Los ocho equipos más grandes de la Liga BetPlay piden cambiar la forma como se distribuye el dinero de los derechos de TV: “Limita la capacidad del fútbol colombiano”

Los ocho equipos más grandes de la Liga BetPlay se mostraron en desacuerdo por la repartición del dinero en los derechos de transmisión-crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El 22 de julio de 2026, Independiente Medellín fue el primer equipo de los ocho históricos del fútbol profesional colombiano en pronunciarse en voz de protesta en contra de la repartición económica de los derechos de televisión.

A través de un comunicado de prensa que se dio a conocer en sus redes sociales, y a los cuales Millonarios FC, Atlético Nacional, América de Cali se sumaron, el “Poderoso de la Montaña” expresó su descontento por la situación.

El "Poderoso de la Montaña" fue el primero que dio a conocer su desacuerdo con lo ocurrido-crédito Independiente Medellín

La carta dirigida a la opinión pública comenzó con el planteamiento de una necesidad de replantear el dinero que reciben en materia de transmisión de televisión a los ocho históricos del fútbol colombiano, explicando que el actual modelo no toma en cuenta factores como el rendimiento deportivo, la cantidad de hinchas que tiene cada club y la inversión a las plantillas, comparados con los 28 equipos restantes que pertenecen al fútbol colombiano.

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“Los ocho clubes firmantes nos dirigimos, conjuntamente, a la opinión pública convencidos de que el fútbol profesional colombiano necesita un nuevo modelo de distribución de los ingresos derivados de los derechos de transmisión del campeonato. El modelo actual distribuye esos ingresos por partes iguales y no toma en cuenta el rendimiento deportivo, el nivel de inversión o la fidelidad de los hinchas. Esto ha limitado la capacidad del fútbol colombiano para mejorar su competitividad y potenciar el valor de su principal activo: el espectáculo deportivo. Por esa razón, consideramos que es necesario abrir una conversación seria, técnica y participativa sobre este modelo de distribución", dijeron.

Los azules se mostraron en voz de protesta a lo dicho por lo ocurrido-crédito Millonarios FC

Además confirmaron que, en tal caso de que el actual modelo de repartición de dinero de derechos de televisión no cambie, los ocho equipos no firmarán un nuevo acuerdo con el canal dueño de la transmisión de los partidos del fútbol profesional colombiano.

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“En ese contexto, y mientras no tenga lugar esa discusión de fondo sobre el modelo de distribución, los firmantes no cederemos nuestros derechos intangibles y de imagen para un nuevo contrato de derechos de transmisión del fútbol profesional colombiano. En efecto, no podemos comprometer los principales activos comerciales de los clubes, sin que exista claridad sobre las reglas bajo las cuales se distribuirán los recursos que se generen”, expresaron.

El cuadro Verdolaga fue otro de los clubes que se sumó a la protesta-crédito Atlético Nacional

Los ocho clubes grandes del fútbol profesional colombiano anunciaron el 22 de julio de 2026 que no cederán sus derechos de imagen, marca y otros activos intangibles para un nuevo contrato de televisión hasta que se reforme el modelo de reparto de esos ingresos, una decisión que presiona a la Dimayor en la antesala de un nuevo ciclo de comercialización y reabre la discusión sobre la competitividad de la liga.

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Con la firma de los ocho equipos históricos de la Liga BetPlay, se ratificó un acuerdo en común para no firmar un nuevo contrato de televisión debido a la repartición de derechos de TV-crédito Atlético Nacional

El punto central de su reclamo es que la liga avance hacia una discusión técnica y participativa para reemplazar el criterio puramente equitativo por otro que combine solidaridad institucional con reconocimiento al desempeño y al peso comercial de cada club.

Los "Escarlatas" también mostraron su voz de protesta por la repartición del dinero en los derechos de transmisión de TV -crédito América de Cali

La medida afecta la negociación de un nuevo contrato porque los ocho clubes resolvieron suspender la cesión de sus principales activos comerciales mientras no exista un debate transparente sobre las reglas de distribución. Entre esos activos mencionaron su marca, su escudo y sus derechos de imagen.

Los firmantes también señalaron que habían promovido espacios de diálogo ante la cercanía del nuevo ciclo de comercialización de las transmisiones, pero que todavía no existían consensos de fondo. Esa falta de acuerdo fue presentada como el motivo inmediato de la decisión conjunta.

