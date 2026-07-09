Isabella Ladera se mostró afectada al hablar del difícil proceso de su embarazo en las últimas semanas: “Duele mucho, no puedo caminar”

La modelo venezolana compartió en redes sociales el agotamiento físico y mental que le provoca la espera de su segundo hijo - crédito @isalavenezolanaa/ TikTok

La creadora de contenido venezolana Isabella Ladera expuso públicamente el agotamiento físico y emocional que enfrenta durante las últimas semanas de su embarazo, generando una ola de apoyo en redes sociales.

En una transmisión reciente a través de su cuenta de TikTok, Ladera relató las dificultades que atraviesa en la semana 39 de gestación. La influencer, seguida ampliamente en Colombia y Venezuela, expresó entre lágrimas la intensidad de los síntomas físicos y la carga emocional que siente al acercarse el nacimiento de su segundo hijo. También manifestó su deseo de finalizar cuanto antes esta etapa, aludiendo al cansancio acumulado y al dolor constante que ha experimentado en los últimos días.

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La creadora de contenido, acompañada en este proceso por su pareja Hugo García, ya había expuesto anteriormente momentos positivos y complicados de su embarazo en redes sociales. No obstante, su más reciente aparición en video se caracterizó por un tono de vulnerabilidad poco habitual. Ladera dijo abiertamente: “Ya estoy muy cansada. Ya me duele mucho. Me duele demasiado la espalda, no puedo dormir, no puedo caminar, no le puedo cumplir 100% a Mía, ni siquiera a mí. ¿Esto cuánto tiempo va a durar?”.

Confesión de Isabella Ladera sobre su embarazo conmueve a seguidoras y amplía el debate en redes - crédito @isabella.ladera/ Instagram

El testimonio de Isabella Ladera motivó respuestas inmediatas por parte de su comunidad digital. Numerosos seguidores, así como otras creadoras de contenido como Karina García y Manuela QM, le enviaron mensajes de apoyo y empatía. Entre los comentarios destacados se encuentran frases como “Nadie advirtió que el segundo embarazo pega demasiado, te entiendo porque la pasé fatal” y “Las que hemos estado embarazadas conocemos ese sentimiento de cansancio”.

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La exposición de estas experiencias ha generado conversación en plataformas como Instagram y TikTok sobre el impacto real que puede tener el embarazo en la salud física y mental de las mujeres. “Las que hemos estado embarazadas conocemos ese sentimiento de cansancio”, “Nadie advirtió que el segundo embarazo pega demasiado”, “Cariño, háblale al bebé, dile que mamá ya quiere que nazca; a veces ellos cooperan”, (Sic), dicen algunas de las reacciones en redes sociales.

Mientras la espera por el nacimiento de su bebé continúa, Ladera se mantiene en contacto con sus seguidores, quienes permanecen atentos a cada actualización sobre su estado de salud y el inminente parto.

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