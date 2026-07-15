El expresidente Iván Duque ocupará un nuevo cargo: no es en el Gobierno De la Espriella

Iván Duque fue nombrado consejero independiente de Metro Bank desde el 1 de julio de 2026 y se incorporará a la junta del banco controlado por Jaime Gilinski en Londres - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Iván Duque fue nombrado consejero independiente de Metro Bank a partir del 1 de julio de 2026, una decisión que lo ubica en la junta del banco controlado por Jaime Gilinski en Londres y lo aleja de las versiones que lo situaban en un eventual papel dentro del gobierno de Abelardo de la Espriella.

La entidad llega a ese nombramiento después de cerrar 2025 con ganancias antes de impuestos por USD 113,7 millones, su primera cifra positiva en seis años y la más alta de su historia.

El banco también proyecta triplicar sus beneficios para 2028, tras una reestructuración enfocada en reducción de costos y en el negocio con micro, pequeñas y medianas empresas.

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Según el anuncio corporativo, Duque ocupará la vacante que dejó Nicholas Winsor tras su jubilación. En la misma decisión, Metro Bank Holdings PLC incorporó además al español Jacobo Gómez Domecq como consejero independiente.

Iván Duque ocupará en Metro Bank, entidad perteneciente a Jaime Gilinski Bacal, la vacante que dejó Nicholas Winsor tras su jubilación, mientras Jacobo Gómez Domecq también fue incorporado como consejero independiente - crédito Mariano Vimos/Colprensa/Grupo Nutresa

El expresidente colombiano compartirá la mesa directiva con Jaime Gilinski y con Dorita Gilinski, que ya forman parte del consejo. El empresario caleño posee una participación mayoritaria de 52,87% en la entidad financiera con sede en Londres.

Ese control se consolidó en el segundo semestre de 2023, cuando Gilinski pasó de tener el 9,2% del banco a convertirse en su principal accionista tras una inversión de USD 124,6 millones. Desde entonces, la institución atravesó un proceso de reestructuración bajo la dirección ejecutiva de Daniel Frumkin.

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Robert Sharpe, presidente de la entidad, explicó la llegada de los nuevos directores con una valoración centrada en sus perfiles: “Estoy encantado de dar la bienvenida a Iván y Jacobo a Metro Bank. La amplia experiencia de Iván en sostenibilidad medioambiental global y gobernanza, junto con la destacada especialización de Jacobo en servicios financieros, enriquecerán los debates del Consejo y aportarán nuevas perspectivas”, dijo en declaraciones citadas por Halcones y Palomas.

En la información publicada por el banco, Duque aparece además como exasesor principal de Colombia ante el Consejo de Administración del Banco Interamericano de Desarrollo. La entidad también destaca que hoy integra consejos asesores en sostenibilidad, acción climática, desarrollo internacional y análisis geopolítico.

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Entre esos cargos figuran espacios en McKinsey, Conservation International, la Fundación Fifa, Global Campaign for Nature, Laurel Strategies, E-Ledgers y la iniciativa Science Based Targets. También es presentado como cofundador de Innovation for Development Foundation.

La relación entre Duque y el Grupo Gilinski se remonta a su presidencia

La relación entre Iván Duque y el Grupo Gilinski se remonta a su presidencia, en medio de las OPA sobre empresas del Grupo Empresarial Antioqueño y de cuestionamientos al gobierno - crédito Gastón Taylor/Infobae Argentina

La cercanía entre Duque y el Grupo Gilinski tiene antecedentes en su mandato entre 2018 y 2022. Desde noviembre de 2021, el conglomerado de la familia inició una serie de Ofertas Públicas de Adquisición para tomar el control de compañías del Grupo Empresarial Antioqueño, entre ellas Nutresa.

Durante ese proceso, Duque y Gilinski coincidieron en los Emiratos Árabes Unidos en el plano de una delegación empresarial para la Expo Dubái. Una vez terminadas las adquisiciones, personas cercanas a su gobierno pasaron a integrar juntas directivas controladas por el grupo empresarial, según reportó el medio citado.

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En ese momento, críticos y observadores cuestionaron la actuación del gobierno frente a las OPA y señalaron un presunto favorecimiento a los intereses de los Gilinski.

También se mencionan investigaciones periodísticas de Daniel Coronell sobre el papel de autoridades regulatorias de la época, como Jorge Castaño en la Superintendencia Financiera y Andrés Barreto en la Superintendencia de Industria y Comercio.

Hoy, además, Duque mantiene un vínculo con el grupo como columnista habitual de Semana, medio dirigido por Gabriel Gilinski, hijo del empresario. Esa relación se suma al nuevo reencuentro de ambos en el plano corporativo, ahora dentro de la junta del banco londinense.

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Metro Bank busca crecer con pymes y nuevos productos hipotecarios

Metro Bank opera con 78 sucursales en el Reino Unido y lanzó una nueva hipoteca para compradores primerizos con apoyo familiar de entre el 95% y el 100% del valor de la vivienda - crédito Hannah McKay/Reuters

El banco ofrece servicios para empresas, comercio y pymes, además de hipotecas especializadas, banca minorista y banca privada. Su operación se apoya en una red de 78 sucursales en el Reino Unido, atención telefónica desde centros locales y banca digital por aplicación móvil y en línea.

Según la información corporativa, parte de la estrategia de crecimiento se concentra en las micro, pequeñas y medianas empresas. Frumkin atribuyó a ese segmento una porción central del impulso reciente de la entidad y de su apuesta por ampliar beneficios hacia 2028.

En los últimos días, la institución también lanzó una nueva hipoteca para compradores primerizos con apoyo familiar que permite obtener préstamos de entre el 95% y el 100% del valor de la vivienda.

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El producto está dirigido a esquemas de prestatarios conjuntos y propietarios únicos, en los que un familiar directo puede respaldar financieramente la operación sin figurar en las escrituras.

En esa modalidad, tanto el prestatario como el codeudor asumen responsabilidad por los pagos, aunque los derechos sobre la propiedad quedan en cabeza del comprador. El banco precisó que ambas partes estarán sujetas a análisis de solvencia más exhaustivos para determinar si el producto es adecuado.