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Los "Escarlatas" también mostraron su voz de protesta por la repartición del dinero en los derechos de transmisión de TV -crédito América de Cali

Los ocho clubes aclararon que su postura no pretende alterar el desarrollo normal del campeonato, desconocer a la Dimayor ni perjudicar el acceso de los aficionados al fútbol colombiano. Su mensaje buscó separar la presión contractual de una eventual ruptura institucional o deportiva.

La explicación política del movimiento aparece en el mismo documento: los equipos dijeron que buscan abrir una discusión con garantías de transparencia, legitimidad y estabilidad a largo plazo. La meta declarada es que el torneo nacional recupere protagonismo en el continente.

El vigente campeón del fútbol colombiano también se mostró en desacuerdo con el anuncio de la repartición de los derechos de TV-crédito Junior

La decisión conjunta quedó expuesta públicamente el22 de julio de 2026 y convirtió el debate por los derechos de televisión en el eje inmediato de la gobernanza del fútbol colombiano, con un choque abierto entre el principio de reparto igualitario y la exigencia de un esquema que reconozca rendimiento, inversión y fidelidad de las hinchadas.

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El vigente campeón del fútbol colombiano también se mostró en desacuerdo con el anuncio de la repartición de los derechos de TV-crédito Junior

La Dimayor abrió el proceso para adjudicar los derechos de televisión y digitales del fútbol profesional colombiano

El presidente del ente rector del fútbol profesional colombiano expresó la intención de que la Liga BetPlay pueda ser consumida con facilidad por los aficionados al balompié en el país, acorde con las tendencias digitales - crédito Dimayor

La Dimayor abrió el 30 de abril de 2026 una invitación privada para adjudicar los derechos audiovisuales y digitales del fútbol profesional colombiano entre 2027 y 2030, en una negociación que definirá cómo se verá el torneo en los próximos años y que llega en medio de una disputa entre clubes por el reparto de los ingresos de televisión.

La entidad informó que el proceso está dirigido a medios de comunicación y plataformas digitales, que recibirán la invitación de manera directa. Otros interesados podrán postularse por medio del correo oficial de la organización y deberán presentar la documentación exigida, además de firmar un acuerdo de confidencialidad.

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Según la División Mayor del Fútbol Colombiano, la meta es fortalecer la proyección internacional del fútbol local y mejorar la experiencia de los espectadores. El anuncio se conoció en la tarde del jueves, cuando el organismo comunicó el inicio formal de la búsqueda del nuevo socio para el ciclo 2027-2030.

El presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, planteó el proceso como una adaptación a los cambios en el consumo deportivo. En un video difundido por los canales oficiales de la entidad, sostuvo:

“Estamos en un momento de transformación real: nuevas audiencias, nuevas plataformas, nuevas formas de vivir el deporte. Y desde la Dimayor queremos estar a la altura de este contexto, buscando abordar de la mejor manera las nuevas dinámicas del consumo deportivo para el beneficio de todo el ecosistema del fútbol colombiano”.

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Zuluaga también definió el perfil del eventual adjudicatario con una idea más amplia que la de un simple transmisor.

“Queremos que traigan sus mejores ideas, su innovación y su visión para llevar este espectáculo a más personas, a más lugares y de formas que todavía no imaginamos. No buscamos un operador, buscamos un socio estratégico que quiera construir el futuro con nosotros”.

La apertura del proceso ocurre después de meses de versiones sobre el futuro de los derechos de transmisión y de un conflicto interno por la forma en que se distribuye ese dinero. El debate se arrastra desde 2025 y enfrenta a los clubes con mayor audiencia con los que respaldan mantener el esquema actual.

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El pódcast Historias Secretas reveló en octubre de 2025 que Win Sports puso sobre la mesa una oferta de USD 70 millones para renovar su exclusividad. Esa posibilidad convivió con otras fórmulas que fueron tomando fuerza en el debate público sin consolidarse.

Una de ellas fue la creación de una aplicación propia y exclusiva de la Dimayor para transmitir el fútbol colombiano, en un modelo similar al League Pass que usan la NBA y la NFL en Estados Unidos. La producción estaría a cargo de Media Pro, dirigida por el antiguo fundador de Win Sports, Mauricio Correa, aunque el realizador del pódcast Alejandro Pino Calad afirmó que “esa idea se cayó”.

También se especuló con una venta exclusiva a una plataforma de streaming, impulsada por el creciente interés de estas compañías por los eventos deportivos. Esa alternativa tampoco avanzó, porque el interés de esos actores no habría sido suficiente por ahora.