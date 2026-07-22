Colombia

En medio de la caída del dólar, analistas recomiendan si es mejor comprar divisas o invertir en CDT

La cotización cerró en $3.221,41 el martes 21 de julio, según el Banco de la República, mientras que expertos prevén una baja adicional de $100 a $150 antes de un rebote que acercaría la divisa a $3.500 o $3.600

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El dólar cayó por debajo de 3.300 pesos y analistas prevén una corrección hacia 3.500 o 3.600 pesos en los próximos meses - crédito Nathalia Angarita/Reuters
El dólar cayó por debajo de 3.300 pesos y analistas prevén una corrección hacia 3.500 o 3.600 pesos en los próximos meses - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Con el dólar por debajo de $3.300 y en niveles que no se veían desde hace siete años, analistas del mercado coinciden en que este puede ser un momento favorable para comprar divisas, aunque prevén que la baja todavía podría extenderse entre $100 y $150 antes de que se revierta esta tendencia, lo que llevaría la tasa de cambio a subir hacia $3.500 o $3.600 en los próximos meses.

La cotización profundizó ese curso en los últimos días. Según la plataforma Set-fx, citada por El Tiempo, la moneda cerró en un promedio de 3.221,41 pesos, con una caída de 12,50 pesos frente a la Tasa Representativa del Mercado de 3.233,91 pesos.

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Ese nivel se explica, de acuerdo con analistas citados por La FM, por una combinación de factores locales e internacionales: las alzas del precio del petróleo en la primera parte del año, el decreto del Gobierno que limita las inversiones de las AFP en el exterior, el aumento de las tasas de interés por parte del Banco de la República, el ingreso de flujos de inversión y el optimismo de inversionistas extranjeros tras la elección presidencial.

Daniel Velandia, director de investigaciones económicas de CreditCorp, sostuvo a La FM que al dólar todavía “le puede quedar una caída adicional de hasta $100, $150 máximo”.

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Su previsión es que, una vez pase la reacción inicial del mercado, la divisa vuelva a responder a variables como el petróleo y el comportamiento del dólar global, y que “después podría empezar una reversión”.

La tasa de cambio cerró en 3.221,41 pesos, según Set-fx, y profundizó la baja reciente del dólar en Colombia - crédito Luisa González/Reuters
La tasa de cambio cerró en 3.221,41 pesos, según Set-fx, y profundizó la baja reciente del dólar en Colombia - crédito Luisa González/Reuters

La respuesta de los expertos es si con la divisa en estos precios, comprar dólares luce atractivo para quienes buscan anticiparse a una corrección o cubrir gastos en el exterior.

Frente a la comparación entre comprar dólares, invertir en un CDT o entrar a acciones, Velandia planteó que los CDT siguen siendo llamativos por el nivel actual de las tasas de interés. En paralelo, consideró que las acciones pueden ser una alternativa para quienes tienen horizonte de largo plazo y un perfil de riesgo acorde.

Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia Alianza Valores y Fiduciaria planteó una estrategia de diversificación más amplia. Según dijo, el papel del dólar en un portafolio es actuar como cobertura, mientras que otras posiciones pueden incluir acciones, CDT al 12% y vivienda.

Manos de una persona introduciendo un billete de cien dólares en un frasco de vidrio lleno de billetes, con una etiqueta que dice "INVERSIONES".
Los analistas sostienen que los CDT siguen atractivos por las tasas de interés, mientras el dólar funciona como cobertura y las acciones dependen del plazo y el riesgo - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

“Dado que hay unas expectativas que no se pueden determinar en el corto plazo, para mí es difícil que el dólar rebote agresivamente. En algún momento, lo haría, pero que se devuelva a los 3.700 pesos va a tomar mucho tiempo”, dijo Campos a El Tiempo.

Por su parte, Velandia añadió que la caída del dólar también ayudó a moderar la inflación al abaratar bienes e insumos importados. “Lo que ha ayudado profundamente a que esto no sea peor en inflación es la caída del dólar”, afirmó, al explicar que una parte importante de los productos consumidos en Colombia proviene del exterior.

En el mercado minorista, el economista precisó que las casas de cambio y las aplicaciones para comprar divisas no se mueven exactamente igual que la TRM porque dependen de la oferta y la demanda de sus usuarios.

Sobre esas plataformas, indicó que cada vez se usan más para montos pequeños por sus bajas comisiones y por la rapidez con la que operan.

Qué pasará en los próximos meses con el precio del dólar

El dólar en Colombia cayó el 9 de julio por debajo de $3.300 por primera vez desde enero de 2020 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
El precio del petróleo, las tasas del Banco de la República, los flujos de inversión y las señales políticas explican la caída del dólar - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Velandia recordó que hace pocos meses la moneda estadounidense estaba cerca de los $4.300 y $4.400 y afirmó que “hoy estamos para el consumidor en un momento mucho más favorable para la compra de dólares”.

Entre tanto, José Luis Mojica, gerente macroeconómico del equipo de Investigaciones Económicas de Bancolombia, dijo que el peso colombiano es una de las monedas con mejor desempeño del mundo y que desde la primera vuelta de las elecciones se ha apreciado cerca de 12%. Según explicó, el tipo de cambio todavía está por debajo de lo que consideran un valor consistente con los fundamentales macroeconómicos.

Mojica consideró que, pese al optimismo que despiertan los anuncios del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, los desafíos fiscales siguen siendo amplios y eso podría llevar a la divisa a niveles más cercanos a $3.500 o $3.600. “Creemos que estos niveles son atractivos para comprar dólares. Estos lucen bastante baratos”, señaló.

Campos, opinó que la sobrerreacción del mercado está apoyada en expectativas políticas que en algunos casos podrían concretarse, como un fuerte recorte del gasto o cambios en la política petrolera y de fracking. Aun así, consideró que un regreso a $3.700 tomaría mucho tiempo.

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