Javier Bardem se robó las miradas en concierto de Shakira en Nueva York: la cantante reaccionó a su euforia al ritmo de ‘Dai Dai’

Javier Bardem sorprende en el concierto de Shakira al bailar al ritmo de 'Dai Dai' - crédito Europa Press y cortesía Kevin Mazur

El actor Javier Bardem volvió a convertirse en tendencia en redes sociales, pero esta vez no por un estreno cinematográfico, sino por la efusiva manera en la que celebró y bailó durante el reciente show de Shakira en Nueva York.

El ciudadano español fue captado disfrutando del concierto que la artista colombiana ofreció en el Barclays Center de Brooklyn y se dejó ver cantando y bailando con entusiasmo al ritmo de Dai Dai, la canción oficial del torneo que la barranquillera interpretó durante el histórico espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026.

Las imágenes, que rápidamente se hicieron virales, muestran a Bardem completamente entregado al ritmo de la música, coreando el tema y celebrando junto al público uno de los mayores éxitos recientes de Shakira.

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El momento llamó tanto la atención que la propia artista decidió compartir el video en sus redes sociales, donde escribió: “Me encanta este momento con Burna Boy y Javier Bardem dándolo todo”, haciendo referencia a la participación del cantante nigeriano durante el espectáculo.