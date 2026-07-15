Colombia

Este es el listado de países que exigen a los colombianos seguro médico de viaje como requisito en 2026

No tener este seguro puede generar deudas millonarias para los turistas si sufren un accidente o una enfermedad en el extranjero

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Un formulario de seguro médico de viaje, un bolígrafo, un pasaporte colombiano de color café, una tarjeta de crédito amarilla y un documento de viaje azul.
La mayoría de países no exigen el seguro para ingresar, pero no se hacen cargo de las deudas médicas de los extranjeros - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar un viaje internacional implica mucho más que comprar tiquetes y hacer maletas. Quienes salen de Colombia deben revisar en detalle los requisitos migratorios del destino, ya que estos varían según la nacionalidad, el motivo del viaje y la duración de la estadía.

Un aspecto que genera constantes preguntas es la obligación de contar con seguro médico o de viaje, indispensable en varios países y motivo de inadmisión si falta al llegar.

No existe un estándar global en cuanto a la exigencia de seguro médico. Mientras algunos destinos lo piden a todos los visitantes, otros lo exigen solo para quienes tramitan visa o planean estadías largas. Por esto, consultar fuentes oficiales antes de cualquier viaje internacional es la principal recomendación de la Cancillería de Colombia.

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Países donde el seguro es obligatorio para colombianos

En Cuba, la presentación de un seguro médico válido es un requisito desde 2010. Las autoridades pueden solicitar la póliza, impresa o digital, al pasar migración y, si no cumple los parámetros, obligan a adquirir una local en el aeropuerto, lo que implica costos más altos.

El seguro debe cubrir gastos médicos, hospitalización y repatriación. Además, dada la escasez de medicamentos en la isla, conviene que incluya cobertura farmacéutica y evacuación médica.

Rusia exige seguro médico obligatorio como parte del proceso de solicitud de visa, con una cobertura mínima de 30.000 euros. Bielorrusia y otros países de la ex Unión Soviética tienen políticas similares, incluyendo Uzbekistán. En estos lugares, la barrera idiomática puede complicar cualquier emergencia, por lo que contar con asistencia profesional en español es una ventaja clave.

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Irán y Argelia también solicitan seguro médico de viaje, especialmente para quienes gestionan visa. Si la póliza presentada no cumple las condiciones, es necesario contratar una aceptada localmente al ingresar.

El espacio Schengen, formado por la mayoría de los países de la Unión Europea, demanda seguro médico únicamente cuando es necesario tramitar visa, por ejemplo, para estadías superiores a 90 días, estudios o trabajo.

La póliza debe cubrir, al menos, 30.000 euros en gastos médicos y repatriación. Para visitas turísticas de hasta 90 días, los colombianos no están obligados a presentarlo, aunque las autoridades recomiendan llevarlo para evitar asumir todos los costos de una emergencia.

En Emiratos Árabes Unidos, desde 2023, el seguro médico es requisito para todos los visitantes que soliciten visa. Dubai es uno de los destinos donde la atención médica privada resulta extremadamente cara; una consulta de urgencia puede superar los USD 500, y una hospitalización varios miles de dólares.

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