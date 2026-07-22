Gabriel Vallejo habló de la polémica tras la elección del presidente del Senado, Honorio Henríquez, y la supuesta alianza con el Pacto Histórico

Declaraciones de Gabriel Vallejo Chujfi - crédito @GabrielJVallejo/X

El director del Centro Democrático (CD), Gabriel Vallejo, salió al paso de las especulaciones sobre un supuesto “petrouribismo”, un término que ha salido a colación incluso hasta por usuarios en redes sociales, que han compartido memes sobre la presunta unión entre los partidos políticos del expresidente Álvaro Uribe Vélez y el mandatario saliente Gustavo Petro.

El motivo obedece a la elección de la mesa directiva del Senado en Colombia, en la que terminó elegido como presidente el congresista Honorio Henríquez, del CD.

En un video publicado en su cuenta de X la mañana del miércoles 22 de julio de 2026, Vallejo detalló la posición y el accionar de su partido el pasado 20 de julio, buscando aclarar las decisiones tomadas por la bancada uribista y desmarcarse de rumores sobre acuerdos con sectores afines al presidente Petro.

PUBLICIDAD

Las declaraciones surgieron luego de que se coló un video en redes sociales donde se ve a Vallejo hablando con varios de los congresistas del Pacto Histórico que le dieron su voto a Henríquez, mismo candidato que apoyó el Centro Democrático.

Vallejo se refirió a la polémica con un video que compartió vía X la mañana del miércoles 22 de julio de 2026 - crédito @GabrielJVallejo/X

“La bancada de los 47 congresistas del Partido Centro Democrático acordó que quien iba a intervenir el pasado 20 de julio sería el senador Andrés Forero. Asimismo, se estableció que la intervención sería una intervención con respeto, franca y con contundencia con relación a las discrepancias que nosotros tenemos frente al gobierno del presidente Gustavo Petro”, afirmó Vallejo en su declaración.

PUBLICIDAD

El excongresista comentó que la oposición del Centro Democrático “siempre ha sido institucional, con argumentos”, y que “jamás ha sido mediante shows que destruyen la democracia”, añadió Vallejo.

El presidente del Centro Democrático o evitó referirse directamente a los supuestos chats publicados en redes sociales en los que se sugería que habría pedido no atacar al petrismo durante la sesión de instalación del nuevo Congreso, y que señaló la mañana del mismo miércoles el periodista Luis Carlos Vélez.

En cambio, Vallejo insistió en la línea argumentativa de su partido y en la defensa de la institucionalidad legislativa.

La orden fue emitida por Gabriel Vallejo en el grupo privado del Centro Democrático - crédito Captura de Pantalla X/Velez por la Mañana

Las declaraciones se realizaron luego del inesperado giro en el Senado colombiano

El nuevo Congreso, que tomó posesión el lunes 20 de julio de 2026, propinó su primer golpe al presidente electo, Abelardo De La Espriella, al votar en contra de su candidato para la presidencia del Senado.

PUBLICIDAD

En una jornada donde la izquierda y la derecha tradicional se unieron, salió elegido Henríquez, dirigente del Centro Democrático, dejando por fuera al aspirante respaldado por De La Espriella, Alfredo Deluque, del Partido de La U.

El resultado fue celebrado tanto por la bancada uribista como por la bancada de Petro, en lo que se interpretó como una alianza táctica entre dos sectores tradicionalmente adversarios.

“Primera derrota de De la Espriella”, publicó en X el senador Iván Cepeda, el senador y excandidato presidencial que cayó derrotado en la segunda vuelta de las presidenciales el domingo 21 de junio.

La votación reflejó la distancia que el partido de Uribe ha tomado respecto al Ejecutivo entrante, pese a que la tradición había demostrado que el presidente electo suele asegurar el respaldo del Senado para facilitar la aprobación de sus primeras reformas.

PUBLICIDAD

La derrota parlamentaria supone para De La Espriella el reto de tejer nuevas alianzas para sacar adelante propuestas como la reducción del tamaño del Estado, la ofensiva militar contra el narcotráfico y la reforma a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, tendrá que cambiar su estrategia luego del resultado de la elección del presidente del Senado, algo que algunos sectores calificaron como la "primera derrota" en el Congreso de "El Tigre" - crédito EFE/STR

Por todo lo anterior, el presidente electo no descartó recurrir al uso de decretos si el Congreso bloquea sus iniciativas.

Tras la sorpresiva votación en el Senado, la atención política se centra ahora en la inminente elección del contralor general de la República, programada para el 12 de agosto de 2026.