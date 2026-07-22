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Dimayor citó una asamblea extraordinaria luego de que los ocho equipos más importantes del país exigieran nuevo modelo para distribuir los derechos de TV

A través de un comunicado conjunto, los ocho clubes aseguraron que no cederán sus derechos de imagen hasta que el nuevo modelo cumpla con sus expectativas financieras

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Asamblea de Dimayor
Carlos Mario Zuluaga es el presidente de la Dimayor que estará a cargo de instaurar un nuevo modelo de repartición de los derechos de televisión - crédito Colprensa

A días del inicio del segundo semestre de la Liga BetPlay Dimayor, los equipos más importantes de esta competencia se unieron para emitir un comunicado conjunto en el que exigieron a la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) sentarse a diseñar un nuevo modelo para la repartición del dinero producto de los derechos de televisión.

En su comunicado, América de Cali, Independiente Santa Fe, Atlético Nacional, Junior FC, Deportivo Cali, Millonarios, Independiente Medellín y Once Caldas exigieron reunirse con todos los clubes del fútbol profesional colombiano para estructurar un modelo que beneficie a todos, pero que reparta de manera justa el dinero derivado de las transmisiones del fútbol profesional colombiano.

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Estos equipos piden que esto se realice antes de avanzar con un ciclo de negociaciones de comercialización de los derechos de televisión. Actualmente, Win Sports es la compañía dueña de estos y tiene prioridad de renovación siempre y cuando la oferta convenza a la asamblea. El actual contrato se vence en diciembre de 2026, por lo que es urgente definir por cuál canal se verán los partidos de la Liga, el Torneo y la Copa a partir de 2027.

Post de Gabriel Meluk con la citación de la asamblea extraordinaria de la Dimayor para tratar el tema de la repartición de los derechos de televisión - crédito X
Post de Gabriel Meluk con la citación de la asamblea extraordinaria de la Dimayor para tratar el tema de la repartición de los derechos de televisión - crédito X

Ante el comunicado conjunto de los clubes, la Dimayor se apuró a citar una asamblea extraordinaria. La citación para el miércoles 29 de julio a las 10:00 a. m. en el Salón Victoria del Hotel Dann Carlton de la ciudad de Bogotá fue compartida por el periodista Gabriel Meluk en sus redes sociales.

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Allí los temas a tratar son la elección de dos integrantes de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor, el estado actual de las negociaciones con Stats Sports Group Limited y los puntos 7 y 8 serán los más álgidos al tratarse de los derechos de televisión:

“7. Presentación del estado actual de la Invitación a presentar ofertas sobre Derechos Audiovisuales y Digitales de las competiciones de la DIMAYOR (2027-2030).

8. Apertura espacio para explorar métodos de distribución de ingresos por Derechos de Televisión entre los clubes Afiliados a la DIMAYOR".

Este es el comunicado en conjunto de los ocho clubes de la Dimayor por los derechos de televisión

Los derechos de televisión en Colombia son la mayor fuente de ingresos de los clubes del fútbol colombiano - crédito Colprensa - Henry Agudelo Cano.
Los derechos de televisión en Colombia son la mayor fuente de ingresos de los clubes del fútbol colombiano - crédito Colprensa - Henry Agudelo Cano.

“Los ocho clubes firmantes nos dirigimos, conjuntamente, a la opinión pública convencidos de que el fútbol profesional colombiano necesita un nuevo modelo de distribución de los ingresos derivados de los derechos de transmisión del campeonato. El modelo actual distribuye esos ingresos por partes iguales y no toma en cuenta el rendimiento deportivo, el nivel de inversión o la fidelidad de los hinchas. Esto ha limitado la capacidad del fútbol colombiano para mejorar su competitividad y potenciar el valor de su principal activo: el espectáculo deportivo. Por esa razón, consideramos que es necesario abrir una conversación seria, técnica y participativa sobre este modelo de distribución.

El crecimiento, atractivo y sostenibilidad de una liga dependen, en buena medida, de que los incentivos económicos estén alineados con el fortalecimiento de la competencia. Así lo han entendido otras ligas de la región que han avanzado hacia modelos de distribución que combinan la solidaridad entre clubes con reconocimientos al buen desempeño deportivo. Gracias a ello, han podido atraer más inversión, fortalecer sus instituciones y elevar el nivel de sus competiciones. Mientras tanto, nuestro campeonato enfrenta el reto de recuperar atractivo, fortalecer la competitividad y mejorar su posicionamiento regional. Por esa razón, consideramos indispensable revisar el modelo vigente y construir, entre todos los clubes, un sistema de distribución más objetivo y equilibrado, que preserve la sostenibilidad de todas las instituciones y, al mismo tiempo, premie el éxito deportivo, la inversión y la fidelidad de los hinchas.

Bajo esa premisa, durante los últimos meses, hemos promovido distintos espacios de diálogo y presentado distintas iniciativas encaminadas a abrir una discusión institucional sobre este asunto. Nuestra intención ha sido la de construir, en conjunto con todos los clubes, un modelo que recoja las distintas visiones y responda a las necesidades del fútbol colombiano. Por ello, consideramos que, antes de avanzar con un nuevo ciclo de comercialización de los derechos de transmisión, es necesario que exista una discusión transparente y participativa que permita definir un nuevo modelo de distribución que brinde seguridad, legitimidad y estabilidad a todas las partes involucradas. No se trata de beneficiar a unos pocos clubes, sino de fortalecer un campeonato que genere mayores oportunidades para todos; porque cuando la liga crece, crecen también las posibilidades de desarrollo para todos sus participantes.

En ese contexto, y mientras no tenga lugar esa discusión de fondo sobre el modelo de distribución, los firmantes no cederemos nuestros derechos intangibles y de imagen para un nuevo contrato de derechos de transmisión del fútbol profesional colombiano. En efecto, no podemos comprometer los principales activos comerciales de los clubes, sin que exista claridad sobre las reglas bajo las cuales se distribuyen los recursos que se generen. Esta decisión no busca afectar el normal desarrollo del campeonato, alterar la institucionalidad de lo DIMAYOR ni limitar el acceso de los aficionados a nuestro fútbol. Por el contrario, busca abrir una discusión que permita alcanzar un acuerdo capaz de fortalecer la liga, generar mayores incentivos para todos los clubes y ofrecer un mejor espectáculo a los millones de aficionados que merecen una liga cada vez más fuerte.

Finalmente, reiteramos nuestro compromiso con el fútbol colombiano y con sus instituciones. Con ese mismo espíritu, seguiremos participando con total disposición en los espacios de diálogo que permitan construir un acuerdo entre todos los clubes, convencidos de que solo mediante la construcción conjunta y técnica de un nuevo modelo de distribución será posible consolidar un campeonato más sólido, moderno y capaz de recuperar el protagonismo que merece en el continente".

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