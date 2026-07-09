Colombia

Juanda Caribe defendió a Mariana Zapata tras comentarios que recibió al confirmar su relación: “Intentan borrar su sonrisa”

La pareja oficializó su romance durante el lanzamiento de un video musical, lo que generó diversas reacciones en redes sociales, como el mensaje de respaldo a la modelo paisa

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El creador de contenido compartió la reacción de las personas al ver a su pareja acompañándolo al lanzamiento de su nuevo sencillo - crédito @enlamovidacol/IG

La reacción de Juanda Caribe ante los constantes comentarios negativos que recibe Mariana Zapata por su reciente relación amorosa ha marcado un nuevo episodio en la vida pública de ambos.

Y es que, después de rumores y publicaciones de la pareja, los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia confirmaron su romance en forma abierta durante el lanzamiento del más reciente sencillo musical del artista, aprovechando el momento para mostrar un romántico beso ante un numeroso público.

El anuncio no pasó desapercibido en redes sociales. De inmediato surgieron críticas, muchas de ellas enfocadas en la forma en que comenzó la relación.

Los antecedentes en el reality del Canal RCN —cuando Juanda aún tenía una relación con Sheila Gándara, madre de su hija— intensificaron las reacciones y pusieron a la pareja en el centro de la controversia digital.

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Juanda Caribe se afianza como uno de los finalistas más populares gracias a su humor y cercanía, respaldado por una comunidad activa que impulsa su presencia en redes sociales durante la recta final del reality - crédito Cortesía Canal RCN
Juanda Caribe se afianza como uno de los finalistas más populares gracias a su humor y cercanía, respaldado por una comunidad activa que impulsa su presencia en redes sociales durante la recta final del reality - crédito Cortesía Canal RCN

Frente a esta ola de comentarios, Juanda Caribe utilizó sus historias de Instagram para reafirmar su apoyo a Mariana Zapata. En un video, el influenciador expresó: “Por más que intentan borrarle la sonrisa, ella más sonríe”, señalando que las críticas no han logrado afectar la actitud ni la felicidad de su pareja.

El mensaje fue acompañado por imágenes que mostraban a Mariana manteniendo una actitud alegre pese a las adversidades.

En la publicación, Juanda hizo hincapié en el respaldo incondicional que le brinda a Mariana y en cómo la pareja ha decidido vivir este momento sin dejarse influenciar por las opiniones externas. La relación ocupa un lugar destacado en la conversación digital, no solo por el contexto de su inicio, sino también por la forma pública y transparente en la que ambos han decidido afrontarla.

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La cena entre Juanda Caribe y Mariana Zapata generó reacciones inmediatas dentro y fuera de 'La casa de los famosos Colombia', involucrando a Sheila Gándara - crédito La casa de los famosos - Captura de pantalla
La cena entre Juanda Caribe y Mariana Zapata generó reacciones inmediatas dentro y fuera de 'La casa de los famosos Colombia', involucrando a Sheila Gándara - crédito La casa de los famosos - Captura de pantalla

Cabe mencionar que, en el evento de lanzamiento del videoclip, la pareja se mostró unida y decidida a hacer visible su vínculo sentimental. Mariana Zapata, además de corresponder el gesto con un beso, confesó abiertamente el cariño que siente hacia Juanda, dejando claro que la decisión de mostrarse juntos fue consensuada y lejos de improvisaciones.

Entre los comentarios de la publicación, destacan: “Se ven felices, creo que le hacía falta esa chispa para no perder su norte”; “Después de negarlo, finalmente se decidieron a dar el siguiente paso”; “La defiende a capa y espada, el mejor novio”, entre otros.

El beso que selló su amor

Las imágenes de Juanda Caribe y Mariana Zapata compartiendo un beso durante un evento en Barranquilla, difundidas en redes sociales, reavivaron los rumores sobre una relación sentimental entre ambos exconcursantes de La casa de los famosos Colombia 2026. El hecho ocurrió durante el lanzamiento musical de Juanda Caribe, donde Mariana Zapata fue la protagonista del videoclip.

El reciente encuentro de los exconcursantes de La casa de los famosos Colombia 2026 ante sus seguidores en Barranquilla generó una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales, especialmente por la cercanía que exhibieron - crédito @wismerM/ X

El gesto público tuvo lugar poco después de finalizado el reality, donde la cercanía entre ambos ya había generado especulación y debate en redes. En el evento, ante la insistencia del público, los dos accedieron a besarse en el escenario. Mariana Zapata tomó el micrófono para expresar su agradecimiento y, visiblemente emocionada, le dijo a Juanda: “Te amo, Juanda”, lo que provocó la ovación de los presentes antes del beso.

Las redes sociales se llenaron de comentarios y memes sobre la escena, divididos entre quienes celebraban el momento y quienes cuestionaban la relación. Durante su participación en el reality, Juanda mantenía una relación con Sheila Gándara, madre de su hija, pero tras el programa confirmó su soltería y aclaró su situación sentimental.

A raíz del beso, la atención mediática se centró en la influencia de las redes sobre la vida privada de los exconcursantes y en la presión que enfrentan por parte de sus seguidores. Otros participantes del programa, como Campanita, también generaron polémica al reclamar públicamente no haber sido invitados al videoclip, lo que amplificó la conversación digital sobre los vínculos y distancias entre los integrantes del reality.

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