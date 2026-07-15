La historia de la obsesión que terminó en el feminicidio de Rosa Mayerly Olaya en un Homecenter en Soacha: el agresor la acosaba sin tener relación previa

Los hechos quedaron registrados en las cámaras de seguridad del establecimiento comercial - crédito @PasaenBogota/X

La difusión del video del ataque contra Rosa Mayerly Olaya en un Homecenter de Soacha volvió a poner en primer plano un caso de feminicidio que ya derivó en la captura del presunto agresor, su envío a prisión y nuevas preguntas sobre la respuesta institucional frente a un hostigamiento que, según la Fiscalía, ya había obligado a pedir acompañamiento policial para la víctima antes del crimen.

Las imágenes de seguridad, divulgadas en redes sociales muestran que el atacante se acercó a la trabajadora dentro del establecimiento del centro comercial Mercurio, al parecer con la intención de hablar con ella y apartarla del resto de personas. Segundos después comenzó la agresión con arma blanca delante de clientes y empleados.

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En la grabación también se ve a un ciudadano que corre hacia el agresor para intentar frenarlo. Lo golpea y trata de separarlo de la víctima, pero no consigue detener el ataque; luego otras personas auxilian a la mujer mientras el señalado responsable intenta salir del almacén.

La Fiscalía sostiene que hubo acoso previo y rechazo sentimental

- crédito Capturas de Pantalla X

La respuesta central del caso es esta: la Fiscalía General de la Nación identificó al procesado como Óscar Giovanny Marulanda, de 45 años, y le imputó el delito de feminicidio agravado por la muerte de Rosa Mayerly Olaya Coronado, atacada el domingo 12 de julio de 2026 mientras cumplía su jornada laboral en Soacha. El hombre no aceptó los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

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Según la investigación del ente acusador, Marulanda conoció a la víctima en febrero de 2026 en el lugar donde ella trabajaba desde hacía cinco años. Después de manifestarle su interés en iniciar una relación sentimental y recibir una negativa, habría comenzado un asedio constante.

La Fiscalía expuso en audiencias que la Policía Nacional acompañó a la mujer en al menos dos oportunidades desde su lugar de trabajo hasta su vivienda por la preocupación que generaba la situación. También documentó que el 10 de mayo y el 5 de junio el hoy procesado habría llegado a la vivienda de la madre y del excompañero sentimental de la víctima para buscarla e intimidarla.

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La acusación sostiene que ese patrón terminó cuando ingresó al almacén y la atacó con un cuchillo, causándole cuatro heridas de gravedad. Aunque Rosa Mayerly fue trasladada a un centro asistencial, murió por la gravedad de las lesiones.

Los investigadores registraron que el 12 de junio el sospechoso entró al comercio donde ella trabajaba y la agredió; la atención de urgencia no evitó el fallecimiento por la gravedad de las lesiones - crédito Fiscalía General de la Nación

Una de las precisiones que dejaron las autoridades y la familia es que el agresor no era expareja sentimental de la víctima. Esa versión circuló en las primeras horas posteriores al crimen, pero luego fue desmentida.

Maira Yulieth Caballero, hermana de la víctima, dijo a Noticias RCN: “No era su expareja, era un hombre que la pretendía, la acosaba, la seguía, mantenía detrás de ella. Al ver que hubo un ‘no’ como respuesta, obsesionado con ella, llegó a donde ella trabajaba y fue lo que hizo, la mató”.

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Según una investigación citada por Blu Radio, clientes y trabajadores del almacén retuvieron al presunto agresor inmediatamente después del ataque. Esa reacción permitió la llegada de la Policía y la formalización de la captura en flagrancia.

Homecenter negó vínculo laboral del agresor y anunció acompañamiento

Horas después de los hechos, Homecenter emitió un comunicado en el que confirmó que Rosa Mayerly hacía parte de su equipo de colaboradores y aseguró que el agresor no tenía ningún vínculo con la compañía. La empresa indicó que activó sus protocolos de atención y emergencia, brindó primeros auxilios y coordinó el traslado de la víctima a un centro asistencial.

Homecenter expresó sus condolencias, rechazó el crimen y aseguró que brinda acompañamiento a la familia mientras colabora con las autoridades. - crédito Homecenter

La compañía señaló en su pronunciamiento: “Homecenter lamenta informar de un feminicidio ocurrido en una de nuestras tiendas en la tarde de este domingo cuya víctima es una de nuestras colaboradoras y cuyo agresor es una persona que no tiene ningún vínculo con nuestra compañía”.

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La empresa también informó que dará acompañamiento humano, psicológico y social a los familiares y compañeros de trabajo de la víctima, y que colabora con las autoridades judiciales. En otro de los apartes expresó: “Expresamos nuestra solidaridad y sentidas condolencias a su familia y equipo de trabajo”.

Tras el crimen, la Alcaldía de Soacha anunció acompañamiento integral para la familia a través de la Secretaría de Desarrollo Social y seguimiento al proceso judicial. La concejala de Bogotá Heidy Sánchez escribió en X: “Con profunda indignación rechazamos el feminicidio de Rosa Mayerly Olaya, asesinada mientras trabajaba en un Homecenter de Soacha. Las mujeres siguen siendo asesinadas por el hecho de ser mujeres, incluso en espacios donde deberían sentirse protegidas”.

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El municipio de Soacha concentra un alto porcentaje de denuncias por violencia basada en género - crédito Secretaría de la mujer y equidad de género Cundinamarca / X

La familia confirmó además los actos fúnebres. La velación se realiza en la Funeraria Los Olivos de Soacha y las exequias están previstas para el jueves 16 de julio de 2026 a las 1:00 p. m. en la Parroquia San Bernardino, antes del traslado al Cementerio Campos de Cristo para la inhumación.

De acuerdo con cifras oficiales citadas en una publicación previa, Soacha concentró el 32% de los feminicidios de Cundinamarca y cerró 2025 con 2.416 casos de violencia intrafamiliar. El gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey Ángel también informó que en el municipio se registran más de 18.000 casos de violencia contra las mujeres o la población Lgbtiq+.

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