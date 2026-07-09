EN VIVO - Etapa 6 del Tour de Francia 2026: siga a Egan Bernal y a los ciclistas colombianos en el ascenso al Tourmalet

La etapa 6 del Tour de Francia 2026 abre este 9 de julio la alta montaña con salida en Pau y final en Gavarnie-Gèdre, en una jornada marcada por el Col d’Aspin y el Tourmalet.
El recorrido incluye el ascenso al Col d’Aspin (12 km al 6,5%) y al Tourmalet (17,1 km al 7,3%), antes de una subida final inédita a Gavarnie-Gèdre de 18,7 km al 3,7% de media, con rampas máximas del 9%. La etapa acumula 4.100 metros de desnivel para cerrar el paso por los Pirineos.
La transmisión inició a las 6:00 a. m. a través de Disney + y ESPN.
-116 kilómetros: sufren en el pelotón Sergio Higuita y Harold Tejada. La alta velocidad y los vientos generan que el pelotón de favoritos se estire a pocos kilómetros del segundo puerto de montaña
-127 kilómetros: Se parte en tres grupos la carrera. La fuga, el pelotón de favoritos y a más de un minuto está Remco Evenepoel que en un descuido perdió la rueda de los favoritos en el ascenso al puerto de cuarta categoría. Junto a él rueda Fernando Gaviria, en un día difícil para los sprinters.
-132.4 kilómetros: La fuga de la jornada, conformada por Mads Pedersen y Victor Campenaerts, tiene una leve ventaja de 31 segundos con el pelotón de favoritos que se estira tras la aparición de la montaña.
-134 kilómetros: Se mueve la carrera en el inicio del primer ascenso de la jornada, la Cote de Loucrup, en donde Vingegaard y Tadej Pogacar lanzaron los primeros ataques para comenzar a descolgar a los más débiles.