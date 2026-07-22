Inició la competencia en ‘MasterChef Celebrity Colombia 2026′: Luisa Vergara tuvo el pin de inmunidad y varias celebridades sorprendieron en el estreno

La primera caja misteriosa provoca accidentes y llamados de atención en el estreno de MasterChef Celebrity Colombia 2026 - crédito captura de pantalla @masterchefcelebrityco/IG

Las cocinas de MasterChef Celebrity Colombia volvieron a encenderse con un estreno cargado de tensión, accidentes y platos que sorprendieron al exigente jurado. La primera prueba dejó claro que la temporada de 2026 promete elevar el nivel de la competencia.

Los 24 famosos que aceptaron el reto culinario tuvieron su primer acercamiento a los fogones del programa: algunos lograron destacarse desde el primer capítulo, mientras que otros recibieron fuertes llamados de atención por parte de los chefs.

Un reto de la ‘Caja Misteriosa’ dio inicio a la competencia

La primera prueba de la temporada fue una tradicional ‘Caja Misteriosa’, en la que cada participante encontró un plato blanco sobre su estación de trabajo y tuvo libertad para preparar la receta con la que buscaría conquistar el paladar de los jurados y quedarse con el primer Pin de Inmunidad, una ventaja importante para las siguientes semanas del concurso y también la seguridad de que no sería el primer eliminado.

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La primera Caja Misteriosa de MasterChef Celebrity Colombia 2026 puso en juego el Pin de Inmunidad y expuso los nervios de varios participantes - crédito captura de pantalla @masterchefcelebrityco/IG

Aunque apenas era el inicio de la competencia, los nervios se hicieron evidentes desde los primeros minutos. La presentadora Milena López inició rompiendo accidentalmente el plato que la esperaba al abrir la caja al igual que la comediante Virginia, mientras que el comediante Iván Marín sufrió dos cortadas, una sin empezar a cocinar y la otra durante la preparación de su receta.

Pero eso no fue todo, los accidentes culinarios continuaron con Sebastián Villalobos y Luciano D’ Alessandro, que también terminaron cortándose mientras cocinaban y pidieron a la producción curas para cubrir las heridas y poder seguir con sus preparaciones.

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La presión del tiempo también comenzó a pasar factura, pues varios de los famosos confesaron sentirse desorientados frente a la exigencia del reto y reconocieron que por momentos no sabían cómo organizar su preparación para alcanzar a terminar antes de que el reloj llegara a cero.

Sin embargo, la gran protagonista de la noche fue la comediante Luisa Vergara, más conocida como Lui, que logró impresionar a los tres chefs con una preparación dulce inspirada en una historia personal.

La participante presentó unos cannoli rellenos de crema pastelera de pistacho, una receta que bautizó como “Kintsugi”, haciendo referencia a la técnica japonesa que consiste en reparar piezas de cerámica rotas utilizando oro, plata o platino para resaltar sus grietas en lugar de ocultarlas.

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Durante su explicación, Luisa contó que eligió ese nombre porque gran parte de sus rutinas de comedia giran alrededor de las rupturas sentimentales y encontró un paralelismo con la filosofía del kintsugi, que sostiene que las fracturas hacen parte de la historia de un objeto y, después de repararse, pueden convertirlo en algo incluso más valioso que antes.