alcanzados en los últimos años.

Petro también se refirió al fenómeno de la manipulación social, expresando: “Embruteciendo artificialmente al pueblo fue que lograron que millones de trabajadores… votaran en contra de sus propios derechos laborales, votaran por bajarse el sueldo”.

Criticó la influencia de campañas de desinformación y denunció la existencia de bots falsos en redes sociales, financiados por empresas extranjeras, que “votaron por apagar el gobierno que ha hecho crecer el salario real de todos y todas las trabajadores… y las ganancias del empresariado, ampliando el mercado interno y externo de Colombia”.

Gustavo Petro advirtió sobre manipulación social y critica políticas que afectan la educación pública - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro advirtió sobre manipulación social y critica políticas que afectan la educación pública - crédito @petrogustavo/X

El presidente advirtió sobre el peligro de regresar a modelos basados en la explotación de hidrocarburos y el impacto ambiental asociado.

“Alistarse a qué no se termine el modelo de la producción y lo cambien por espejitos inservibles y terminamos en el pobre modelo de la extracción de hidrocarburos que mata a la humanidad, vuelve a Colombia un desierto y acaba con el agua de la Patria y no da trabajo”, escribió.

En su mensaje, Petro también insistió en la importancia de la educación, la cultura y el arte como herramientas para resistir la ignorancia y el autoritarismo.

“No hay Patria milagro si acaban con el agua de la Patria. Con la cultura y el arte y no con la narcocultura embrutecedora hacia la juventud, resistimos el fascismo y la ignorancia”, enfatizó, llamando a defender los logros alcanzados y a evitar retrocesos que puedan afectar el bienestar social.

El exmandatario concluyó su intervención con un llamado a la movilización social en defensa de la reforma educativa y la permanencia de políticas públicas orientadas a la inclusión y la justicia.

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