Jáminton Campaz tendría ofertas del extranjero tras su participación con la selección Colombia en el Mundial 2026

El futbolista Jáminton Campaz, blanco de críticas y amenazas en redes sociales. EFE/EPA/BOB FRID

El futuro de Jáminton Campaz en Rosario Central quedó abierto tras su actuación en el Mundial 2026. El extremo colombiano regresó a los entrenamientos mientras recibe sondeos y ofertas del exterior, en un escenario que enfrenta el interés de varios mercados con la decisión del entrenador Jorge Almirón de sostenerlo como titular.

Según el portal NODO Noticias, el 21 de julio de 2026, el futbolista recibió consultas y propuestas formales desde Brasil, la MLS de Estados Unidos y América de México, ligas que además podrían ofrecerle una mejora salarial frente a las condiciones del fútbol argentino.

El delantero surgido del Deportes Tolima se convirtió, después de la reciente Copa del Mundo, en uno de los jugadores más cotizados del plantel rosarino. El colombiano es hoy una de las piezas centrales del equipo auriazul y su nombre empezó a circular con fuerza en distintos mercados del continente.

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El Mundial 2026 elevó la cotización del colombiano

El portal deportivo informó que la MLS, EL fútbol brasileño y el América de México estaría detrás del atacante de Rosario Central -crédito @nodonoticias/Instagram

Según el diario local NODO Noticias, el “Bicho” (apodo por el cual se le conoce al exdelantero del Deportes Tolima)

“Jaminton Campaz suma ofertas del exterior, mientras Jorge Almirón lo proyecta titular en Central”. La publicación ubicó así el núcleo del problema para el club: retener a uno de sus futbolistas más valorados o abrir la puerta a una transferencia.

El medio argentino también precisó que el extremo despertó interés después de sumar minutos con la selección colombiana en el Mundial 2026. Esa participación lo puso en la órbita internacional y lo transformó en uno de los nombres más buscados dentro del mercado de Rosario Central.

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La misma fuente detalló que no se trata solo de averiguaciones preliminares. De acuerdo con el diario, sobre Campaz ya existen sondeos y ofertas formales procedentes de tres destinos concretos: Brasil, la liga de Estados Unidos y el club mexicano América.

“Mercado convulsionado en Arroyito. Jaminton Campaz, de reciente participación en el Mundial 2026 con la selección de Colombia, se transformó en uno de los futbolistas más codiciados del plantel auriazul al recibir sondeos y ofertas formales desde Brasil, la MLS de Estados Unidos y el América de México”, dijeron.

Jorge Almirón lo quiere en el once titular del segundo semestre

El técnico de Rosario Central Jorge Almirón considera a Jáminton Campaz como una de las fichas clave para su equipo en el frente de ataque-crédito Fotobaires

Mientras aparecen interesados, el cuerpo técnico mantiene una postura definida. Según la publicación de Nodo, Jorge Almirón considera a Campaz una pieza clave y lo proyecta dentro del once titular para el debut de Rosario Central en el torneo local.

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Esa valoración instala un dilema inmediato para el club. Campaz tiene contrato vigente y, al menos en el corto plazo, forma parte de la estructura que Almirón imagina para el segundo semestre del año.

El portal citado resumió ese escenario con una definición que expone la tensión entre mercado y planificación deportiva:

“A pesar de los rumores y negociaciones en marcha, el entrenador Jorge Almirón lo considera una pieza clave y lo proyecta en el once titular para el debut de Rosario Central en el torneo local. Se vienen semanas decisivas en Arroyito para definir si el ‘bicho’ continúa desequilibrando por la banda o si emigra hacia un nuevo destino internacional”.

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La incógnita, entonces, pasa por la decisión que termine tomando el propio futbolista colombiano. El atacante deberá definir si prioriza continuar en el club rosarino, donde es considerado titular indiscutido, o aceptar alguna de las propuestas que llegaron desde el exterior.

Por ahora, la situación contractual de Campaz sigue en desarrollo y los próximos días aparecen como el tramo decisivo para resolver si continuará en el Canalla durante la segunda parte de la temporada o si su rendimiento tras la Copa del Mundo derivará en una salida internacional.

El mensaje de Jáminton Campaz tras regresar a los entrenamientos con Rosario Central

El delantero regresó a las prácticas con el cuadro "Canalla"-crédito @bicho08_/Instagram

El futbolista Jáminton Campaz reapareció en Rosario mientras retoma la actividad con Rosario Central tras las amenazas que sufrió después de la eliminación de Colombia en el Mundial 2026 ante Suiza, un episodio que lo mantuvo fuera del país por temor a nuevos ataques.

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Su regreso a la rutina deportiva ya tiene una fecha exigente en el horizonte: el 8 de agosto de 2026, cuando Rosario Central enfrentará a Corinthians en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El colombiano ya se entrena con el club argentino para ese compromiso.

Campaz había permanecido varios días alejado de la opinión pública, sin actividad visible en redes sociales y sin regresar a suelo colombiano después de la Copa del Mundo.

Una de las razones de esa distancia fueron las amenazas en su contra y contra miembros de su familia tras una ocasión clara de gol que falló frente a Suiza en los octavos de final.

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La reaparición del jugador se produjo a través de Instagram. Allí compartió una fotografía con la ubicación “Rosario” y el mensaje:

“Nuevos comienzos, nuevos objetivos y cosas por lograr... Vamos, Central”.