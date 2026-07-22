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El hijo de Cristina Hurtado volvió a conquistar las redes sociales: ahora enseñó cómo preparar un choripán casero con su exitoso chimichurri

Daniel Narváez Hurtado preparó un plato con un truco para que el relleno no se desarme y mantuvo el formato hablado que sus seguidores venían pidiendo en redes sociales

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El hijo de Cristina Hurtado repite el formato hablado y conquista a sus seguidores con una receta de choripán - crédito @danielnarvaezh/IG

Después de sorprender a sus seguidores al romper su tradicional silencio en los videos de cocina para explicar el paso a paso de cómo preparar un chimichurri casero, Daniel Narváez Hurtado, hijo de la presentadora Cristina Hurtado, volvió a captar la atención en redes sociales con una nueva receta.

Esta vez, el piloto y ahora creador de contenido mostró cómo aprovechar la salsa que había enseñado días atrás para preparar un choripán, una de las preparaciones más populares de la cocina argentina y uruguaya.

El joven, que ha venido consolidando una comunidad interesada en sus recetas, mantuvo el formato conversado que estrenó recientemente y volvió a narrar cada paso del proceso, compartiendo recomendaciones personales y pequeños trucos para conseguir un resultado más apetitoso.

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La publicación fue recibida con entusiasmo por quienes habían quedado esperando una segunda parte después de la elaboración del chimichurri, pues ya había asegurado que iba a explicar en qué se aplicaba la preparación.

El hijo de Cristina Hurtado publica una receta de choripán y retoma receta de chimichurri casero - crédito @danielnarvaezh/IG
El hijo de Cristina Hurtado publica una receta de choripán y retoma receta de chimichurri casero - crédito @danielnarvaezh/IG

Desde el comienzo del video dejó claro que la receta estaba relacionada con su preparación anterior y respondió a la curiosidad de quienes le preguntaban qué haría con la salsa.

Choripán. Listos, para los que están preguntándose: ‘¿Qué pasó con el chimichurri?’. Calmados, calmados. Hoy vamos a hacer choripán. No vamos a cocinar fino, vamos a cocinar rico”, comentó mientras iniciaba la preparación.

A diferencia de otras recetas más elaboradas, Daniel explicó que uno de los grandes atractivos del choripán es precisamente su sencillez y la comodidad para disfrutarlo. Sin embargo, aseguró que había decidido hacer algunos ajustes para evitar uno de los problemas más comunes al comer este tipo de sándwich.

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“Algo a mí que me encanta del choripán es ese formato que tiene, esa manera como tan cómoda de comer, ¿no? Porque hay choripanes que uno se los mete a la boca y el chorizo va para allá y el chimichurri va para allá. Entonces, vamos a meterle un poquito de quesito para que amarre con el pan. A mí me encanta el queso. No sé, pues si no le quieren poner, pues no le pongan. Allá ustedes, ustedes se lo pierden”, explicó.

El hijo de Cristina Hurtado preparó un choripán con truco para que el relleno no se desarme y mantuvo el formato hablado que sus seguidores venían pidiendo en redes sociales - crédito @danielnarvaezh/IG
El hijo de Cristina Hurtado preparó un choripán con truco para que el relleno no se desarme y mantuvo el formato hablado que sus seguidores venían pidiendo en redes sociales - crédito @danielnarvaezh/IG

Para la preparación eligió queso mozzarella fresco, además de unas pequeñas baguettes que decidió tostar en la parrilla después de untarlas con mantequilla y un poco de sal. Mientras mostraba el procedimiento, insistió en que el pan también debía tener protagonismo dentro del resultado final.

“Queremos que le queden esas rayitas así bien bonitas, bien marcadas”, dijo.

Posteriormente llegó el turno del ingrediente principal: el chorizo y Daniel explicó que puede prepararse entero o abierto y que incluso es posible retirar la membrana exterior antes de llevarlo al fuego para obtener una textura diferente.

Mientras la carne terminaba de cocinarse, volvió a sacar el chimichurri que había preparado en un video anterior, demostrando que la receta publicada días atrás hacía parte de una propuesta completa y no de una preparación aislada.

Daniel Narváez Hurtado habló por primera vez en una de sus recetas y enseñó a hacer chimichurri casero - crédito @danielnarvaezh/IG

El nuevo contenido llegó pocos días después de que el hijo de Cristina Hurtado sorprendiera a su comunidad al romper una regla que había mantenido desde que comenzó a compartir recetas en redes sociales, sus videos se caracterizaban porque apenas pronunciaba unas pocas palabras para anunciar el plato y luego dejaba que las imágenes hablaran por sí solas, pero decidió narrar completamente la elaboración de un chimichurri casero, explicando cada ingrediente y compartiendo recomendaciones personales.

Durante aquella receta explicó la importancia de utilizar perejil y orégano frescos, recomendó agregar un licor neutro como vodka para ayudar a desnaturalizar las hojas y aconsejó no escatimar con el ajo para potenciar el sabor.

También enseñó cómo tatemar el pimentón antes de incorporarlo a la mezcla y dejó una frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores al momento de añadir el aceite.

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