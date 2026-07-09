Colombia

Gustavo Petro denunciará ante la Corte Penal Internacional amenazas de muerte contra concejal de Medellín: “Crimen contra la humanidad”

El presidente saliente de Colombia calificó la situación que involucra al concejal del Pacto Histórico José Luis Marín como una manifestación de fascismo

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El anunció del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito @petrogustavo/X

Luego de que el concejal de Medellín, José Luis Marín, asegurara haber recibido amenazas dentro del Concejo municipal por parte de un ciudadano que le alertó sobre la presunta creación de un grupo paramilitar dirigido en su contra, el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció.

El jefe de Estado publicó un mensaje en su cuenta oficial de X en el que señaló la existencia de amenazas de muerte en Medellín, calificándolas como una manifestación de fascismo.

Según el mandatario, estas amenazas representan un riesgo individual, además de constituir un peligro colectivo, lo que motivó su denuncia ante la Corte Penal Internacional.

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Colombia's outgoing president Gustavo Petro arrives to attend a meeting of heads of state and government to commemorate the bicentennial of the 1826 Amphictyonic Congress of Panama, at the Bolivar Palace in Panama City, Panama, June 22, 2026. REUTERS/Enea Lebrun
Colombia's outgoing president Gustavo Petro arrives to attend a meeting of heads of state and government to commemorate the bicentennial of the 1826 Amphictyonic Congress of Panama, at the Bolivar Palace in Panama City, Panama, June 22, 2026. REUTERS/Enea Lebrun

El presidente Petro vinculó directamente las amenazas en Medellín con lo que considera el inicio de crímenes de lesa humanidad durante el mandato del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

“Este es el fascismo en Medellín amenaza de muerte. Dejo la denuncia ante la Corte Penal Internacional como presidente de Colombia que ante la amenaza personal y colectiva de Abelardo se inicia un crimen contra la humanidad (sic)”, indicó el jefe de Estado.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Según Gustavo Petro, estas amenazas representan un riesgo individual, además de constituir un peligro colectivo, lo que motivó su denuncia ante la Corte Penal Internacional - crédito @petrogustavo/X

El video fue publicado el miércoles 8 de julio de 2026 en la cuenta de X @AquinoTicias1, perteneciente al activista y creador de contenido, y el presidente compartió el video en su cuenta oficial de X.

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Recientemente, el presidente Gustavo Petro cuestionó al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, luego de que este solicitara una investigación a funcionarios de la Defensoría del Pueblo por presunto apoyo a un mural identificado como “antifa”.

En su red social X, el mandatario colombiano afirmó que “pintar arte no es vandalismo” y defendió la expresión artística, mientras que el mandatario local respondió con críticas directas y referencias al final del actual periodo presidencial.

El presidente Petro sostuvo que el mural debía interpretarse como una manifestación cultural, no como un acto vandálico. Señaló que “vándalos” serían quienes cubren el arte con pintura gris o censuran libros, en alusión a la gestión de Gutiérrez en Medellín.

Detalles de lo ocurrido

El episodio provocó nuevas inquietudes sobre la seguridad de los integrantes del Pacto Histórico y sobre los mecanismos de control para evitar el ingreso de personas no autorizadas al cabildo.

El hecho ocurrió durante una sesión, cuando un hombre tomó la palabra y lanzó una advertencia directa sobre la supuesta formación de un grupo paramilitar dirigido contra los dirigentes de esa colectividad.

En su intervención, el ciudadano afirmó que esa estructura tendría como objetivos a figuras como Gustavo Petro, Iván Cepeda y el concejal Marín. El suceso quedó registrado en un video difundido por el propio Marín, quien resaltó que la situación se produjo en medio de la sesión.

Las imágenes muestran al concejal preguntando de manera insistente al hombre sobre quién lo había invitado a ingresar, al tiempo que lo acusaba de actuar como un hostigador con la intención de intimidarlo. Marín señaló que la presencia del individuo representaba un intento de amedrentamiento.

En su intervención, el ciudadano afirmó que esa estructura tendría como objetivos a figuras como Gustavo Petro, Iván Cepeda y el concejal Marín - crédito Sergio Acero/REUTERS
En su intervención, el ciudadano afirmó que esa estructura tendría como objetivos a figuras como Gustavo Petro, Iván Cepeda y el concejal Marín - crédito Sergio Acero/REUTERS

Según el registro audiovisual, el hombre respondió de manera evasiva y con actitud desafiante, negándose a explicar su presencia en el lugar y utilizando expresiones ofensivas ante las preguntas del concejal. El caso generó preocupación en el ámbito político local por la exposición de los dirigentes y la fragilidad en el control de acceso a los espacios institucionales.

Por estos hechos, la senadora María José Pizarro pidió a la UNP y a Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, protección para el concejal amenazado en pleno cabildo.

“Como así Sr. @FicoGutierrez y @alejodebedout que un invitado de sus concejales entra a amenazar al concejal del @PactoCol @AquinoTicias1 de que se esta creando un grupo paramilitar en contra de nuestro proyecto político y no hacen nada. Exijo a la @UNPColombia que proteja a nuestro concejal, a la @FiscaliaCol y a la @PoliciaColombia que investiguen. Mi abrazo siempre a Aquino”, expresó

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