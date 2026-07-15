Carlos Carrillo le pidió a Gustavo Petro no celebrar fallo en caso de Daniel Quintero: “Le hace daño a su legado y al futuro del Pacto Histórico”

Carlos Carrillo advirtió a Gustavo Petro por respaldo público a Daniel Quintero - crédito @CarlosCarrilloA/X

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, celebró en su cuenta de X el reciente fallo judicial que anuló la imputación de cargos contra el exalcalde de Medellín y superintendente de Salud, Daniel Quintero por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción en caso Aguas Vivas.

Según Petro, este veredicto representa “un acto valiente de la justicia” en un contexto que calificó como “una dictadura manejada por Fico”, en referencia al actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

De acuerdo con la intervención del mandatario, la decisión judicial se produjo tras lo que denominó “un estropicio de los fiscales” que, a su juicio, habrían actuado por instrucciones políticas.

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“Le ordenaron que usted estuviera preso, así como han ordenado conmigo”, sostuvo Petro, señalando que Quintero representa la oposición en el ámbito local.

El presidente agregó que dispone de información sobre el presunto uso de fondos públicos provenientes de Antioquia y Medellín que, según sus palabras, se habrían mezclado con recursos ilícitos y narcotráfico.

El pronunciamiento del presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, lo hizo a través del Consejo de Ministros que se realizó el martes 14 de julio de 2026 - crédito Presidencia

“Tengo todos los nombres de las empresas, lugares de las cuentas de lavado de activos”, afirmó. Petro sugirió que estos fondos habrían financiado campañas de desprestigio en redes sociales contra él y Daniel Quintero.

El mandatario detalló que requiere la visita de una persona de confianza para corroborar ciertos datos antes de divulgar la información completa.

En sus palabras, “es cierto que dineros públicos de Antioquia y Medellín se juntaron con dineros de los lavadores de oro”, aunque aclaró que mantiene dudas que espera resolver en breve.

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Tras lo anterior, la reacción de Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), no tardó en llegar. Desde la misma red social, Carrillo enfatizó que el fallo no constituye una absolución para Quintero.

“Nadie ha declarado inocente a Daniel Quintero, lo que presentan como un triunfo jurídico es una leguleyada de forma”, escribió. Carrillo instó al presidente a no respaldar públicamente al exalcalde.

“Presidente Petro, deje de meter las manos al fuego por ese personaje, le hace daño a su legado y al futuro del Pacto Histórico”, expresó.

Carlos Carrillo cuestionó apoyo de Gustavo Petro a Daniel Quintero tras decisión judicial - crédito @CarlosCarrilloA/X

Esta fue la reacción de Daniel Quintero al fallo que anuló imputación de cargos en su contra

El Juzgado 22 Penal del Circuito de Conocimiento de Antioquia anuló la imputación de cargos en contra de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y actual superintendente Nacional de Salud, dentro del proceso conocido como Aguas Vivas.

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La decisión judicial detuvo la acusación que la Fiscalía General de la Nación había presentado por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción.

El caso se originó a raíz de una investigación formal sobre la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín, que supuestamente permitió la restitución irregular de un lote denominado Aguas Vivas.

De acuerdo con el expediente, la Fiscalía señaló a Quintero y a varios exfuncionarios municipales por presunta participación en la maniobra.

Según informó la Fiscalía, existían “elementos materiales probatorios” que mostraban que, entre febrero de 2020 y mayo de 2023, los investigados habrían intentado beneficiar económicamente a particulares mediante la transformación de la figura de cesión gratuita del bien por una compraventa, con el objetivo de desembolsarles 40.509.311.965 pesos, suma correspondiente al valor del predio.

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Daniel Quintero denunció persecución política tras fallo a su favor y reveló nueva fundación - crédito @QuinteroCalle/X

Entre los beneficiarios señalados se encuentran Juan Diego de Jesús Moreno Barón, José Fernando Rueda Salazar y Juan Manuel Villegas Márquez.

El juzgado determinó que la imputación carecía de “precisión” en la descripción de los hechos jurídicamente relevantes y consideró que la Fiscalía no aportó claridad suficiente respecto a los elementos constitutivos de los delitos atribuidos.

Al enterarse de la noticia, Daniel Quintero, celebró en X la anulación del proceso por el caso Aguas Vivas. “Se hizo justicia”, escribió.

Quintero aseguró que fue “perseguido por Fico y una Fiscalía politizada”, señalando que la intención era apartarlo de una posible candidatura presidencial y beneficiar al hoy presidente electo Abelardo de la Espriella.

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Anunció que solicitará protección a la Comisión Interamericana de DDHH para él y su entorno, y que impulsará la Fundación Perseguidos Políticos, destinada a quienes sufren persecución por motivos políticos. “Lo mismo le harán a Petro y a muchos ministros”, advirtió.