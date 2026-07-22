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Carlos Antonio Vélez reveló la “jugada” que pretendían hacer entre FCF y Dimayor para la continuidad de Ramón Jesurún como dirigente del FPC

La reelección del actual presidente de la Federación Colombiana de Fútbol fue impugnada por el Cúcuta Deportivo, al considerar que se incumple con el decreto

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La continuidad de Ramón Jesurún en la presidencia de la Federación Colombiana de Fútbol quedó supeditada a la decisión del nuevo Comité Ejecutivo que asumirá el 28 de agosto - crédito Álvaro Tavera/Colprensa
La continuidad de Ramón Jesurún en la presidencia de la Federación Colombiana de Fútbol quedó supeditada a la decisión del nuevo Comité Ejecutivo que asumirá el 28 de agosto - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

En medio de la controversia por la posible reelección de Ramón Jesurún como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), el comentarista Carlos Antonio Vélez reveló en Planeta Fútbol que se habría planteado una maniobra interna para reubicar a los principales dirigentes del fútbol colombiano.

Según Vélez, el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, habría recibido una propuesta para asumir la presidencia de la FCF, mientras Jesurún pasaría a liderar la Dimayor.

Las declaraciones se dieron mientras persisten dudas sobre la legitimidad del proceso de reelección y se suman recursos judiciales y quejas ante la Procuraduría General de la Nación por la inscripción de Jesurún.

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Según Carlos Antonio Vélez, existe información —aún no confirmada— sobre un ofrecimiento directo a Carlos Mario Zuluaga para que asuma la presidencia de la Federación Colombiana de Fútbol. El comentarista detalló: “Le dijeron: ‘Venga, ocupe usted el cargo. Jesurún renuncia, usted ocupa el cargo de presidente de la federación y como queda libre la presidencia de la Dimayor, nombran a Ramón Jesurún’”.

Vélez cuestionó el comentario de Falcao García sobre el desarrollo y crecimiento del FPC-crédito Mariano Vimos/Colprensa
Carlos Antonio Vélez destacó la postura del presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga - crédito Mariano Vimos/Colprensa

La propuesta, de acuerdo con Vélez, consistía en un intercambio de cargos en el que Jesurún dejaría la FCF y pasaría a la Dimayor, mientras Zuluaga tomaría el puesto vacante en la federación. Vélez subrayó que el presidente de la Dimayor es considerado un empleado, designado por contratación y no por elección.

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Este esquema permitiría que Jesurún continuara como parte del comité ejecutivo de la FCF, ahora como presidente de la Dimayor, sin impedimentos formales.

Vélez relató que, según sus fuentes, Zuluaga rechazó la maniobra y decidió permanecer en su cargo actual. “Me cuentan que Zuluaga dijo: ‘No, yo en ese juego no entro. Me quedo aquí. Yo soy el presidente de la Dimayor, estoy comprometido con muchas cosas con los clubes y no puedo hacer esa jugada’”, afirmó el periodista.

El presidente Carlos Mario Zuluaga llegó a Dimayor en marzo de 2025 - crédito Catalina Olaya/Colprensa
El presidente Carlos Mario Zuluaga llegó a Dimayor en marzo de 2025 - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Esta respuesta frenó el movimiento interno que, según Vélez, buscaba reorganizar los principales cargos del fútbol profesional colombiano.

El comentarista enfatizó que, pese a lo inusual de la propuesta, todo ocurre dentro de lo legal. “Obviamente todo se mueve dentro de lo legal, por supuesto, todo dentro de la legal”, remarcó Vélez, aludiendo a la normativa interna que regula los procesos de designación y relevo en las entidades del fútbol.

No obstante, la controversia refleja las tensiones y estrategias que se despliegan en las altas esferas directivas, especialmente en un contexto de cuestionamientos públicos y recursos legales.

Vélez vinculó directamente la incertidumbre en la cúpula directiva con la demora en la renovación del entrenador de la selección Colombia. Señaló que la situación de Jesurún, quien desea renovar al actual técnico, impide que el proceso avance de manera formal: “Por eso la renovación de este señor que funge de técnico de Colombia y a quien quiere renovar Jesurún, pues no se ha hecho efectiva”.

Procuraduría investigará a funcionarios del Ministerio del Deporte por la inscripción de Ramón Jesurún en el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol

La Procuraduría General de la Nación recibió una queja para investigar a funcionarios de Mindeporte por la inscripción de Ramón Jesurún en la Federación Colombiana de Fútbol para el periodo 2026-2030 - crédito Mariano Vimos/Colprensa
La Procuraduría General de la Nación recibió una queja para investigar a funcionarios de Mindeporte por la inscripción de Ramón Jesurún en la Federación Colombiana de Fútbol para el periodo 2026-2030 - crédito Mariano Vimos/Colprensa

La Procuraduría General de la Nación recibió una queja para investigar a funcionarios del Ministerio del Deporte por haber avalado la inscripción de Ramón Jesurún en el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol para el periodo 2026-2030, una actuación que reabrió la disputa sobre si el dirigente ya agotó el límite de tres mandatos consecutivos de cuatro años previsto en la norma.

La controversia impacta de lleno la continuidad de Jesurún, porque el nuevo Comité Ejecutivo asumirá funciones el 28 de agosto y la discusión jurídica coincide con la asamblea que definirá si sigue o hay relevo en la conducción de la FCF. La norma en debate fija un tope de tres periodos consecutivos.

Según La Patria, la actuación fue radicada el jueves 16 de julio por Erika Alejandra Gutiérrez Zapata. En su escrito advirtió que contra la Resolución 000570 ya existía una oposición formal presentada el 3 de julio por Juan Carlos Paredes López, representante legal del Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A., mediante un recurso de reposición y en subsidio apelación con el consecutivo 1224061 de 2026.

La queja pide revisar la actuación de Patricia Duque Cruz, ministra del Deporte; César Mauricio Rodríguez Ayala, director de Inspección, Vigilancia y Control; y Perla Álvarez, coordinadora en esa cartera. La reclamación busca que la Procuraduría determine si hubo una actuación disciplinaria sancionable al permitir el registro.

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