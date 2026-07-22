EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay 2026

La Liga BetPlay iniciará la última semana de julio y en principio terminaría la primera semana de diciembre - crédito Dimayor

Bienvenidos al minuto a minuto en donde podrán enterarse de todas las novedades del mercado de transferencias en el fútbol colombiano. El campeonato iniciará el viernes 24 de julio con los partidos de Llaneros vs. Pereira y Deportivo Cali vs. Jaguares.

En las últimas horas, Stiven Barreiro llegó a la ciudad de Bogotá para firmar por Millonarios, mientras que otros clubes iniciaron oficialmente su temporada con los partidos de Copa Colombia 2026.