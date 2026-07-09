La historia de los Ghetto Kids de Uganda, que bailarán con Shakira en la final del Mundial FIFA 2026

La cantante busca que niños de todo el mundo compartan el escenario con ella en el primer show de medio tiempo de una final de la Copa Mundial - crédito @ghettokids_tfug/ Instagram

Los Triplets Ghetto Kids, el grupo de niños bailarines de un orfanato en Kampala, Uganda, llegarán el 19 de julio de 2026 al MetLife Stadium, de Nueva Jersey, en Estados Unidos, para compartir escenario con Shakira en la ceremonia de clausura del Mundial 2026.

Lo que empezó como un video grabado en las calles del barrio de Katwe llegará, en cuestión de semanas, a una audiencia estimada en más de mil millones de personas.

La historia del grupo inició en 2007, cuando Dauda Kavuma, matemático de profesión y huérfano él mismo, comenzó a recoger niños de la calle en Kampala para darles techo, comida y educación.

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Un extraño había financiado su propia escolarización años atrás, y Kavuma se prometió hacer lo mismo por otros. En 2013 la iniciativa se formalizó como organización no gubernamental bajo el nombre Triplets Ghetto Kids, nombre que sus voceros explican así: “‘Trillizos’, que para nosotros significa la unión de música, danza y teatro”.

Tras confirmar la participación de Ghetto Kids de Uganda en la final del Mundial 2026, Shakira invitó a niños de todo el mundo a enviar sus videos bailando “Dai Dai” para unirse a su show de medio tiempo. “Quiero que este sea un momento especial para todos ustedes, algo inolvidable”, expresó la cantante en sus redes - crédito Shakira

Kavuma notó pronto que los niños bailaban con una habilidad inusual y que el baile podía ser, además de una fuente de alegría, un camino hacia la sostenibilidad. El quiebre llegó en 2014, cuando el cantante ugandés Eddy Kenzo los invitó a aparecer en el video de su canción Sitya Loss.

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El clip se extendió por África y colocó a los niños de Katwe en el mapa digital. Ese mismo año, la tragedia golpeó al grupo: Alex Ssempijja, uno de los niños del video, falleció en un accidente de bicicleta el 30 de noviembre de 2015, una pérdida que generó una ola de solidaridad internacional hacia la fundación.

La proyección global se consolidó en 2017 con una rutina a Marimba Rija, del músico angoleño Dotorado Pro, coreografiada por Sherrie Silver, que acumuló 25 millones de reproducciones.

Ese año también apareció su colaboración con French Montana en el video de Unforgettable, que los introdujo al mercado estadounidense. “Tenemos niños de la primera generación de artistas, que actuaron en el video Unforgettable, de French Montana, que ahora están en la universidad estudiando y trabajando”, señaló Kavuma a Semana.

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La colombiana anunció a los pequeños bailarines que la acomaparán en la final del Mundial 2026 - crédito Prensa de Shakira

El salto definitivo a la audiencia europea ocurrió el 15 de abril de 2023, en Britain’s Got Talent. El coreógrafo italiano Bruno Tonioli presionó el Golden Buzzer mientras la presentación aún estaba en curso, algo que no había sucedido en ninguna de las 15 temporadas anteriores del programa. El grupo avanzó directo a las instancias finales del concurso, aunque no se llevó el título.

La actuación, sin embargo, multiplicó su base de seguidores de forma inmediata. Hoy la organización atiende a 60 niños de entre 3 y 18 años, no todos bailarines.

“Tenemos niños que no bailan. Tenemos 20 artistas bailarines en este momento”, precisó Kavuma. Entre los más reconocidos del elenco actual están Segirinya Madwanah y Ashley Kavuma, ambos de 15 años; Muyanja Akram, de 16, y Kapeera, presentado públicamente en marzo de 2026.

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La invitación de Shakira llegó el 19 de mayo de 2026, a través de un video en el que la artista barranquillera explicó que había visto coreografías improvisadas de los niños a Dai Dai, la canción oficial del Mundial que grabó junto al nigeriano Burna Boy. La reacción de los niños al enterarse inundó las redes sociales: publicaron un video con el texto “La reina Shakira ha confirmado nuestro sueño. Gracias, Dios”.

El videoclip de la canción fue bien recibido por los fanáticos del fútbol - crédito Prensa de Shakira

Kavuma aclaró a medios ugandeses que la participación no fue resultado de una contratación directa, sino de una petición que ellos mismos formularon. “Grabamos un video y se lo enviamos con la solicitud de actuar con ella en la final del Mundial. Estamos agradecidos de que haya aceptado nuestra petición”, dijo.

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Desde entonces circularon imágenes de Shakira con los niños en Miami, donde se realizaron los ensayos. “Las fotografías y videos fueron grabados en Miami, Estados Unidos”, confirmó el equipo de la fundación.

Desde el Ghetto Kids Management explicaron a Semana que el talento de los niños es, en gran medida, innato. “Algunas veces contratamos coreógrafos para las actuaciones, pero para los videos de baile, la mayoría de ellos son movimientos de baile naturales de los niños”.

Esa naturalidad, combinada con el respaldo institucional de la fundación, es lo que ha permitido que el grupo acumule más de 9,3 millones de seguidores en Instagram y mantenga una presencia constante en YouTube, la única plataforma que les genera ingresos directos.

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El video recorre escenarios emblemáticos como el Ángel de la Independencia en Ciudad de México, paisajes africanos con el baobab y favelas sudamericanas - crédito captura de pantalla Shakira/ Youtube

La situación financiera de la organización ilustra las limitaciones tecnológicas que enfrenta Uganda. Instagram no habilita el pago por visualizaciones de reels en ese país, y TikTok no distribuye ingresos a ningún creador de África Oriental.

“Estamos utilizando la danza para cubrir las necesidades básicas de todos los niños de la fundación a través de donaciones de personas generosas y de los videos de YouTube que subimos”, explicó Kavuma. La apelación a sus seguidores es directa: “Únicamente recibimos apoyo financiero de YouTube cuando subimos videos. No podemos monetizar en nuestro país por TikTok e Instagram. Les solicitamos amablemente a nuestros fanáticos que nos apoyen suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, compartiendo nuestros videos y donándonos porque necesitamos ayuda con los útiles y las tarifas escolares”.

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