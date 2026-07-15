Las secretarías del Senado y la Cámara de Representantes también están en juego: estos son los candidatos

- crédito Cristian Bayona/Colprensa

El 20 de julio de 2026 será la instalación del nuevo Congreso de la República, lo que marcará el inicio del periodo 2026 - 2030.

Ese día se posesionarán 103 senadores y 188 representantes a la Cámara, en una sesión encabezada por el presidente saliente Gustavo Petro, quien dará su última intervención ante la rama legislativa.

Para la jornada, se tiene prevista la elección de las mesas directivas de Senado y Cámara para el primer año del periodo legislativo. Allí no solo se escogerán a los congresistas que estarán en la Presidencia y Vicepresidencias, sino que también se definirán a los secretarios y subsecretarios de ambas corporaciones.

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Secretaría del Senado

De acuerdo con la convocatoria del Senado, la lista divulgada el 12 de junio corresponde a los aspirantes admitidos para cargos de elección como secretario general, subsecretario general, secretarios de comisiones constitucionales permanentes, secretarios de comisiones legales y especiales, y coordinadores de esas instancias.

Dentro de ese grupo, uno de los nombres con mayor visibilidad es el del actual secretario general del Senado, Diego Alejandro González.

El funcionario obtuvo ese puesto en 2024, tras la designación de Gregorio Eljach como procurador general, y ahora deberá someter su continuidad a una nueva decisión de la plenaria.

Además de González, la lista la complementan Wilson García Montañez, Nelson Linares Zárate, Lucio Muñoz Meneses, Gonzalo Pinzón Pinzón, Diego Rodríguez Agudelo y Ana Romero Aranzu.

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La Secretaría General del Senado es uno de los cargos con mejor remuneración, ya que supera los 53 millones de pesos mensuales. Dentro de sus funciones, según lo estipulado en la Ley 5 de 1992 (Reglamento del Congreso), tiene a su cargo la operatividad cotidiana de la corporación y el manejo del presupuesto destinado al Legislativo, un factor que explica el interés constante de los partidos políticos por esa oficina.

El listado también contempla los aspirantes para ocupar las siete comisiones constitucionales, así como las comisiones legales y de vigilancia en el Senado.

Secretaría de la Cámara de Representantes

Entre tanto, para ocupar la secretaría general de la Cámara de Representantes hay un listado de 84 aspirantes para ocupar dicho cargo que ostenta actualmente Jaime Luis Lacouture desde 2022.

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Aunque en el listado final aparece el nombre del actual funcionario, fuentes cercanas a los partidos políticos declararon a Caracol Radio que los acuerdos previos entre bancadas podrían dejarlo fuera de la contienda.

Además de Lacouture, otros nombres que se contemplan en el listado son Ángela Vergara,Álvaro Rueda,Pedro Suárez Vacca,Fernando Niño,Norman Bañol Jairo Humberto Cristo y Eli Schnaider Brener.

La disputa no se agota en las plenarias. En las siete comisiones constitucionales también se registran aspiraciones de congresistas que terminan su periodo, entre ellos Ingrid Aguirre, Modesto Aguilera, Mary Anne Perdomo, Juan Manuel Cortés, Sandra Aristizábal, Álvaro Londoño, Luz Ayda Pastrana, Andrés Felipe Jiménez y Leonardo Rico.

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En esas listas, según informó Blu Radio, también aparece Óscar Mauricio Carmona Celis, actual vicepresidente de Negocios de Fiduprevisora y cercano al expresidente de esa entidad John Mauricio Marín. La publicación vinculó ese nombre al contexto de las presuntas irregularidades en la implementación del modelo de salud para el magisterio.

Igualmente, aparece Diana Marcela Morales Rojas, que se desempeña como ministra de Comercio, Industria y Turismo, y que pretende llegar a la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes, en reemplazo de John Abiud Ramírez Barrientos. La funcionaria ya había trabajado en esa corporación como secretaria de la Comisión Cuarta, de acuerdo con el medio citado.

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