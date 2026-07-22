Colombia

Congresistas del Centro Democrático radicaron proyecto de ley que prohíbe el acceso y uso de redes sociales a menores de 16 años

La iniciativa, radicada por Enrique Cabrales y Jesús Lorduy, plantea restringir el ingreso a plataformas como TikTok, Instagram, X y Facebook, y se sustenta en motivos de salud mental y seguridad

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Congresistas del Centro Democrático presentan proyecto de ley sobre redes sociales para menores de 16 años - crédito redes sociales

Los congresistas Enrique Cabrales y Jesús Lorduy, del Centro Democrático, radicaron un proyecto de ley que busca prohibir el acceso y uso de redes sociales a menores de 16 años, una iniciativa que, según sus autores, apunta a “una medida de protección de nuestros niños”.

Al explicar el alcance de la propuesta, uno de los promotores sostuvo que la decisión se tomó porque “no existían en Colombia los controles parentales completos y fuertes para proteger a nuestros hijos” y que por esa razón “presentamos el proyecto prohibiendo las redes sociales para menores de dieciséis años”.

Los congresistas aclararon que el articulado no pretende bloquear la conectividad general: “No estamos prohibiendo el Internet, quiero dejarlo claro”. Según su exposición, los menores podrían seguir usando la red “para verificar, para estudiar, para investigar, para diferentes cosas”.

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La restricción, indicaron, se enfocaría en plataformas específicas. “Las redes sociales como TikTok, Instagram, X, Facebook, entre otras, lo estamos prohibiendo porque necesitamos cuidar la salud mental de nuestros hijos”, dijo el vocero de la iniciativa.

Dos niños y una niña ven pantallas de móvil y tableta. Sobre ellos flotan notificaciones de redes sociales y a la derecha hay un símbolo de prohibición.
Menores de edad interactúan con teléfonos y una tableta mostrando notificaciones de redes sociales, con un gran círculo rojo de prohibición a la derecha - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su argumentación también incluyeron un componente de seguridad: “Nos hemos dado cuenta que están reclutando los grupos armados a nuestros hijos a través de redes sociales”.

Como soporte del diagnóstico, el congresista afirmó que “más de ocho millones de niños hoy son usuarios y consumen redes sociales” y que “se han vuelto adictos a las redes sociales”.

En esa misma línea, señaló que los menores “están entre 8 a 9 horas diarias pegados a una pantalla” y que ese tiempo desplaza actividades fuera de línea: “No están compartiendo con sus familiares, no están yendo a jugar”.

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El promotor del proyecto agregó que el problema se agrava por la falta de acompañamiento adulto: “Más de ocho millones de jóvenes en Colombia y con algo peor: el 70% sin supervisión”.

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