Colombia

En choque múltiple en la autopista Medellín-Bogotá, un vehículo del Ejército estuvo involucrado: dos soldados resultaron lesionados

El siniestro ocurrió en el sector Chaguala, en jurisdicción de Cocorná, involucrando a dos carros particulares y uno de la fuerza pública

Guardar
Google icon
Testigos señalaron que el vehículo militar habría impactado contra dos automotores que avanzaban en sentido contrario -crédito Colombia Oscura/X

La movilidad en la vía Medellín-Bogotá resultó interrumpida durante varias horas después de que se produjera un accidente múltiple en el sector Chaguala, jurisdicción de Cocorná.

Tres vehículos, entre ellos un automotor militar, se vieron involucrados en el siniestro ocurrido la mañana del martes 21 de julio.

El incidente provocó un importante congestionamiento vial en la subregión de los Bosques del Oriente antioqueño. Las autoridades informaron que el tráfico permaneció restringido mientras los equipos de emergencia atendían la situación y retiraban los vehículos afectados del asfalto.

De acuerdo con el reporte preliminar, dos integrantes de las Fuerzas Militares sufrieron lesiones y debieron ser trasladados de urgencia a centros asistenciales de la región.

PUBLICIDAD

Dos militares resultaron heridos en el accidente de tránsito y fueron trasladados a un centro asistencial -crédito Captura de video
Dos militares resultaron heridos en el accidente de tránsito y fueron trasladados a un centro asistencial -crédito Captura de video

Los paramédicos y bomberos que acudieron al lugar aplicaron maniobras de atención prehospitalaria directamente sobre la vía.

Las primeras versiones de testigos indicaron que el vehículo militar habría impactado contra dos automotores que circulaban en sentido contrario. Las circunstancias específicas que originaron el accidente aún están bajo investigación por parte de las autoridades competentes.

En respuesta al accidente, los equipos de socorro desplegaron un operativo para asegurar la zona y garantizar el traslado rápido de los heridos. La gravedad de algunas lesiones obligó a que los afectados fueran remitidos a hospitales para recibir atención médica especializada.

Las autoridades continúan recopilando información y analizando las evidencias para determinar las causas exactas del choque. Mientras tanto, la vía permaneció parcialmente cerrada, generando demoras para los conductores que se desplazaban por este importante corredor vial.

PUBLICIDAD

Las circunstancias del accidente en la vía Medellín-Bogotá siguen bajo investigación, según el reporte preliminar - crédito Capttura video
Las circunstancias del accidente en la vía Medellín-Bogotá siguen bajo investigación, según el reporte preliminar - crédito Capttura video

Las reaciones en las redes sociales no se hicieron esperar, “Que animalazo esa Hummer , solo fueron carritos dañados”; “Por qué insistirán en denominar a esta vía la Autopista Medellín - Bogotá, si esa vía hasta Doradal es completamente una trocha???”; “Parece hidro planeamiento por alta velocidad, a menos que se haya roto algo en la dirección”; “Favor no le digan autopista a esa trocha, que ni señalización tiene, parece una vía terciaria de vereda, pero eso si los peajes facturando 7x24″; “Toda se los militares curva mojada alta velocidad”.

El accidente se produjo el 20 de julio, mientras los funcionarios cumplían su agenda institucional en la región. Las investigaciones continúan para determinar las razones que llevaron al volcamiento del vehículo y esclarecer si existieron fallas mecánicas o factores externos.

Otro accidente en la vía

El fallecimiento de un motociclista en un accidente ocurrido en la autopista Medellín – Bogotá generó congestión vehicular significativa y obligó a desviar el tránsito en la zona cercana al peaje de Copacabana. La situación mantuvo bloqueado el corredor vial durante varias horas, afectando a numerosos conductores que transitaban en sentido Occidente-Oriente.

Las autoridades y los organismos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para atender la emergencia. Su labor se centró en la inspección judicial y la coordinación de las tareas necesarias tras el incidente. Durante este proceso, se recomendó a los automovilistas buscar rutas alternas para evitar el sector y facilitar el desarrollo de las diligencias correspondientes.

El hecho ocurrió en la tarde del miércoles 15 de julio, específicamente a la altura del kilómetro 980 de la autopista. Según reportes ciudadanos, el choque provocó un ‘taco’ que se extendía por varios metros, lo que agravó la situación para quienes intentaban movilizarse por el importante eje vial.

