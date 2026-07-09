EN VIVO - Etapa 6 del Tour de Francia 2026: siga a Egan Bernal y a los ciclistas colombianos en el ascenso al Tourmalet

Egan Bernal aspira ganar algunas etapas en el regreso a la carrera en la que fue campeón en 2019 - crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

La etapa 6 del Tour de Francia 2026 abre este 9 de julio la alta montaña con salida en Pau y final en Gavarnie-Gèdre, en una jornada marcada por el Col d’Aspin y el Tourmalet.

El recorrido incluye el ascenso al Col d’Aspin (12 km al 6,5%) y al Tourmalet (17,1 km al 7,3%), antes de una subida final inédita a Gavarnie-Gèdre de 18,7 km al 3,7% de media, con rampas máximas del 9%. La etapa acumula 4.100 metros de desnivel para cerrar el paso por los Pirineos.

La transmisión inició a las 6:00 a. m. a través de Disney + y ESPN.