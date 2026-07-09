Ministerio de Transporte anunció millonarios subsidios para los taxistas: estos son los requisitos y hasta cupando pueden aplicar

El Ministerio de Transporte abrió una nueva convocatoria del Fopat para cambiar taxis amarillos por taxis eléctricos verdes en Colombia - crédito Colprensa

El Ministerio de Transporte abrió una nueva convocatoria del Fopat para que propietarios de hasta tres taxis cambien sus vehículos amarillos por unidades verdes 100% eléctricas, una medida que apunta a modificar una señal histórica del transporte público en Colombia y que se inscribe en la meta oficial de superar los 54.000 taxis eléctricos en circulación para 2036.

La segunda convocatoria estará disponible hasta el 31 de julio de 2026, o hasta que se agoten los recursos destinados para este beneficio.

El programa contempla apoyos de hasta $34,5 millones para adquirir el nuevo vehículo y un incentivo adicional de $7,5 millones para los taxis con 20 años o más desde su matrícula inicial.

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La cartera explicó en redes sociales que el beneficio hace parte de una estrategia para una movilidad “más digna, económica y limpia”. El subsidio para el vehículo se gira directamente al concesionario, mientras que el apoyo para recarga residencial se paga al proveedor e instalador del cargador.

Los propietarios de hasta tres taxis pueden postularse si sus vehículos tienen más de 10 años, están activos en el Runt y cuentan con documentación vigente - crédito Ministerio de Transporte

La convocatoria está dirigida a propietarios, personas naturales o jurídicas, de uno a tres taxis matriculados en cualquier municipio del país.

El vehículo usado debe tener 10 años o más desde la matrícula, estar activo en el Runt, contar con Soat y revisión técnico-mecánica vigentes, no tener gravámenes ni limitaciones y haber tenido tarjeta de operación durante un año continuo dentro de los últimos cinco años.

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El Ministerio de Transporte advirtió que las postulaciones que no cumplan con las condiciones serán rechazadas durante la verificación. También indicó que los interesados deben revisar y cumplir todos los requisitos fijados en la Resolución 20253040045925.

Los taxis con entre 10 y menos de 20 años de antigüedad podrán obtener hasta $34,5 millones o el 30% del valor comercial del taxi eléctrico, lo que sea menor; los de 20 años o más accederán a ese mismo beneficio base más el aporte adicional.

Si el propietario quiere solicitar el cargador residencial, debe tener vivienda propia o familiar con espacio para estacionar el vehículo dentro del predio. En ese caso, el incentivo cubre hasta el 90% del costo total de adquisición e instalación, o $10 millones, lo que resulte menor.

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Para postularse, la documentación debe enviarse al correo postulacionesFOPAT@mintransporte.gov.co. Antes del trámite, la entidad pide verificar que los datos del propietario estén actualizados en el Runt.

El programa ofrece hasta $34,5 millones para adquirir un taxi eléctrico y suma $7,5 millones adicionales para vehículos con 20 años o más - crédito Ministerio de Transporte

Entre los documentos para acceder al beneficio del vehículo figuran el documento de identidad del propietario o propietarios, la autorización para desintegrar el taxi con reconocimiento de firmas ante notario, el formulario de postulación, la cotización del taxi eléctrico con vigencia no mayor a 30 días y, si se requiere financiación, la preaprobación del crédito.

Si el vehículo tiene varios dueños, se sugiere presentar un poder con reconocimiento de firmas, también con vigencia no superior a 30 días calendario.

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Para el pago del beneficio se exigen, entre otros soportes, el certificado de desintegración del vehículo cuya matrícula fue cancelada, la licencia de tránsito del taxi eléctrico ya matriculado, la factura de venta expedida por el comercializador, la autorización de giro al vendedor y la documentación legal y tributaria de ese comercializador.

Quienes aspiren al apoyo para infraestructura de recarga deben adjuntar además el certificado de libertad y tradición del inmueble. Si la vivienda es familiar, deben presentar documentos expedidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil que acrediten el vínculo con uno de los propietarios hasta segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil.

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La cotización del cargador y su instalación también debe tener una vigencia máxima de 30 días y ser emitida por un proveedor activo en el Registro de Productores, Importadores y Prestadores de Servicios de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Ese proveedor debe manifestar que cumplirá el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas y las normas de protección al consumidor, además de precisar si se requiere una adecuación de la conexión por parte de la empresa comercializadora de energía.

El Ministerio de Transporte indicó que las postulaciones que no cumplan los requisitos de la Resolución 20253040045925 serán rechazadas - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El recambio anunciado implica alterar una marca visual que está definida en la regulación del servicio. La Resolución 3199 de 1999 del Ministerio de Transporte estableció como requisito que los taxis estén pintados completamente de color amarillo, además de portar leyendas en puertas y techos para identificarlos como vehículos para pasajeros.

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Con el Fopat, el nuevo color de los taxis eléctricos pasa a ser el verde. La iniciativa busca promover la transición energética mediante subsidios y beneficios para los propietarios que retiren vehículos de combustión fósil y los sustituyan por unidades eléctricas.

Los taxis ocupan un lugar estable en la movilidad urbana colombiana desde 1929, cuando comenzaron a operar en el país. Su papel ha sido el de complementar el transporte masivo con un servicio puerta a puerta.

De acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), en Colombia ruedan más de 700.000 taxis. Esa flota sostiene casi un millón de conductores, sin contar los empleos indirectos asociados al mantenimiento y la administración.

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