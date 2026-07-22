Abelardo de la Espriella lidera el sexto empalme regional de su gobierno desde Córdoba: estos son los temas a tratar

Erasmo Zuleta sostuvo que se siente orgulloso de que el presidente electo sea oriundo de Córdoba - crédito @ErasmoZB/X

El presidente electo Abelardo de la Espriella encabeza este miércoles 22 de julio de 2026 su sexto empalme territorial, con sede en Montería, Córdoba, la ciudad donde creció. El lider del movimiento Defensores de la Patria llegó a Centro Verde, sede del evento, acompañado de una fuerte escolta militar.

Entre los temas centrales figura el futuro del departamento tras la emergencia climática que se registró en febrero de 2026, cuando fuertes lluvias dejaron varios municipios inundados. El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, anunció que ve como prioridad el déficit habitacional en la ciudad, que se agravó por esas inundaciones, y espera la presencia del ministro de Vivienda designado Jaime Andrés Beltrán.

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El presidente electo liderá su sexto empalme regional para estudiar los problemas de la Región Caribe - crédito suministrado infobae

En el encuentro participan el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, y los 30 alcaldes del departamento. Por el equipo del mandatario electo se prevé la asistencia de Carlos Ríos, secretario general de Presidencia; Nicolás Gómez, jefe de despacho; y Valeria Lafaurie, consejera para las regiones.

También están presentes el ministro designado del Medio Ambiente, Fabio Arjona, y el canciller Omar Bula, ambos criados en Córdoba.

De la Espriella ya realizó empalmes territoriales en Antioquia, Huila, Santander, Casanare y Norte de Santander, y señaló que el canal de comunicación entre la Presidencia y las regiones será Lafaurie.

Las peticiones del gobernador de Córdoba a Abelardo de la Espriella

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta explicó que pedirá al presidente electo una reducción de las tarifas de energía para el Caribe - crédito @ErasmoZB/X

Previo a la reunión, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, explicó que pedirá al presidente electo Abelardo de la Espriella una reducción de las tarifas de energía para el Caribe, con el argumento de que los usuarios del departamento y de la región siguen pagando los valores más altos del país, pese a que el territorio aporta carbón, agua y gas para la generación eléctrica.

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El mandatario sostuvo que el encarecimiento del servicio ha aumentado los costos para las familias y ha reducido las condiciones de competencia de Córdoba frente a otras zonas del país. Por eso, pidió medidas que permitan cerrar la brecha tarifaria que, según su planteo, ha afectado históricamente a los usuarios del Caribe.

“No puede seguir Córdoba y el Caribe colombiano teniendo aquí en Córdoba y en el Caribe empresas públicas manejadas por el Gobierno central, el Ministerio de Minas y el Ministerio de Hacienda que generan energía con nuestros recursos naturales, carbón, agua, gas, y que hoy la costa Caribe y Córdoba siga pagando las más altas tarifas”, dijo en rueda de prensa previo al encuentro.

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La solicitud llegará junto con otro reclamo central de la agenda departamental: una revisión del modelo de concesiones viales y de los peajes que operan en Córdoba. El mandatario sostiene que el departamento permanece “sitiado de peajes” y que varias concesiones no han concluido las obras comprometidas ni han ejecutado el mantenimiento esperado en los corredores bajo su responsabilidad.

Gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta considera clave que el próximo gobierno atienda los problemas energéticos de la zona - crédito ErasmoZB/X X

Zuleta también cuestionó la reversión de la concesión Ruta al Mar en las condiciones planteadas por Invías y rechazó que la Nación continúe administrando el recaudo de peajes como Garzones, Mateo Gómez y Carimagua. Su planteo es que esos recursos deben traducirse en inversiones para la red vial cordobesa.

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Entre esas obras mencionó la transversal del sur, las conexiones entre Cereté y Lorica, la atención de la erosión costera en Puerto Rey, la recuperación de la vía entre Planeta Rica y Pueblo Nuevo, la construcción de los puentes de Pica Pica y Palo de Agua, el cuarto puente de Montería y una solución para la movilidad sobre la Circunvalar.

A la par, el mandatario regional afirmó que es clave que la administración entrante convierta la infraestructura vial en una prioridad para Córdoba. En su exposición, relacionó directamente la continuidad del recaudo nacional de peajes con la falta de avances en obras que, a su juicio, deberían mejorar la movilidad y la conectividad del departamento.

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