Como respuesta inmediata, las autoridades sugirieron a los conductores tomar la Avenida Las Palmas. Esta medida buscaba que los vehículos pudieran incorporarse nuevamente en la autopista Medellín – Bogotá, pero más adelante del punto afectado, minimizando el impacto en la movilidad.

Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre la identidad del motociclista fallecido ni sobre las causas exactas del accidente. El caso sigue bajo investigación, a la espera de que se esclarezcan los hechos y se restablezca completamente la circulación en la zona.

Temas Relacionados

Autopista Medellín-BogotáMúltiple choqueSoldados heridosVehículo militarColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El Gobierno Petro tiene listo el borrador de decreto que da recursos propios a las organizaciones indígenas para gestión del riesgo

La propuesta de 36 páginas plantea una vigencia de 15 años, entre 2026 y 2040, e incorpora la cosmovisión de los pueblos originarios al modelo de desastres con ajustes institucionales obligatorios

El Gobierno Petro tiene listo el borrador de decreto que da recursos propios a las organizaciones indígenas para gestión del riesgo

Congresistas del Centro Democrático radicaron proyecto de ley que prohíbe el acceso y uso de redes sociales a menores de 16 años

La iniciativa, radicada por Enrique Cabrales y Jesús Lorduy, plantea restringir el ingreso a plataformas como TikTok, Instagram, X y Facebook, y se sustenta en motivos de salud mental y seguridad

Congresistas del Centro Democrático radicaron proyecto de ley que prohíbe el acceso y uso de redes sociales a menores de 16 años

EN VIVO - Independiente Medellín vs. Vasco da Gama: partido de ida en los ‘play-off’ de la Copa Sudamericana 2026

El Poderoso de la Montaña tiene la obligación de ganar en condición de local en el estadio Atanasio Girardot para definir su clasificación a la siguiente fase como visitante el 29 de julio

EN VIVO - Independiente Medellín vs. Vasco da Gama: partido de ida en los ‘play-off’ de la Copa Sudamericana 2026

Dimayor citó una asamblea extraordinaria luego de que los ocho equipos más importantes del país exigieran nuevo modelo para distribuir los derechos de TV

A través de un comunicado conjunto, los ocho clubes aseguraron que no cederán sus derechos de imagen hasta que el nuevo modelo cumpla con sus expectativas financieras

Dimayor citó una asamblea extraordinaria luego de que los ocho equipos más importantes del país exigieran nuevo modelo para distribuir los derechos de TV

Abelardo de la Espriella lidera el sexto empalme regional de su gobierno desde Córdoba: estos son los temas a tratar

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, explicó que pedirá al presidente electo una reducción de las tarifas de energía para el Caribe

Abelardo de la Espriella lidera el sexto empalme regional de su gobierno desde Córdoba: estos son los temas a tratar
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Así quedó el rating de ‘Yo me llamo’ y ‘MasterChef Celebrity’ tras el estreno de la nueva programación de Caracol y RCN

Así quedó el rating de ‘Yo me llamo’ y ‘MasterChef Celebrity’ tras el estreno de la nueva programación de Caracol y RCN

El hijo de Cristina Hurtado volvió a conquistar las redes sociales: enseñó cómo preparar un choripán casero con su exitoso chimichurri

Javier Bardem se robó las miradas en concierto de Shakira en Nueva York: la cantante reaccionó a su euforia al ritmo de ‘Dai Dai’

Inició la competencia en ‘MasterChef Celebrity Colombia 2026′: estas fueron las sorpresas de las celebridades en el estreno

Humorista de ‘Sábados Felices’ fue víctima de un angustiante atraco masivo mientras almorzaba con su familia

Deportes

EN VIVO - Independiente Medellín vs. Vasco da Gama: partido de ida en los ‘play-off’ de la Copa Sudamericana 2026

EN VIVO - Independiente Medellín vs. Vasco da Gama: partido de ida en los ‘play-off’ de la Copa Sudamericana 2026

Dimayor citó una asamblea extraordinaria luego de que los ocho equipos más importantes del país exigieran nuevo modelo para distribuir los derechos de TV

Jáminton Campaz tendría ofertas del extranjero tras su participación con la selección Colombia en el Mundial 2026

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay 2026 de hoy, 22 julio

Carlos Antonio Vélez reveló la “jugada” que pretendían hacer entre FCF y Dimayor para la continuidad de Ramón Jesurún como dirigente del FPC